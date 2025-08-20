Tourisme mondial : entre envolées, records et turbulences [AB0]

Vols gratuits en Thaïlande, afflux record de touristes au Japon, grèves dans l’hôtellerie en Polynésie, Turkish Airlines au capital d’Air Europa… TourMaG.com vous résume l’essentiel de l’actualité internationale du tourisme dans sa revue de presse.



L’Europe bat des records dans la construction hôtelière, le luxe en pleine expansion



La Thaïlande veut offrir des vols intérieurs gratuits aux touristes étrangers

deux vols intérieurs gratuits aux voyageurs achetant un billet international pour la



Prévue de septembre à novembre, l’initiative vise à encourager la découverte de destinations moins connues, notamment classées à l’UNESCO, au-delà de Bangkok, Phuket et Chiang Mai.



Six compagnies aériennes locales participeraient au projet, qui pourrait attirer 200 000 touristes supplémentaires, sous réserve de validation officielle.



Un article de

Spirit Airlines au bord du gouffre : survie incertaine malgré les ventes d’actifs

sortie de faillite au printemps 2025, fait face à de graves difficultés financières. Sa trésorerie a fondu de moitié en six mois, et la compagnie enchaîne pertes d’exploitation et baisse de demande.



Pour survivre, elle vend moteurs, avions et envisage même son siège social et des créneaux à LaGuardia. Malgré un plan de restructuration et de nouvelles offres commerciales, des analystes doutent qu’elle tienne jusqu’en 2026.



A lire sur

Tripadvisor sous pression pour scinder Viator

l’entreprise freine son potentiel en gérant à la fois son activité historique déclinante et Viator, sa filiale spécialisée dans les expériences touristiques, en forte croissance.



Palliser juge que Viator seul pourrait valoir entre 2 et 2,5 milliards de dollars, soit plus que la valorisation actuelle de Tripadvisor (moins de 2 milliards). Le fonds appelle donc à une séparation ou à une vente de Viator afin de libérer sa valeur.



A lire sur

Grève dans l’hôtellerie polynésienne : salaires, primes et conditions de travail au cœur des revendications

treize préavis de grève ont été déposés dans des hôtels de Polynésie par le syndicat O oe to oe rima, dénonçant le harcèlement, la cherté de la vie et les bas salaires.



Environ 40 % des établissements concernés sont en grève depuis le 19 août. Les revendications portent notamment sur la revalorisation des salaires et l’augmentation de la prime « service charge » de 5 à 6 %. Si des accords ont été trouvés dans plusieurs hôtels, la situation reste tendue à Bora Bora où les négociations bloquent encore.



Un article de

Le Japon bat un record touristique en juillet malgré des baisses régionales

3,43 millions de visiteurs en juillet 2025, son meilleur score historique pour ce mois, selon l’Office national du tourisme. Cela représente une hausse de 4,4 % par rapport à 2024, même si la croissance reste la plus faible de l’année.



Sur les sept premiers mois de 2025, le pays a enregistré 24,9 millions de visiteurs, soit +18,4 % par rapport à l’an dernier. Malgré ce record, les arrivées en provenance de la Corée du Sud et de Hong Kong ont nettement reculé.



A lire sur

Air Europa change de cap : Turkish Airlines prend le relais après l’échec d’IAG

Air Europa accueille Turkish Airlines à son capital. La compagnie turque injectera environ 300 millions d’euros pour renforcer son expansion et aider Air Europa à alléger sa dette, notamment celle contractée auprès de l’État espagnol durant la pandémie.



Globalia garde le contrôle de l’entreprise, tandis que Turkish Airlines gagne un précieux accès aux liaisons ibériques et latino-américaines. Plusieurs géants comme Lufthansa ou Air France-KLM avaient tenté leur chance, mais se sont finalement retirés.



A lire sur

Insolite ! Quand un petit avion décide de piquer une tête dans le Léman