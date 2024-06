Club Med : Henri Giscard d'Estaing est-il menacé ? 🔑

Nous avons peut-être le sentiment d'une période de calme vue de l'extérieur, mais en coulisses les choses sont plus tempétueuses et conflictuelles.



La décision de Michel Wolfovski n'est pas anodine, par son action, il a voulu dénoncer quelque chose.



Un moment quand on te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire, que tes prérogatives sont réduites, tu n'as plus d'autres choix,

Depuis quelques semaines, Fosun aurait repris peu à peu le contrôle de sa pépite.Progressivement Henri Giscard d'Estaing, le principal artisan de la montée en puissance du spécialiste mondial des villages vacances haut de gamme, a perdu en influence. Fin décembre, il présentait sa démission en tant qu'administrateur exécutif, vice-président du conseil d'administration, membre du comité stratégique du conseil d'administration, membre du comité environnemental, social et de gouvernance du conseil d'administration de Fosun Tourism Group.En interne, la justification de cet abandon de postes s'expliquait par la volonté de se soustraire de la réunionite aigüe propre aux grands groupes, afin de pouvoir se recentrer sur l'opérationnel.Sauf que ce retrait s'est accompagné, fin mai, de la démission Michel Wolfovski, le numéro 2 du géant français. Bien qu'il soit encore présent dans les locaux, il n'est plus mandataire social de l'entreprise, de plus un directeur financier chinois est arrivé en région parisienne." nous explique-t-on.Pour nos confrères de BFM TV, l'explication de ce départ fracassant n'est pas à chercher bien loin.