Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Mais le festival ne se limitait pas aux corsos de la Promenade du Soleil, à ses chars et à ses performances artistiques accompagnées de musique.



Le centre de Menton s'est complètement transformé pendant la Fête du Citron.



Les Jardins Biovès ont ainsi exposé des sculptures monumentales d’agrumes, accessibles librement et gratuitement.



Pour la 92ᵉ édition, portant sur le thème « Merveilles du vivant », baleine, tigre, perroquets géants ou encore Gaïa la « mère suprême » dans la mythologie avec la terre entre ses mains étaient à découvrir.



Comme chaque année, des food tours proposaient également de découvrir les spécialités locales autour des agrumes.



Des dégustations dans les champs de citron pour plonger les visiteurs au cœur des cultures de Menton, des ateliers pour enfants et adultes ou encore des expositions, des visites guidées autour de l’histoire et de l’écologie locale et pleins d'autres activités complétaient l’expérience.