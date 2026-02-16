TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse


Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif. Quartier Libre vous y emmène, en avion ou en train, avec des départs garantis et l’accompagnement de nos guides maison.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 00:05

© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva
Hurtigruten

Mythes et manoirs hantés, et si c’était vrai ?


On ne compte plus les lieux Ecossais qui ont vu, un jour, naître un mythe ou une légende. Quartier Libre vous invite à vous faire votre propre opinion à ce sujet dans notre circuit Grand Tour d’Ecosse. Ce sont 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de de bières).
Vous parcourrez le deuxième plus grand loch du pays par sa taille et premier par son volume à bord d’un bateau de croisière avec nos circuits accompagnés Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines) et Grand Tour d’Ecosse en 11j/10n (ICI). Et si vous disposez de plus de temps, pourquoi ne pas choisir sur nos circuits combinés avec l’Irlande, comme notre Grande traversée celte en 16j/15n (ICI) ou notre Vision celtique en 13j/12n. Avec une telle programmation vous serez peut-être parmi les rares chanceux à apercevoir Nessie.

Kilts et cornemuses, plus que des clichés, de véritables symboles

Le pays est résolument tourné vers le futur, mais ne renie pas pour autant ses traditions. Et parmi ces dernières, vous croiserez certainement des joueurs de cornemuse en kilt. Originaire des Highlands, le kilt, cette jupe plissée souvent agrémentée d’une bourse (le sporran) et d’une épingle, est réalisé à partir d’un tartan. Un des autres emblèmes du pays est le chardon. Vous connaissez le « Quinze du Chardon », surnom donné à l’équipe de rugby. Mais le chardon a joué un rôle dans l’histoire de l’Ecosse. En effet, la légende veut que cette petite plante épineuse ait sauvé un grand nombre d’Ecossais d’une attaque nocturne de Vikings. En marchant pieds nus sur l’un d’eux, un assaillant cria et alarma la garde écossaise, qui déjoua l’attaque. Bref, les chardons sont les oies du Capitole, mais avec des racines.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

Clans et châteaux, des histoires au cœur de l’Histoire

L’Ecosse ne serait pas l’Ecosse sans ses clans, ses châteaux et son histoire ponctuée de batailles. A la vue des châteaux aux allures imposantes, on croit entend encore résonner le fer des épées qui ferraillent et les exclamations en gaélique à la gloire du vainqueur. Ils nous rappellent que la vie, un peuple, un clan ont existé autrefois. Ils sont souvent situés dans les vallées (ou glen) sauvages et bordent parfois les plus beaux lochs. C’est le cas de l’un des plus célèbres châteaux d’Ecosse : Eilean Donan fascinant par sa beauté et son romantisme et que vous aurez la chance de photographier dans notre circuit Iles & Highlands (8j/7n) et nos combinés avec l’Irlande. D’autres châteaux viendront sublimer votre voyage : le château hanté de Glamis dans notre Grand Tour d’Ecosse (10j/9n) ou le château d’Edimbourg dans chacun de nos circuits. D’ailleurs, celui-ci cache bien des surprises. Sa silhouette construite sur un volcan éteint de 700 millions d’années cache en son cœur un cimetière pour chiens et le fantôme du Lone Piper. De quoi vous plonger au cœur du passé le temps d’un voyage et de ressentir quelques frissons, tout comme ceux qui ont traversé tout le pays après leur récente victoire contre le XV de la Rose.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

Se rendre en train en Ecosse, un voyage avant le voyage

Quartier Libre est un Tour-opérateur engagé et conscient des défis que doit relever notre secteur d’activité. La décarbonation en fait partie. Pour permettre aux personnes avides de découvrir de nouvelles cultures et qui souhaitent mettre en adéquation leurs valeurs et leur comportement, Quartier Libre propose des solutions. Ainsi, nous avons décidé de proposer aux voyageurs, de rejoindre notre circuit Îles et Highlands en train. Sur demande au départ de Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille ou Bruxelles, rejoignez Paris, puis Londres et enfin Edimbourg. Le temps sur place est le même que pour une arrivée en avion, mais du fait du trajet en train, la durée totale du voyage sera, selon les correspondances, de 9 ou 10 jours. De quoi profiter d’un voyage avant le circuit.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

L’Ecosse et la France : La Vieille Alliance, la plus longue histoire d’amitié

En vous rendant en Ecosse vous aurez le sentiment de prolonger « La plus vieille alliance européenne » comme le Général de Gaulle la nommait. En effet, The Auld Alliance fut signée entre l’Ecosse et la France en 1295. Plusieurs fois renouvelée à travers les siècles, elle conduisit nos deux pays à combattre la Perfide Albion côte à côte. Cette rivalité commune vis-à-vis de l’Angleterre est encore très présente, il suffit pour s’en convaincre d’écouter le fameux « Flower of Scotland » entonné à pleins poumons avant chaque rencontre du tournoi des 6 nations. Oreilles sensibles s‘abstenir, attention car il est ponctué de saillies aussi fleuries que ce que le titre de cet hymne officieux veut bien laisser subodorer. Cette vieille alliance permit, dès le XVIème siècle, d’ouvrir les universités françaises aux étudiants calédoniens et au Royal Scots de faire partie de la garde rapprochée de Louis XIII. Lorsque vous partirez avec Quartier Libre, vous aurez peut-être le sentiment de prolonger encore cette formidable amitié qui unit nos deux nations.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

Le temps est venu de vous connecter

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ et bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne.
Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44).

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

facebook instagramyoutube



Lu 144 fois

Tags : Quartier Libre
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 16 Février 2026 - 00:05 Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial

Lundi 9 Février 2026 - 00:05 Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Brand News DestiMaG

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Connections Réunion Groupes & MICE prépare sa tournée annuelle en métropole

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Surf au Portugal : bien plus que des vagues, un art de voyager

Algérie : un e-visa pour voyager en toute simplicité

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
AirMaG

AirMaG

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Celestyal lance ses offres estivales tout compris
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche
Partez en France

Partez en France

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias