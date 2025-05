AEGEAN et Emirates unissent leurs programmes de fidélité

accumuler jusqu’à 1,25 Mile par mile parcouru, selon la classe de voyage et le tarif, sur tous les vols AEGEAN

Nous sommes heureux de porter notre partenariat avec Emirates à un niveau supérieur, en créant de nouvelles opportunités pour nos membres Miles+Bonus de voyager encore plus loin et de profiter d’une expérience fluide sur un réseau véritablement mondial. Cette collaboration renforce la valeur de notre programme de fidélité et témoigne de notre engagement à offrir des avantages concrets et plus de flexibilité à nos clients. Nous sommes impatients d’accueillir les membres Emirates Skywards à bord et de leur offrir le service de qualité qui fait la réputation d’AEGEAN

Cette collaboration stratégique permettra à plus de 38 millions de voyageurs fréquents de cumuler et d’utiliser leurs Miles tout en explorant plus de 200 destinations au sein de nos réseaux cumulés. Nous avons hâte d’ouvrir de nouvelles opportunités aux membres Skywards, et d’accueillir à bord les membres Miles+Bonus pour leur faire découvrir nos produits d’exception et notre promesse “fly better”.

Le renforcement du partenariat permet auxd’"". Ils peuvent utiliser leurs Miles pour réserver des billets auprès des deux compagnies dès 8 000 Miles pour un aller simple en Classe Économique et 17 500 Miles pour un aller simple en Classe Affaires. Les, à partir du 21 mai, auront la possibilité de cumuler des Miles sur tous les vols Emirates éligibles et de les utiliser pour réserver des billets en Classe Économique ou en Classe Affaires vers plus de 140 destinations., a déclaré : «.».De son côté, Dr Nejib Ben Khedher , a souligné : «».