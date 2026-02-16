Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Mythes et manoirs hantés, et si c’était vrai ?
On ne compte plus les lieux Ecossais qui ont vu, un jour, naître un mythe ou une légende. Quartier Libre vous invite à vous faire votre propre opinion à ce sujet dans notre circuit Grand Tour d’Ecosse. Ce sont 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de de bières).
Vous parcourrez le deuxième plus grand loch du pays par sa taille et premier par son volume à bord d’un bateau de croisière avec nos circuits accompagnés Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines) et Grand Tour d’Ecosse en 11j/10n (ICI). Et si vous disposez de plus de temps, pourquoi ne pas choisir sur nos circuits combinés avec l’Irlande, comme notre Grande traversée celte en 16j/15n (ICI) ou notre Vision celtique en 13j/12n. Avec une telle programmation vous serez peut-être parmi les rares chanceux à apercevoir Nessie.
Kilts et cornemuses, plus que des clichés, de véritables symboles
Le pays est résolument tourné vers le futur, mais ne renie pas pour autant ses traditions. Et parmi ces dernières, vous croiserez certainement des joueurs de cornemuse en kilt. Originaire des Highlands, le kilt, cette jupe plissée souvent agrémentée d’une bourse (le sporran) et d’une épingle, est réalisé à partir d’un tartan. Un des autres emblèmes du pays est le chardon. Vous connaissez le « Quinze du Chardon », surnom donné à l’équipe de rugby. Mais le chardon a joué un rôle dans l’histoire de l’Ecosse. En effet, la légende veut que cette petite plante épineuse ait sauvé un grand nombre d’Ecossais d’une attaque nocturne de Vikings. En marchant pieds nus sur l’un d’eux, un assaillant cria et alarma la garde écossaise, qui déjoua l’attaque. Bref, les chardons sont les oies du Capitole, mais avec des racines.
Clans et châteaux, des histoires au cœur de l’Histoire
L’Ecosse ne serait pas l’Ecosse sans ses clans, ses châteaux et son histoire ponctuée de batailles. A la vue des châteaux aux allures imposantes, on croit entend encore résonner le fer des épées qui ferraillent et les exclamations en gaélique à la gloire du vainqueur. Ils nous rappellent que la vie, un peuple, un clan ont existé autrefois. Ils sont souvent situés dans les vallées (ou glen) sauvages et bordent parfois les plus beaux lochs. C’est le cas de l’un des plus célèbres châteaux d’Ecosse : Eilean Donan fascinant par sa beauté et son romantisme et que vous aurez la chance de photographier dans notre circuit Iles & Highlands (8j/7n) et nos combinés avec l’Irlande. D’autres châteaux viendront sublimer votre voyage : le château hanté de Glamis dans notre Grand Tour d’Ecosse (10j/9n) ou le château d’Edimbourg dans chacun de nos circuits. D’ailleurs, celui-ci cache bien des surprises. Sa silhouette construite sur un volcan éteint de 700 millions d’années cache en son cœur un cimetière pour chiens et le fantôme du Lone Piper. De quoi vous plonger au cœur du passé le temps d’un voyage et de ressentir quelques frissons, tout comme ceux qui ont traversé tout le pays après leur récente victoire contre le XV de la Rose.
Se rendre en train en Ecosse, un voyage avant le voyage
Quartier Libre est un Tour-opérateur engagé et conscient des défis que doit relever notre secteur d’activité. La décarbonation en fait partie. Pour permettre aux personnes avides de découvrir de nouvelles cultures et qui souhaitent mettre en adéquation leurs valeurs et leur comportement, Quartier Libre propose des solutions. Ainsi, nous avons décidé de proposer aux voyageurs, de rejoindre notre circuit Îles et Highlands en train. Sur demande au départ de Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille ou Bruxelles, rejoignez Paris, puis Londres et enfin Edimbourg. Le temps sur place est le même que pour une arrivée en avion, mais du fait du trajet en train, la durée totale du voyage sera, selon les correspondances, de 9 ou 10 jours. De quoi profiter d’un voyage avant le circuit.
L’Ecosse et la France : La Vieille Alliance, la plus longue histoire d’amitié
En vous rendant en Ecosse vous aurez le sentiment de prolonger « La plus vieille alliance européenne » comme le Général de Gaulle la nommait. En effet, The Auld Alliance fut signée entre l’Ecosse et la France en 1295. Plusieurs fois renouvelée à travers les siècles, elle conduisit nos deux pays à combattre la Perfide Albion côte à côte. Cette rivalité commune vis-à-vis de l’Angleterre est encore très présente, il suffit pour s’en convaincre d’écouter le fameux « Flower of Scotland » entonné à pleins poumons avant chaque rencontre du tournoi des 6 nations. Oreilles sensibles s‘abstenir, attention car il est ponctué de saillies aussi fleuries que ce que le titre de cet hymne officieux veut bien laisser subodorer. Cette vieille alliance permit, dès le XVIème siècle, d’ouvrir les universités françaises aux étudiants calédoniens et au Royal Scots de faire partie de la garde rapprochée de Louis XIII. Lorsque vous partirez avec Quartier Libre, vous aurez peut-être le sentiment de prolonger encore cette formidable amitié qui unit nos deux nations.
Le temps est venu de vous connecter
Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ et bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne.
Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44).
N’attendez pas pour le commander.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ et bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne.
Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44).
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28