TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Surf au Portugal : bien plus que des vagues, un art de voyager


Au Portugal, le surf n’est pas une activité que l’on pratique à l’écart du monde, c’est un prétexte pour parcourir le pays. Ici, la côte dicte un itinéraire sans jamais l’alourdir : en quelques kilomètres, le vent tourne, la houle se transforme et le paysage change. Cette modularité fait du Portugal une destination d'une polyvalence rare.
La question n’est plus de savoir "où surfer", mais de définir l'intention du voyage : s’initier, se perfectionner, ou simplement partager l'aventure avec des proches qui préfèrent contempler l'océan depuis le sable. La force du Portugal réside là : il offre une liberté totale, sans jamais imposer de spot unique.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 00:05

© Dtravel by Canva
© Dtravel by Canva
Hurtigruten

Entre Lisbonne et Ericeira : de la ville à la mer


Près de Lisbonne, il est facile d'organiser un voyage où le surf côtoie la ville sans compliquer la logistique. Carcavelos et Costa da Caparica sont à quelques minutes et permettent de commencer la journée dans l'eau tout en gardant du temps pour tout le reste, de la gastronomie aux visites qui ont du sens dans un programme urbain.

En remontant la côte, Ericeira change d'ambiance. Il y a plus d'identité surf, plus de variété et plus de marge pour organiser des journées avec une autre intention, sans « courir après la vague » chaque matin. La reconnaissance en tant que Réserve mondiale de surf aide à cadrer cette relation entre la communauté et l'océan, et s'intègre bien dans les programmes où l'on recherche le surf avec de la vie autour, pas seulement du temps dans l'eau.

Peniche et Berlengas : des écoles de surf à la réserve de l'UNESCO

Peniche n'est pas seulement un nom associé aux vagues techniques. Autour du Baleal, il existe de nombreux beach breaks de sable utilisés pour apprendre et progresser. Et la géographie aide : comme il s'agit d'une péninsule, avec des plages orientées dans différentes directions, il est souvent possible de changer de côte et de trouver une option plus adaptée lorsque l'autre côté est trop exposé au vent ou à la mer.

Si le voyage exige quelque chose de plus difficile, Peniche répond également présent. La plage de Supertubos est un site impressionnant, associé au Rip Curl Pro Portugal, sur un banc de sable où tout change en fonction des conditions. Ici, l'intérêt n'est pas la garantie d'une « session épique ». C'est d'avoir la possibilité de continuer à surfer lorsque l'Atlantique ne permet pas de réaliser le plan A.

Et entre les sessions, lorsque le corps a besoin de repos, les îles Berlengas sont une bonne alternative. Depuis Peniche, la traversée est courte, mais le cadre change. Les Berlengas sont faites de rochers et de mer, avec le fort de São João Baptista posé sur l'eau, c'est un endroit unique, plus simple et beaucoup plus calme.

Si les conditions le permettent, l'eau est transparente pour la baignade et les promenades en bateau près des grottes et des criques de la côte. Classé réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 2011 et à l'accès contrôlé, l'endroit conserve une rare sensation d'espace. De retour à Peniche, le corps est plus détendu et l'esprit revient vers la mer avec une autre disponibilité.
© Dtravel by Canva
© Dtravel by Canva

Costa Vicentina : Le surf au cœur d'un sanctuaire préservé

Au sud-ouest, la Costa Vicentina est une région plus isolée et plus calme, moins fréquentée et entourée d'une nature luxuriante. Les plages d'Arrifana et d'Amado structurent les journées sans transformer le voyage en une course après les conditions idéales. Arrifana est un bon point de départ, surtout lorsque l'objectif est de progresser régulièrement. La plage d'Amado offre plus de possibilités de varier et d'accueillir différents niveaux au sein d'un même groupe. Et à partir de là, d'autres plages suffisamment proches permettent d'ajuster naturellement le programme, comme Monte Clérigo, Odeceixe ou Bordeira.

Hors de l'eau, la Costa Vicentina continue de bien s'intégrer au programme. Lorsque tout le monde ne se met pas à l'eau, il existe des options simples pour occuper la journée : des parcours faciles sur les falaises, des sentiers plus longs pour ceux qui veulent vraiment marcher, et des endroits où il vaut la peine de s'arrêter juste pour voir la mer. En fin d'après-midi, la lumière change rapidement et la fin de la journée justifie souvent un détour pour voir le coucher du soleil. C'est une alternative qui ajoute de la nature et du calme au voyage.
© Dtravel by Canva
© Dtravel by Canva

Algarve : Le duo gagnant Lagos-Sagres pour une liberté totale

Si l'Algarve fait partie de votre itinéraire en tant que destination de surf, la question du camp de base est stratégique. Choisir entre Lagos et Sagres, c’est s’offrir le luxe de basculer entre la côte sud et la côte ouest selon l'humeur de l’océan. Cette flexibilité permet d’ajuster votre session en fonction du vent, de la houle et du niveau du groupe, sans jamais rester prisonnier d’un seul spot.

Lagos est l’escale idéale pour ceux qui cherchent l’équilibre : des sessions de qualité le matin, suivies d’une vie sociale vibrante le soir, entre terrasses animées et centre historique accueillant. À l'inverse, Sagres est le choix du puriste. Perchée à la pointe sud-ouest de l'Europe, cette base ultra-pratique minimise les trajets et maximise le temps passé à l'eau.

Mais Sagres réserve aussi un moment de grâce qui réunit tout le monde, surfeurs ou non. En fin de journée, il faut se diriger vers le Cabo de São Vicente ou la pointe de la Forteresse. Là, sur ces falaises abruptes qui marquent la fin de l’Europe, on assiste à ce qui est souvent considéré comme le plus beau coucher de soleil du Portugal. Face à l'immensité, le ciel s'embrase dans des nuances d'ocre et de rose, tandis que le soleil semble plonger directement dans l'Atlantique. C'est le point final parfait d'une journée de glisse : un instant de calme absolu où le temps s'arrête, nous rappelant que voyager au Portugal, c'est aussi savoir contempler la force tranquille du bout du monde.
© Dtravel by Canva
© Dtravel by Canva

Nazaré : La vague géante vue du ciel (et de la falaise)

On ne peut parler de surf au Portugal sans évoquer Nazaré, même si l'on n'a aucune intention de se mettre à l'eau. Ici, à Praia do Norte, les vagues géantes ne sont pas seulement un défi sportif, elles sont un phénomène naturel que l'on observe avec une forme de respect quasi religieux. Le spectacle se joue depuis le promontoire du Fort de São Miguel Arcanjo : perché sur cette falaise abrupte, on domine le canyon sous-marin qui propulse des murs d'eau pouvant dépasser les vingt mètres. C'est un point de vue unique au monde, où le grondement de l'Atlantique fait vibrer la roche sous vos pieds.

Mais Nazaré ne se résume pas à cette fureur. En redescendant vers le centre par le funiculaire, l'ambiance change radicalement. On retrouve le charme d'un village de pêcheurs où les traditions perdurent : les poissons sèchent au soleil sur la plage, et les femmes portent encore les sept jupes traditionnelles. C'est ce contraste qui fait la richesse de l'escale : le matin face au chaos de la nature sauvage, et l'après-midi dans la douceur d'une terrasse, face à une baie de sable doré. Nazaré n'est pas qu'un spot de records, c'est le théâtre où l'on prend conscience, mieux qu'ailleurs, de la majesté de l'Atlantique.
© Dtravel by Canva
© Dtravel by Canva

C'est là tout le secret du Portugal : la magie ne réside pas dans la promesse d’une mer identique chaque matin, mais dans son incroyable capacité à offrir des alternatives. Grâce à des bases stratégiques et une géographie généreuse, le voyage s’adapte aux éléments plutôt que de les subir. Ici, le surf cesse d'être une simple ligne dans l'agenda pour devenir la boussole d'une traversée authentique. C'est peut-être cela, le luxe du littoral portugais : transformer chaque session en une escale naturelle, et chaque trajet en une promesse de découverte.

Si votre prochaine demande concerne le surf au Portugal, comptez sur nous. Contactez-nous à l'adresse www.dtravel.pt ou info@dtravel.pt.



Lu 134 fois

Tags : Dtravel
Notez

Brand News DestiMaG

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse
Légendes et Highlands sont des représentations de l’Ecosse dans notre inconscient collectif....
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Connections Réunion Groupes & MICE prépare sa tournée annuelle en métropole

Avec Quartier Libre, partez à la rencontre de votre Ecosse

Surf au Portugal : bien plus que des vagues, un art de voyager

Algérie : un e-visa pour voyager en toute simplicité

Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
AirMaG

AirMaG

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Celestyal lance ses offres estivales tout compris
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche
Partez en France

Partez en France

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias