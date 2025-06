Conflit Israël - Iran : la Jordanie et l'Irak ferment leur espace aérien

De son côté, EL AL annonce que " conformément aux instructions des autorités de sécurité et de l'aviation de l'État de fermer l'espace aérien israélien, tous les vols EL AL et Sundor sont suspendus pour le moment ".



Il est conseillé aux clients dont le vol est prévu le samedi 15 juin 2025 au soir ou le dimanche 16 juin 2025 de ne pas se rendre à l'aéroport et d'attendre les informations concernant leur vol.



Pour les clients actuellement à l'étranger, il leur est recommandé de réserver leur hébergement en attendant une modification des consignes de sécurité. Les vols à destination d'Israël ont été déroutés vers différentes destinations EL AL.



Les vols EL AL prévus pour partir jusqu'au 30 juin 2025 ont été fermés aux nouvelles réservations dans les systèmes de réservation jusqu'à ce que la situation sécuritaire se clarifie.



Pour les clients, une politique flexible a été mise en place :



- les clients ayant acheté un billet d'avion avant le 13 juin 2025 inclus, pour un départ prévu avant le 28 juin 2025 inclus, peuvent annuler leur vol et convertir leur billet en bon d'achat à utiliser ultérieurement sur les vols EL AL. L'émission de bons d'achat est disponible pour tous les types de billets vendus par EL AL.



- les clients dont les vols ont été annulés en raison de la situation de sécurité peuvent recevoir un remboursement.