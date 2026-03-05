Guerre Moyen-Orient : pourquoi les vols de rapatriement de la France sont payants

Nous avons appris que mercredi 4 mars 2026, 180 personnes vont rentrer d’Abou Dabi par avion militaire, et 205 personnes ont pu rentrer depuis Tel Aviv, via Sharm el-Sheikh, sur un vol affrété par l'Etat Français.



" Nous embarquons en priorité, naturellement, les personnes les plus vulnérables.



Cela concerne essentiellement les gens qui présentent une vulnérabilité physique ou psychique. Nous parlons là des personnes âgées, des personnes qui reçoivent un traitement médical, des familles avec des enfants en bas âge et des femmes enceintes, etc.



L’État français prend aussi en compte les situations d’indigence, " poursuit un conseiller du ministère des Affaires étrangères.



En revanche, pour nos compatriotes qui ne trouvent pas de solution pour rentrer en France depuis les Maldives, Bali ou le Sri Lanka, il va falloir prendre son mal en patience.



Le Quai d’Orsay a été clair : ils ne font pas partie des publics prioritaires, puisqu’ils sont éloignés des zones touchées par le conflit.



" Nous voyons apparaître, depuis quelques heures, des demandes en provenance de pays asiatiques, notamment la Thaïlande, donc des pays à forte fréquentation touristique, où les Français devaient rentrer chez eux en passant par les hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï.



Leur retour dépend du rythme de réouverture des espaces aériens.



Même s’ils rouvrent de manière très progressive, il y a un engorgement, les Français devront attendre là où ils se trouvent en Asie.



Il est évident que quelqu’un qui se trouve aujourd’hui à Bali ou en Thaïlande n’est pas dans la même situation d’urgence, sa sécurité n’est évidemment pas menacée de la même manière que celle de quelqu’un qui se trouve à Abou Dabi, Dubaï ou dans d’autres pays de la zone du Golfe ", poursuit-on depuis le Quai d’Orsay.