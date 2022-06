Volotea condamnée à 247 450 € d’amendes

a été fondée en 2012 par. La dénomination de la compagnie serait inspirée du verbe espagnol «Revolotear» qui veut dire en français « voltiger ». Le 15 février de la même année, la compagnie signe un contrat de location longue-durée avec. C’est ainsi qu'elle s'est vue mettre à disposition ses trois premiers avions (B717). Le transporteur aérien opère son premier vol leentre Venise et Palerme.En juin 2012, il ouvre sa première base à l’aéroport de Nantes-Atlantique. De cette date à 2015, il s'implante encore dans 6 autres destinations européennes (Ibiza, Bordeaux, Palerme, Strasbourg, Vérone et les Asturies). En novembre, Volotea franchit une étape avec l’acquisition d’unqui offre 156 sièges au lieu de 125. Son but devient dès lors d'être une compagnieEn 2017, Volotea compte neuf A319 et ouvre deux autres bases à l’aéroport de Toulouse et à celui de Gênes. Cependant, pour garantir le développement de ses activités, Volotea se délocalise. Elle ferme les portes de son bureau dans les Asturies pour aller en Catalogne. Durant la même année, la compagnie espagnole a transporté près dede personnes. Son chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 23% durant cet exercice pour atteindre lesEn 2018, Volotea ouvre trois autres bases dans les aéroports des villes d'Athènes, de Bilbao et de Marseille-Provence. Mieux, elle fait encore l'acquisition de 4 autres Airbus A319.Jusqu’à 2019, le plan de développement de la compagnie connaît une progression constante. Toutefois, en 2020, avec la crise sanitaire, Volotea est obligé de revoir sa stratégie et se focalise exclusivement sur les réseaux domestiques en Espagne, en France et en Italie. Le 10 janvier 2021, la direction annonce le dernier vol de ses 14 Boeing 717-200, lesquels seront remplacés par une quinzaine de A319. Un peu plus de cinq ans après l'achat de son premier avion gros porteur européen, la compagnie atteint son objectif 100% Airbus.