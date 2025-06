Odalys rénove 9 résidences de bord de mer pour l’été

piscines chauffées, saunas, espaces paysagers pour un confort optimal en toute saison

Résidence Le Mas des Flamants – Aigues Mortes (Languedoc Roussillon)

Résidence Les Dunes du Soleil – La Grande Motte (Languedoc Roussillon)

Résidence Les Océanides – La Londe Les Maures (Côte d'Azur)

Résidence Iratzia – Saint Jean de Luz (Pays basque)

Résidence Les Greens du Bassin – Gujan Mestras (Aquitaine)

Résidence Terre Marine – Île d’Oléron (Poitou Charentes)

Résidence Archipel – La Rochelle (Poitou Charentes)

Résidence Les Terrasses de Fort Boyard – Fouras (Poitou Charentes)

Résidence Les Villas de la Baie – Le Crotoy (Nord Picardie)

Les rénovations engagées par Odalys Vacances ont porté sur des éléments structurels et fonctionnels. Lesont étéavec l'installation de « literie premium », la rénovation des salles de bain, la mise en place de cuisines équipées, ainsi qu’un mobilier contemporain et de nouveaux revêtements. Lesont également fait l’objet de transformations : les accueils ont été réaménagés, les décors actualisés, et les extérieurs améliorés, notamment les cheminements, terrains de sport et façades.Les espaces de détente ont été renforcés avec des «». Les hébergements disponibles vont du 2 pièces pour 4 personnes jusqu’au 4/5 pièces pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, et disposent de balcons ou terrasses.Lesconcernées sont réparties sur trois façades littorales