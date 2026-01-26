Portugal : saveurs, villes et expériences pour vivre le pays autrement

Lorsque l'on parle de voyager au Portugal, on pense presque toujours à l'été, au soleil et aux journées passées au bord de la mer. C'est naturel. Mais le pays ne se résume pas à cela et, à de nombreux moments de l'année, il se révèle de manière encore plus intéressante, unique et culturellement enrichissante.
Durant les premiers mois de l'année, la plage passe au second plan. Elle reste là pour une promenade, pour contempler la mer, pour respirer. Mais le cœur de l'expérience change. C'est un Portugal aux rues moins fréquentées, aux tables généreuses et aux repas qui se prolongent sans contrainte horaire. Un pays qui permet de vivre quelque chose de plus en plus rare : prendre le temps.
Lisbonne et Porto : au-delà de l'évidence
À Lisbonne, se promener dans la Baixa, l'Alfama ou la Mouraria n'est plus un exercice pour éviter les foules. On a le temps de pousser la porte d'une ancienne pâtisserie, de goûter une ginjinha au comptoir, de discuter avec les locaux ou de découvrir un atelier discret. Les belvédères comme Santa Catarina ou São Pedro de Alcântara redeviennent des lieux où l'on se pose, et pas seulement pour photographier.
À Porto, il en va de même. La Ribeira, les caves de vin de Porto à Vila Nova de Gaia ou les quartiers de Foz et Miragaia prennent une autre dimension lorsqu'ils sont visités avec calme. Une dégustation dans une cave historique, suivie d'un dîner soigneusement choisi avec vue sur le Douro, devient facilement l'un des moments les plus marquants du voyage.
Gastronomie : confort, tradition et partage
Toute l'année, la gastronomie occupe une place centrale, mais en hiver, elle prend un relief particulier. Elle est vécue non seulement comme un repas, mais comme une expression culturelle et sociale.
Les walking food tours sont une expression bien connue, surtout pendant les mois les plus froids, car ils permettent de ponctuer la découverte de la ville par des haltes réconfortantes et savoureuses. Imaginez la dégustation d'une Bifana fumante, ce sandwich de porc mariné typique, ou l'expérience surprenante d'un Pastel de Bacalhau revisité, généreusement fourré au Queijo da Serra da Estrela coulant. Le pain, élément sacré de notre table, se révèle sous toutes ses formes : de la densité rustique de la Broa de milho (pain de maïs) aux généreuses planches de jambon cru (Presunto) et de charcuteries artisanales, reflets d'un terroir préservé. Ou pourquoi, à Porto, déguster pas la fameuse Francesinha (qui curieusement se traduit par signifie « Petite Française »), ce trésor de Porto qui réchauffe l'âme avec ses couches de viandes généreuses, nappées d'un fromage fondu et d'une sauce épicée secrète, véritable emblème d'une convivialité qui ne craint pas l'hiver.
Pour les moments de douceur, l'incontournable Pastel de Nata dégusté encore tiède reste une icône, mais pourquoi ne pas surprendre les palais avec une Bola de Berlim ? Ce beignet à la crème, traditionnellement associé aux plages d'été, devient en hiver un plaisir coupable et chaleureux dans les pâtisseries historiques. Plus qu’un repas, chaque halte devient une leçon d'histoire : du "estrugido" qui mijote lentement aux douceurs conventuelles, nous offrons à vos groupes un accès privilégié aux coulisses de notre identité culinaire, transformant chaque dégustation en un événement intime et profondément humain.Pour ceux qui recherchent des expériences plus immersives, des ateliers de cuisine traditionnelle ou des showcookings avec des chefs locaux permettent de pénétrer dans les coulisses de la gastronomie portugaise. De la préparation de plats emblématiques à l'explication des origines et des produits, ces expériences transforment le repas en un véritable moment d'apprentissage et de connexion avec le territoire. C’est l’occasion idéale pour apprendre à confectionner les fameux « petiscos », ces petites bouchées riches en saveurs comme les Camarões Assados (crevettes à l'huile d'olive, ail et coriandre), le typique Pica Pau accompagné de ses pickles, ou encore les incontournables Amêijoas à Bulhão Pato (palourdes).
Pour les plus gourmands, l'apprentissage s'étend aux plats complets emblématiques qui font la fierté du pays. On y découvre les secrets de la préparation de la morue avec le traditionnel Bacalhau à Brás, ou des variantes créatives comme l'Alheira à Brás parsemée de persil frais. On peut également s'initier à la maîtrise de la Cataplana à l'Algarvienne, ce ragoût de poissons et crevettes cuit à l'étouffée, véritable symbole du sud. Enfin, pour clore ce moment en beauté, rien ne vaut la technique du Leite Creme, cette crème brûlée traditionnelle dont le sucre est caramélisé au fer rouge à la minute même. Ces expériences transforment le repas en un véritable moment d'apprentissage et de connexion profonde avec le territoire.
Expériences hands-on : créer et participer
Voyager en groupe, c'est aussi créer un espace pour participer. Les expériences "hands-on" au Portugal ne sont pas des mises en scène touristiques, mais un partage de savoirs.
Franchir le seuil d'un atelier, c'est accepter de comprendre un territoire de manière intuitive, là où le savoir-faire remplace le discours. L'objet créé devient un morceau du voyage, chargé de sens, qui prolonge l'expérience bien après le retour.
Ici, les groupes s’essaient au modelage de formes iconiques : la sardine, symbole de la fête populaire et de l'ingéniosité, ou l'hirondelle en relief, cette andorinha qui orne les façades pour signifier la fidélité et le retour au foyer. En jouant avec des glaçures éclatantes — verts profonds, rouges vifs ou jaunes ocre — les participants découvrent une esthétique héritée de Bordallo Pinheiro, où l'humour et la nature se rencontrent.
L'objet créé — qu'il s'agisse de cet oiseau prêt à s'envoler ou d'une pièce de liège travaillée — devient un morceau du voyage chargé de sens. Le liège, matériau brut et sensoriel, complète cette immersion. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre une technique, mais de percevoir et de valoriser le travail manuel, le temps nécessaire à la création et le lien historique entre l'objet et son lieu de naissance.
Ces expériences prennent encore plus de sens lorsqu'elles sont intégrées au parcours du voyage: par exemple, un atelier après une visite culturelle, une activité créative comme moment de pause entre deux étapes, ou même comme clôture d'un programme, permettant à chaque participant de repartir avec un objet réalisé de ses propres mains.
À la fin, l'objet créé n'est plus un simple souvenir. Il devient un morceau du voyage, chargé de sens, qui prolonge l'expérience bien au-delà du retour et qui, la plupart du temps, s'accompagne d'une histoire qui continuera d'être racontée pendant de très nombreuses année.
Une destination qui s'adapte à chaque groupe
La force du Portugal réside dans sa capacité d'adaptation. Hors saison estivale, cette flexibilité est encore plus évidente. Avec moins de pression sur les horaires et une plus grande disponibilité des partenaires locaux, les programmes peuvent être affinés avec précision pour créer des moments plus intimistes.
Cette approche sur mesure ne se traduit pas par des programmes génériques, bien au contraire. Chaque groupe rencontre son propre Portugal, un pays qui réussit à se modeler aux attentes et à la sensibilité de ceux qui le parcourent.
Si ce portrait du Portugal vous inspire pour vos futurs groupes, nous serions ravis d'en discuter avec vous.
Elisabete João
