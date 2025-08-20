TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme mondial : entre envolées, records et turbulences [AB0]

La revue de presse de la semaine du 18 août 2025


Vols gratuits en Thaïlande, afflux record de touristes au Japon, grèves dans l’hôtellerie en Polynésie, Turkish Airlines au capital d’Air Europa… TourMaG.com vous résume l’essentiel de l’actualité internationale du tourisme dans sa revue de presse.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025


L’Europe bat des records dans la construction hôtelière, le luxe en pleine expansion

Selon Lodging Econometrics, le portefeuille hôtelier européen comptait fin juin 2025 près de 1 690 projets (248 972 chambres), en forte hausse, notamment dans le segment du luxe qui atteint un record avec 169 projets (21 550 chambres).

Londres, Istanbul et Lisbonne dominent en nombre de projets, tandis que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Turquie, la France et le Portugal concentrent près de la moitié du pipeline. Pour 2025, 339 hôtels devraient ouvrir (45 235 chambres), avant 345 ouvertures prévues en 2026 et 358 en 2027.

A lire sur opcaoturismo.pt

La Thaïlande veut offrir des vols intérieurs gratuits aux touristes étrangers

Le ministre du Tourisme thaïlandais propose un programme de 19,5 millions de dollars offrant deux vols intérieurs gratuits aux voyageurs achetant un billet international pour la Thaïlande.

Prévue de septembre à novembre, l’initiative vise à encourager la découverte de destinations moins connues, notamment classées à l’UNESCO, au-delà de Bangkok, Phuket et Chiang Mai.

Six compagnies aériennes locales participeraient au projet, qui pourrait attirer 200 000 touristes supplémentaires, sous réserve de validation officielle.

Un article de ttgitalia.com

Spirit Airlines au bord du gouffre : survie incertaine malgré les ventes d’actifs

Spirit Airlines, compagnie aérienne low cost américaine déjà sortie de faillite au printemps 2025, fait face à de graves difficultés financières. Sa trésorerie a fondu de moitié en six mois, et la compagnie enchaîne pertes d’exploitation et baisse de demande.

Pour survivre, elle vend moteurs, avions et envisage même son siège social et des créneaux à LaGuardia. Malgré un plan de restructuration et de nouvelles offres commerciales, des analystes doutent qu’elle tienne jusqu’en 2026.

A lire sur travelweekly.com

Tripadvisor sous pression pour scinder Viator

Tripadvisor fait face à de nouvelles pressions d’investisseurs après l’entrée de Starboard Value. Le fonds britannique Palliser Capital estime que l’entreprise freine son potentiel en gérant à la fois son activité historique déclinante et Viator, sa filiale spécialisée dans les expériences touristiques, en forte croissance.

Palliser juge que Viator seul pourrait valoir entre 2 et 2,5 milliards de dollars, soit plus que la valorisation actuelle de Tripadvisor (moins de 2 milliards). Le fonds appelle donc à une séparation ou à une vente de Viator afin de libérer sa valeur.

A lire sur skift.com

Grève dans l’hôtellerie polynésienne : salaires, primes et conditions de travail au cœur des revendications

Depuis le 14 août, treize préavis de grève ont été déposés dans des hôtels de Polynésie par le syndicat O oe to oe rima, dénonçant le harcèlement, la cherté de la vie et les bas salaires.

Environ 40 % des établissements concernés sont en grève depuis le 19 août. Les revendications portent notamment sur la revalorisation des salaires et l’augmentation de la prime « service charge » de 5 à 6 %. Si des accords ont été trouvés dans plusieurs hôtels, la situation reste tendue à Bora Bora où les négociations bloquent encore.

Un article de la1ere.franceinfo.fr

Le Japon bat un record touristique en juillet malgré des baisses régionales

Le Japon a accueilli 3,43 millions de visiteurs en juillet 2025, son meilleur score historique pour ce mois, selon l’Office national du tourisme. Cela représente une hausse de 4,4 % par rapport à 2024, même si la croissance reste la plus faible de l’année.

Sur les sept premiers mois de 2025, le pays a enregistré 24,9 millions de visiteurs, soit +18,4 % par rapport à l’an dernier. Malgré ce record, les arrivées en provenance de la Corée du Sud et de Hong Kong ont nettement reculé.

A lire sur skift.com

Air Europa change de cap : Turkish Airlines prend le relais après l’échec d’IAG

Après l’abandon du rachat par IAG à cause des contraintes de Bruxelles, Air Europa accueille Turkish Airlines à son capital. La compagnie turque injectera environ 300 millions d’euros pour renforcer son expansion et aider Air Europa à alléger sa dette, notamment celle contractée auprès de l’État espagnol durant la pandémie.

Globalia garde le contrôle de l’entreprise, tandis que Turkish Airlines gagne un précieux accès aux liaisons ibériques et latino-américaines. Plusieurs géants comme Lufthansa ou Air France-KLM avaient tenté leur chance, mais se sont finalement retirés.

A lire sur hosteltur.com

Insolite ! Quand un petit avion décide de piquer une tête dans le Léman

Scène surréaliste au large de Vevey (Suisse) : un avion de tourisme a terminé sa course... dans le Léman, juste devant des baigneurs médusés.

Comme dans un film, les deux passagers ont réussi à sortir indemnes de l’appareil avant qu’il ne sombre, englouti en un quart d’heure. Secourus par des bateaux de passage, ils s’en tirent sans une égratignure. Bilan : plus de peur que de mal, et un nouveau « poisson d’acier » à repêcher du fond du lac.

Un article de 20min.ch


