Emirates renforce son offre vers les Maldives et le Sri Lanka

Emirates révèle les destinations phares de son réseau pour l’été 2025, fondées sur l’analyse des données de réservation et des recherches. Le Vietnam se distingue avec une hausse de 61 % des réservations. Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang sont desservies par 25 vols hebdomadaires. L’île Maurice enregistre une augmentation de 41 % des recherches, avec deux vols quotidiens en A380. Le Sri Lanka connaît une croissance de 32 %, suivi du Japon (+28 %) avec 21 vols hebdomadaires vers Tokyo Narita, Haneda et Osaka. La France reste une destination privilégiée (+25 %), desservie par 35 vols hebdomadaires, incluant Paris, Nice (en A380) et Lyon (en A350 avec Éco Premium).



Pour les voyageurs français, les cinq destinations les plus populaires cet été sont l’île Maurice, l’Indonésie, le Sri Lanka, Dubaï et Madagascar. Cette sélection reflète une envie d’évasion et de découvertes variées. Emirates exploite actuellement plus de 55 vols quotidiens vers 52 destinations en Amérique latine et dans les Caraïbes, soit plus de 80 000 sièges hebdomadaires, ce qui constitue le plus grand nombre de destinations soleil jamais desservies par la compagnie.