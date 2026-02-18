Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Bien que fragiles et sujets à des catastrophes climatiques, géopolitiques ou encore aux narcoterroristes, les carnavals qui sont aussi très prisés et fréquentés dans tout le reste de l’Amérique latine, notamment en Bolivie, Colombie, Pérou, Guatemala et dans la Caraïbe (Cuba, Jamaïque, Antilles, etc.) reflètent à merveille l’histoire humaine, religieuse, artistique d’un continent, tout en lui conférant un outil de promotion touristique puissant.



La tradition carnavalesque fortement ancrée dans les imaginaires de l’humanité illustre à merveille le génie et le tempérament d’un continent éprouvant un fort besoin de défoulement.



D’ailleurs, pour Marcelo Freixo, président d’Embratur, « le carnaval est un moteur essentiel pour la création d'emplois, la cohésion sociale, l’économie. Attirant le regard d'au moins 160 pays, il consolide l'image du Brésil comme une destination touristique unique ».



Et oui, le Brésil « drive » aujourd’hui pas loin de 10 millions de touristes internationaux contre environ 6,6 millions en 2024 et ne compte pas s’arrêter là.



De France seule, on compte 263 000 touristes entre janvier et novembre 2025 contre 208 852 pour la même période l’année précédente.