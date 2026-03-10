Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Dès le premier jour de la traditionnelle Fête du Citron 2026, Menton s’est animée grâce aux familles, aux amis et aux touristes solos venus respirer le parfum des agrumes et se plonger dans son atmosphère festive.
Les corsos, défilés au cœur du festival, ont attiré 120 000 spectateurs, avec une hausse de 15% pour les nocturnes.
Les places assises, souvent réservées longtemps à l’avance, coûtaient 31€, contre 18€ pour une place debout au premier rang.
L’accès debout, plus en retrait le long du parcours, reste gratuit, mais sous réservation.
Au total, 65% des participants étaient français, principalement venus de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Île-de-France et du Rhône, tandis que 35% venaient de l’étranger : 38% d’Italiens, 10% de Monégasques et 7% de Suisses, avec aussi quelques visiteurs d’Allemagne et du Royaume-Uni.
Cette mixité donnait aux rues de Menton un parfum cosmopolite, renforcé par sa proximité avec la frontière italienne.
Le citron sous toutes ses formes
Mais le festival ne se limitait pas aux corsos de la Promenade du Soleil, à ses chars et à ses performances artistiques accompagnées de musique.
Le centre de Menton s'est complètement transformé pendant la Fête du Citron.
Les Jardins Biovès ont ainsi exposé des sculptures monumentales d’agrumes, accessibles librement et gratuitement.
Pour la 92ᵉ édition, portant sur le thème « Merveilles du vivant », baleine, tigre, perroquets géants ou encore Gaïa la « mère suprême » dans la mythologie avec la terre entre ses mains étaient à découvrir.
Comme chaque année, des food tours proposaient également de découvrir les spécialités locales autour des agrumes.
Des dégustations dans les champs de citron pour plonger les visiteurs au cœur des cultures de Menton, des ateliers pour enfants et adultes ou encore des expositions, des visites guidées autour de l’histoire et de l’écologie locale et pleins d'autres activités complétaient l’expérience.
La vieille ville et le patrimoine
La Fête du Citron est un grand festival annuel qui se déroule à Menton, sur la Côte d’Azur en France. C’est une combinaison unique de carnaval et de célébration des agrumes, surtout du citron - Photo : RS
Au-delà du festival, Menton dispose d'un patrimoine historique connu sur la Côte d'Azur.
Les ruelles étroites, les façades jaunes et les escaliers en pierre offrent un aperçu de l’architecture baroque de la ville.
La Basilique Saint-Michel Archange domine Menton, tandis que le Cimetière du Vieux Château propose un panorama sur la baie et le Cap Martin.
Les marchés et petites boutiques témoignent du mélange culturel franco-italien, tout comme les cafés et pâtisseries italiennes à déguster.
Excursions autour de Menton
La région autour de Menton offre également de nombreuses escapades.
Parmi les villages environnants, Roquebrune-Cap-Martin et ses petites ruelles colorées se découvrent presque comme un prolongement du festival.
Mais le grand coup de cœur des touristes reste souvent Sainte-Agnès.
Perché à près de 800 mètres , le village est considéré comme le plus haut d’Europe parmi ceux situés sur le littoral. « La vue change du tout au tout comparé à Menton et son style italien. On est plus sur une vue monégasque et un style médiéval », affirme Emmanuelle, touriste venue pour la première fois à la Fête du Citron.
Quel hébergement pendant le festival ?
La fête du Citron existe depuis 1934, mais ses origines remontent à des parades festives organisées dès les années 1870 pour animer Menton en hiver - Photo : RS
Pour profiter pleinement de la Fête du Citron, le choix de l’hébergement est crucial.
Des hôtels familiaux comme le Pavillon Impérial, à quelques minutes à pied de la vieille ville et du bord de mer, offrent un cadre cosy, un accueil chaleureux et la possibilité de rejoindre les animations à pied.
Pour ceux qui cherchent plus de confort ou un hôtel avec spa, le Prince de Galles ou le Riva Art & Spa sont disponibles, tandis que des options économiques comme l’ibis budget ou l’Hôtel Lemon permettent de rester proches du centre sans exploser son budget.
L’édition 2027 se prépare déjà
Après la clôture de la Fête du Citron 2026, l’édition 2027 se prépare déjà.
Les dates exactes et le thème n’ont pas encore été communiqués, mais l’événement devrait se tenir comme les années précédentes, entre mi-février et début mars.
Le programme, annoncé en octobre, permet de faire, pour chaque édition, des offres complètes incluant hébergement, restauration, visites guidées, excursions dans les villages voisins et activités centrées sur le citron, que ce soit pour des familles, des groupes, des voyageurs internationaux et à des gammes de prix et de confort différents.
