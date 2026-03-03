12 500 milliards de dollars pour renforcer la compétitivité du tourisme d’ici 2035

Si, à long terme, les investissements devraient dépasser la croissance de la demande, le rapport souligne un déséquilibre à court terme.



Dans les premières années de la période étudiée, la reprise de l’investissement pourrait rester inférieure à la progression de la demande.



Cette situation risque d’entraîner des tensions sur les capacités d’accueil et des phénomènes de saturation localisée, mettant sous pression les infrastructures touristiques existantes.



À partir d’environ 2033, la tendance devrait toutefois s’inverser, avec des investissements supérieurs à la croissance de la demande.



Cette dynamique confirme l’importance d’une planification stratégique afin d’anticiper les besoins futurs du secteur et d’éviter les déséquilibres structurels.