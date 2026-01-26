Portugal : saveurs, villes et expériences pour vivre le pays autrement

Pour les moments de douceur, l'incontournable Pastel de Nata dégusté encore tiède reste une icône, mais pourquoi ne pas surprendre les palais avec une Bola de Berlim ? Ce beignet à la crème, traditionnellement associé aux plages d'été, devient en hiver un plaisir coupable et chaleureux dans les pâtisseries historiques. Plus qu’un repas, chaque halte devient une leçon d'histoire : du "estrugido" qui mijote lentement aux douceurs conventuelles, nous offrons à vos groupes un accès privilégié aux coulisses de notre identité culinaire, transformant chaque dégustation en un événement intime et profondément humain.Pour ceux qui recherchent des expériences plus immersives, des ateliers de cuisine traditionnelle ou des showcookings avec des chefs locaux permettent de pénétrer dans les coulisses de la gastronomie portugaise. De la préparation de plats emblématiques à l'explication des origines et des produits, ces expériences transforment le repas en un véritable moment d'apprentissage et de connexion avec le territoire. C’est l’occasion idéale pour apprendre à confectionner les fameux « petiscos », ces petites bouchées riches en saveurs comme les Camarões Assados (crevettes à l'huile d'olive, ail et coriandre), le typique Pica Pau accompagné de ses pickles, ou encore les incontournables Amêijoas à Bulhão Pato (palourdes).