Visiteurs : le tour-opérateur vendu à un fonds d'investissement… et après ?

Ils étaient dans la volonté de transmettre leur entreprise. Nous l'avons encore vu lors du dernier congrès Sélectour : c'est une étape de vie importante, qu'il convient de ne pas louper et de bien préparer.



Après, il y a aussi l'envie de s'arrêter au bon moment, puis celle de booster nos capacités et développer nos projets, c’est l’ambition clairement affichée.



Le fonds d'investissement a acheté un modèle qui leur a plu, donc l'idée est de le consolider.



On a déjà vocation à se consolider, puis à aller chercher d'autres marchés, d'autres destinations, à développer des outils techno à l'intérieur de la société pour aller plus vite et à donner l'accès à l'information encore plus rapidement aux agences,

Nous avons déjà bien avancé sur le sujet, selon que ce soit Partir ou Visiteurs, nous avons des outils techno qui fonctionnent bien et sont plus modernes. Il y a encore de petits manquements, mais nous avons des livraisons de solutions prévues sur le premier tiers de l'année prochaine, voire septembre.



Nous avions déjà amorcé ce projet avant la vente, mais c'est un gros chantier qui prend souvent un an, voire un an et demi.



Nous allons nous poser, suivre les points de passage, afin de regarder comment aller plus loin dans les cinq prochaines années.