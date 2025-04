Volotea lance une nouvelle liaison de Marseille vers l’Espagne

cette nouveauté témoigne de notre engagement à répondre aux attentes des voyageurs de la Cité Phocéenne

Volotea étend sa présence à Marseille avec l’ajout de Murcie à son programme estival. Capitale de la région éponyme, Murcie est une, offrant une architecture baroque, des places animées et un climat méditerranéen favorable au tourisme.Lasera assurée à partir du 7 juillet 2025, deux fois par semaine, chaque lundi et jeudi. Près de 5 000 sièges seront mis en vente pour cette nouvelle ligne.Selon Gilles Gosselin , «». Cette ouverture fait partie d’un programme global de développement dans le sud de la France, soutenu par trois avions basés à Marseille, générantDéjà présente à Marseille depuis plus de dix ans, la compagnie dessert désormais 23 destinations vers sept pays. Ce renforcement de l’offre vise à. Tous les billets sont disponibles sur les canaux de distribution habituels et le site internet de Volotea.