Emirates renforce sa desserte vers l’île Maurice

Nous sommes fiers de desservir l’île Maurice depuis 2002

largement contribué à la croissance de l’industrie touristique du pays

des centaines de Mauriciens travaillent pour la compagnie

Le nouveau vol quotidien EK709/710 reliera Dubaï à Maurice avec un départ à 06h55 et une arrivée à 13h40, tandis que le retour quittera Maurice à 18h30 pour atterrir à Dubaï à 01h10 le lendemain (heures locales). Grâce à ce vol, Emirates augmentera de plus de 30 % la capacité en sièges sur cette route. «», a déclaré Adnan Kazim , ajoutant que les deux vols quotidiens en A380 ont déjà «».Depuis le lancement de la ligne en 2002, Emirates a transporté. L’impact économique global des activités de la compagnie est estimé à 530 millions de dollars, incluant 119 millions de dollars de contribution directe, 264 millions de dollars en recettes touristiques et la création de 3 600 emplois. Emirates précise que «», dans des fonctions allant de pilotes à techniciens. Le partenariat de longue date avec Air Mauritius , initié en 2003, et la coopération avec la Mauritius Tourism Promotion Authority depuis 2012 ont permis de générer une forte demande sur les marchés clés, notamment en Extrême-Orient.Emirates assure actuellement, totalisant. Elle demeure la