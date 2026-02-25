Violences au Mexique : vers un retour progressif au calme

Dimanche dernier, une partie du Mexique plongeait dans le chaos.



Suite à l'assassinat, lors d'une opération de l'armée mexicaine, de Nemesio Oseguera, surnommé "El Mencho", le chef du très puissant cartel Jalisco Nueva Generacion, deux tiers des régions s'embrasaient.



Les membres de ce gang, parmi les plus puissants du pays, sont alors descendus dans la rue, pour en découdre, mettant en place des barrages routiers, des attaques contre les installations militaires, la garde nationale, des entreprises ou encore des bâtiments gouvernementaux.



Après quelques heures d'une rare violence dans 20 États sur les 31 que recense le pays, le retour à la normale se dessine.



Un retour progressif au calme, selon les propres mots du ministère français des Affaires étrangères, rendu possible grâce au déploiement de 10 000 militaires.



Malgré tout, les Français sont appelés à la plus grande prudence.