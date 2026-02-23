Surf au Portugal : bien plus que des vagues, un art de voyager

Entre Lisbonne et Ericeira : de la ville à la mer

Près de Lisbonne, il est facile d'organiser un voyage où le surf côtoie la ville sans compliquer la logistique. Carcavelos et Costa da Caparica sont à quelques minutes et permettent de commencer la journée dans l'eau tout en gardant du temps pour tout le reste, de la gastronomie aux visites qui ont du sens dans un programme urbain.



En remontant la côte, Ericeira change d'ambiance. Il y a plus d'identité surf, plus de variété et plus de marge pour organiser des journées avec une autre intention, sans « courir après la vague » chaque matin. La reconnaissance en tant que Réserve mondiale de surf aide à cadrer cette relation entre la communauté et l'océan, et s'intègre bien dans les programmes où l'on recherche le surf avec de la vie autour, pas seulement du temps dans l'eau.



Peniche et Berlengas : des écoles de surf à la réserve de l'UNESCO

Peniche n'est pas seulement un nom associé aux vagues techniques. Autour du Baleal, il existe de nombreux beach breaks de sable utilisés pour apprendre et progresser. Et la géographie aide : comme il s'agit d'une péninsule, avec des plages orientées dans différentes directions, il est souvent possible de changer de côte et de trouver une option plus adaptée lorsque l'autre côté est trop exposé au vent ou à la mer.



Si le voyage exige quelque chose de plus difficile, Peniche répond également présent. La plage de Supertubos est un site impressionnant, associé au Rip Curl Pro Portugal, sur un banc de sable où tout change en fonction des conditions. Ici, l'intérêt n'est pas la garantie d'une « session épique ». C'est d'avoir la possibilité de continuer à surfer lorsque l'Atlantique ne permet pas de réaliser le plan A.



Et entre les sessions, lorsque le corps a besoin de repos, les îles Berlengas sont une bonne alternative. Depuis Peniche, la traversée est courte, mais le cadre change. Les Berlengas sont faites de rochers et de mer, avec le fort de São João Baptista posé sur l'eau, c'est un endroit unique, plus simple et beaucoup plus calme.



Si les conditions le permettent, l'eau est transparente pour la baignade et les promenades en bateau près des grottes et des criques de la côte. Classé réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2011 et à l'accès contrôlé, l'endroit conserve une rare sensation d'espace. De retour à Peniche, le corps est plus détendu et l'esprit revient vers la mer avec une autre disponibilité.



Costa Vicentina : Le surf au cœur d'un sanctuaire préservé

Au sud-ouest, la Costa Vicentina est une région plus isolée et plus calme, moins fréquentée et entourée d'une nature luxuriante. Les plages d'Arrifana et d'Amado structurent les journées sans transformer le voyage en une course après les conditions idéales. Arrifana est un bon point de départ, surtout lorsque l'objectif est de progresser régulièrement. La plage d'Amado offre plus de possibilités de varier et d'accueillir différents niveaux au sein d'un même groupe. Et à partir de là, d'autres plages suffisamment proches permettent d'ajuster naturellement le programme, comme Monte Clérigo, Odeceixe ou Bordeira.



Hors de l'eau, la Costa Vicentina continue de bien s'intégrer au programme. Lorsque tout le monde ne se met pas à l'eau, il existe des options simples pour occuper la journée : des parcours faciles sur les falaises, des sentiers plus longs pour ceux qui veulent vraiment marcher, et des endroits où il vaut la peine de s'arrêter juste pour voir la mer. En fin d'après-midi, la lumière change rapidement et la fin de la journée justifie souvent un détour pour voir le coucher du soleil. C'est une alternative qui ajoute de la nature et du calme au voyage.



Algarve : Le duo gagnant Lagos-Sagres pour une liberté totale

Si l'Algarve fait partie de votre itinéraire en tant que destination de surf, la question du camp de base est stratégique. Choisir entre Lagos et Sagres, c’est s’offrir le luxe de basculer entre la côte sud et la côte ouest selon l'humeur de l’océan. Cette flexibilité permet d’ajuster votre session en fonction du vent, de la houle et du niveau du groupe, sans jamais rester prisonnier d’un seul spot.



Lagos est l’escale idéale pour ceux qui cherchent l’équilibre : des sessions de qualité le matin, suivies d’une vie sociale vibrante le soir, entre terrasses animées et centre historique accueillant. À l'inverse, Sagres est le choix du puriste. Perchée à la pointe sud-ouest de l'Europe, cette base ultra-pratique minimise les trajets et maximise le temps passé à l'eau.



Mais Sagres réserve aussi un moment de grâce qui réunit tout le monde, surfeurs ou non. En fin de journée, il faut se diriger vers le Cabo de São Vicente ou la pointe de la Forteresse. Là, sur ces falaises abruptes qui marquent la fin de l’Europe, on assiste à ce qui est souvent considéré comme le plus beau coucher de soleil du Portugal. Face à l'immensité, le ciel s'embrase dans des nuances d'ocre et de rose, tandis que le soleil semble plonger directement dans l'Atlantique. C'est le point final parfait d'une journée de glisse : un instant de calme absolu où le temps s'arrête, nous rappelant que voyager au Portugal, c'est aussi savoir contempler la force tranquille du bout du monde.



Nazaré : La vague géante vue du ciel (et de la falaise)

On ne peut parler de surf au Portugal sans évoquer Nazaré, même si l'on n'a aucune intention de se mettre à l'eau. Ici, à Praia do Norte, les vagues géantes ne sont pas seulement un défi sportif, elles sont un phénomène naturel que l'on observe avec une forme de respect quasi religieux. Le spectacle se joue depuis le promontoire du Fort de São Miguel Arcanjo : perché sur cette falaise abrupte, on domine le canyon sous-marin qui propulse des murs d'eau pouvant dépasser les vingt mètres. C'est un point de vue unique au monde, où le grondement de l'Atlantique fait vibrer la roche sous vos pieds.



Mais Nazaré ne se résume pas à cette fureur. En redescendant vers le centre par le funiculaire, l'ambiance change radicalement. On retrouve le charme d'un village de pêcheurs où les traditions perdurent : les poissons sèchent au soleil sur la plage, et les femmes portent encore les sept jupes traditionnelles. C'est ce contraste qui fait la richesse de l'escale : le matin face au chaos de la nature sauvage, et l'après-midi dans la douceur d'une terrasse, face à une baie de sable doré. Nazaré n'est pas qu'un spot de records, c'est le théâtre où l'on prend conscience, mieux qu'ailleurs, de la majesté de l'Atlantique.