Amadeus : les cartes UnionPay progressivement acceptées sur Xchange Payments Platform

Les compagnies aériennes pourront accepter les cartes UnionPay de manière standardisée


Un nouveau partenariat entre Outpayce from Amadeus et UnionPay International va permettre aux compagnies aériennes qui utilisent la plateforme de paiement Xchange Payments Platform d'Outpayce pour les paiements en ligne sur leurs canaux directs d'accepter les cartes UnionPay de manière standardisée.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 16:00

De gauche à droite : Larry Wang, CEO of UnionPay International ; Dong Junfeng, Chairman of China UnionPay and UnionPay International ; Luis Maroto, President and CEO, Amadeus ; Sam Abdou, CEO, Outpayce from Amadeus - Photo : Amadeus
Amadeus annonce un nouveau partenariat entre Outpayce from Amadeus et UnionPay International, qui sera mis progressivement en place tout au long de l'année 2026.

Cet accord va permettre aux compagnies aériennes qui utilisent la plateforme de paiement Xchange Payments Platform d'Outpayce d'accepter les cartes UnionPay de manière standardisée, pour les réservations en ligne et via Amadeus Travel Platform.

"Cette acceptation garantit davantage de revenus aux compagnies aériennes tout en améliorant l'expérience des voyageurs grâce à une augmentation considérable des taux d'acceptation", commente Amadeus dans un communiqué.

Il faut dire qu'UnionPay International (UPI) permet l'acceptation des cartes dans 183 pays et régions et leur émission dans 84 pays et régions. Il est aussi le moyen de paiement le plus utilisé par les Chinois lorsqu’ils voyagent à l’étranger.

"Selon les dernières prévisions de ResearchAndMarkets, les voyages internationaux de la population chinoise devraient connaître un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 13,5%, passant de 140 milliards de dollars aujourd'hui à 386 milliards de dollars d'ici 2033", commente, à ce sujet, Amadeus.

Cartes UnionPay : une mise en place progressive

L'acceptation des cartes UnionPay via la plateforme de paiement Outpayce Xchange Payments Platform devrait être activée au premier semestre 2026.

Elle sera aussi progressivement mise en place sur différents marchés tout au long de l'année 2026 au sein de Amadeus Travel Platform.

Cette nouvelle approche doit permettre aux voyageurs de "bénéficier de la même expérience de paiement que celle offerte par une compagnie aérienne sur son site web, y compris l'accès aux avantages de fidélité qui dépendent d’un paiement direct auprès de la compagnie aérienne".

Quant aux compagnies aériennes, "en traitant directement le paiement", elles "améliorent leur trésorerie en accédant plus rapidement aux fonds et peuvent également contrôler l'expérience de paiement pour les réservations indirectes".

