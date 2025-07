Volotea dévoile une nouvelle destination au départ de Lyon

Nous sommes très heureux d’annoncer desservir le Danemark avec cette nouvelle liaison aérienne au départ de Lyon vers Billund. Nous avons à cœur de proposer des destinations variées aux habitants de la ville des Lumières, et cette ville danoise leur offre la possibilité de découvrir les paysages nordiques tout en profitant d’un parc d’attractions légendaire pour petits et grands ! Cette nouvelle offre illustre l’ancrage de Volotea depuis notre base lyonnaise et notre ambition de continuer à développer des liaisons dans les plus belles villes européennes

Avec cette nouvelle ligne ouverte vers le Danemark portant à 34 le nombre de destinations desservies en direct par la compagnie, Volotea confirme son rôle clé sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Les équipes d’Aéroports de Lyon sont très heureuses de pouvoir s’appuyer sur ce partenaire majeur du réseau VINCI Airports pour continuer à développer ensemble la connectivité du territoire et l’attractivité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec cette ouverture de ligne, Volotea dessert désormais. Plus de 3 500 sièges seront proposés sur cette liaison, disponible à la vente.Actuellement, Volotea relie Lyon à: Algérie, Allemagne, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et République tchèque.. », précise Gilles Gosselin . » souligne Pierre Grosmaire