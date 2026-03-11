TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Plus de 330 offres proposées au Forum emploi et tourisme de Marseille (vidéo)

Le tourisme recrute et attire des centaines de candidats


La quatrième édition du Forum emploi et tourisme de Marseille a réuni recruteurs et candidats, le 10 mars 2026. Organisé par l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille avec la Ville et plusieurs partenaires de l’emploi, l’événement proposait plus de 330 offres.


Mercredi 11 Mars 2026

La quatrième édition du Forum emploi et tourisme de Marseille a réuni recruteurs et candidats - Illustration : Ville de Marseille
"Le tourisme à Marseille est en pleine croissance, et les besoins en recrutement sont constants", a souligné Stéphane Boumendil, chargé de l’organisation du Forum emploi et tourisme à l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille.

Cette quatrième édition, organisée en co-production avec la ville de Marseille et en partenariat avec des organismes de l’emploi tels que la mission locale, France Travail, la Maison de l’Emploi, ou encore l’UMI, EPIS et l’école La Deuxième Chance, s'est déroulée le 10 mars 2026.

Comme chaque année, l’événement a attiré de nombreux candidats et recruteurs.

Un rendez-vous pour tous les profils

Le forum a accueilli des centaines de candidats, certains orientés par les organismes de l’emploi, d’autres venus spontanément après avoir entendu parler de l’événement dans les médias.

Les employeurs, au nombre de 25 cette année, proposaient plus de 330 offres d’emploi, en progression par rapport aux éditions précédentes.

Pourquoi le tourisme ? "Le tourisme grandit depuis plusieurs années à Marseille et figure aujourd’hui parmi les quatre à cinq secteurs les plus importants en termes d’emploi dans la ville", a expliqué Stéphane Boumendil.

Les besoins concernent aussi bien les postes en CDI que les CDD et les alternances, notamment pour répondre aux besoins de la saison estivale.

"Nous sommes là pour accueillir, orienter et aider les candidats dans leur parcours, en espérant que le maximum d’entre eux puissent trouver un emploi aujourd’hui", a conclu Stéphane Boumendi.


