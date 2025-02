Odalys Vacances inaugure une nouvelle résidence Prestige à Vars

Cette nouvelle adresse met à disposition plusieurs services, tels qu'une piscine extérieure, accessible durant les mois de juillet et août, un lobby lounge, une salle de fitness , et un local à ski permettant un accès rapide et pratique aux pistes.



Les hôtes pourront également profiter d'une expérience simplifiée grâce au service de check-in en ligne et au confort supplémentaire des lits faits à l'arrivée.



En plus de ces commodités, des avantages sont offerts, tels que des tarifs préférentiels sur les forfaits de ski avec l'offre “Spécial Odalys” (jusqu'à -13%) et des réductions allant jusqu'à -50% sur la location de matériel de ski avec Intersport.