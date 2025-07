Club Med : pourquoi Henri Giscard d'Estaing claque la porte ? [ABO]

C’est un grand soulagement que notre PDG reste à son poste.



Dans le même temps, une nouvelle génération monte dans la direction. Le signal est fort et rassurant pour les équipes,

Il faut une gouvernance internationale pour le Club Med, respectueuse de ses valeurs et de son ancrage français. Et ce n’est plus le cas aujourd’hui.



Il n’y a plus d’administrateur indépendant depuis le départ, pour désaccord sur la gouvernance, de Georges Pauget en juillet dernier. La grande majorité des administrateurs est basée à Shanghai, possède peu d’expérience internationale et ne parle pas anglais.



Ils ne connaissent pas, ou très peu, le Club Med dans sa dimension mondiale et ses racines françaises,

Au fil du temps, le lien de confiance s'est distendu, puis brisé.Malgré tout, en septembre 2024, une réorganisation de la gouvernance est validée et dévoilée." nous partageait une source interne.Les nouveaux cadres sont des salariés de toujours du Club Med, cela renvoie l'impression du retour de l'ascenseur social et aussi d'un étau chinois qui se desserre.Gino Andreetta, ayant débuté sa carrière comme G.O. dans les années 80, devient le directeur général des Resorts Europe-Afrique. Quentin Briard se charge, lui, de la conception et du déploiement du projet stratégique Club Med 2030, en collaboration avec son président.Le seul Andrew Xu, coprésident de Fosun, a été imposé pour prendre la direction du pôle Finance de la marque." nous expliquait le président démissionnaire.En somme, Fosun a totalement repris la main, jusqu'à évincer la tête pensante de l'une de ses plus prestigieuses marques.Tous les administrateurs sont désormais des salariés du conglomérat,Reprenant de fait le mode de gestion en vigueur dans l'Empire du Milieu.