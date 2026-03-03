TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
12 500 milliards de dollars pour renforcer la compétitivité du tourisme d'ici 2035

Une décennie décisive pour les infrastructures


Le secteur mondial du voyage et du tourisme devrait attirer 12 500 milliards de dollars d’investissements d’ici 2035 dans les principales économies, selon un nouveau rapport. Alors que la demande continue de croître, l’enjeu pour les pays du G20 sera d’aligner leurs investissements sur les besoins futurs afin de renforcer leur compétitivité, éviter les tensions sur les infrastructures et garantir une croissance durable à long terme.


Mercredi 4 Mars 2026

Le secteur mondial du voyage et du tourisme pourrait bénéficier de 12 500 milliards de dollars d’investissements dans les principales économies d’ici 2035.

C’est ce que révèle un nouveau rapport du World Travel & Tourism Council, publié à l’occasion du salon ITB Berlin et réalisé en collaboration avec Oxford Economics.

Intitulé Bridging the Gap: Travel & Tourism Capital Investment and Demand Growth Across the G20, l’étude met en lumière un enjeu stratégique majeur : l’alignement entre la croissance de la demande et celle des investissements.

Selon les projections, la demande en voyages et tourisme dans les pays du G20 ainsi qu’en Espagne devrait progresser de 3,3 % par an en moyenne au cours de la prochaine décennie.

Dans le même temps, les investissements en capital devraient croître plus rapidement, à un rythme annuel de 4,6 % entre 2025 et 2035.

Un décalage temporaire entre offre et demande

Si, à long terme, les investissements devraient dépasser la croissance de la demande, le rapport souligne un déséquilibre à court terme.

Dans les premières années de la période étudiée, la reprise de l’investissement pourrait rester inférieure à la progression de la demande.

Cette situation risque d’entraîner des tensions sur les capacités d’accueil et des phénomènes de saturation localisée, mettant sous pression les infrastructures touristiques existantes.

À partir d’environ 2033, la tendance devrait toutefois s’inverser, avec des investissements supérieurs à la croissance de la demande.

Cette dynamique confirme l’importance d’une planification stratégique afin d’anticiper les besoins futurs du secteur et d’éviter les déséquilibres structurels.

L’Allemagne et l’Espagne en tête des investissements

Le rapport met en évidence des disparités importantes entre les économies du G20. Certains pays adoptent une stratégie dite de "modernisation anticipée", consistant à investir en amont des besoins futurs.

Parmi eux, l'Allemagne prévoit d’investir 543 milliards de dollars d’ici 2035, avec un ratio d’investissement par rapport à la croissance de la demande de 1,39. Cette stratégie renforce la position du pays en tant que destination à la fois compétitive et résiliente, misant sur la qualité de ses infrastructures et de son offre touristique.

De son côté, l'Espagne s’engage à investir 349 milliards de dollars sur la même période, avec un rythme d’investissement 1,46 fois supérieur à la croissance de la demande. Cette approche vise à consolider la compétitivité du pays et à soutenir son attractivité internationale à long terme.

Pour Gloria Guevara, présidente et directrice générale du World Travel & Tourism Council, le secteur entre dans une phase déterminante. "Le voyage et le tourisme entrent dans une nouvelle décennie décisive en matière d’infrastructures et de compétitivité. Les pays qui alignent leurs investissements sur la demande future renforcent leur résilience économique et sécurisent leur croissance à long terme", a-t-elle déclaré.

Elle souligne que l’exemple de l’Allemagne et de l’Espagne démontre comment des investissements stratégiques et tournés vers l’avenir peuvent améliorer la connectivité, soutenir l’emploi et stimuler la performance économique.

Le rapport insiste également sur le rôle central des investissements ciblés, notamment dans les transports et les mises à niveau durables des infrastructures. Ces efforts sont jugés essentiels pour libérer le plein potentiel économique du secteur.


Tags : tourisme, world travel and tourism council
