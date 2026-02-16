Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

L’Ecosse ne serait pas l’Ecosse sans ses clans, ses châteaux et son histoire ponctuée de batailles. A la vue des châteaux aux allures imposantes, on croit entend encore résonner le fer des épées qui ferraillent et les exclamations en gaélique à la gloire du vainqueur. Ils nous rappellent que la vie, un peuple, un clan ont existé autrefois. Ils sont souvent situés dans les vallées (ou glen ) sauvages et bordent parfois les plus beaux lochs. C’est le cas de l’un des plus célèbres châteaux d’Ecosse : Eilean Donan fascinant par sa beauté et son romantisme et que vous aurez la chance de photographier dans notre circuit Iles & Highlands (8j/7n) et nos combinés avec l’Irlande. D’autres châteaux viendront sublimer votre voyage : le château hanté de Glamis dans notre Grand Tour d’Ecosse (10j/9n) ou le château d’Edimbourg dans chacun de nos circuits. D’ailleurs, celui-ci cache bien des surprises. Sa silhouette construite sur un volcan éteint de 700 millions d’années cache en son cœur un cimetière pour chiens et le fantôme du Lone Piper. De quoi vous plonger au cœur du passé le temps d’un voyage et de ressentir quelques frissons, tout comme ceux qui ont traversé tout le pays après leur récente victoire contre le XV de la Rose.