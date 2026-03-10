TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

La 92ᵉ édition a attiré près de 200 000 visiteurs


La 92ᵉ édition de la Fête du Citron de Menton, du 14 février au 1ᵉʳ mars 2026, a attiré près de 200 000 visiteurs, avec notamment une fréquentation en hausse de 15% pour les nocturnes par rapport à l’an dernier. Sur le thème « Merveilles du vivant », faune, flore et motifs végétaux ont animé les Jardins Biovès et les chars du corso, séduisant un public français et international et annonçant une édition 2027 encore plus attractive.


Rédigé par le Mardi 10 Mars 2026 à 15:14

TourMaG
Dès le premier jour de la traditionnelle Fête du Citron 2026, Menton s’est animée grâce aux familles, aux amis et aux touristes solos venus respirer le parfum des agrumes et se plonger dans son atmosphère festive.

Les corsos, défilés au cœur du festival, ont attiré 120 000 spectateurs, avec une hausse de 15% pour les nocturnes.

Les places assises, souvent réservées longtemps à l’avance, coûtaient 31€, contre 18€ pour une place debout au premier rang.

L’accès debout, plus en retrait le long du parcours, reste gratuit, mais sous réservation.

Au total, 65% des participants étaient français, principalement venus de Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’Île-de-France et du Rhône, tandis que 35% venaient de l’étranger : 38% d’Italiens, 10% de Monégasques et 7% de Suisses, avec aussi quelques visiteurs d’Allemagne et du Royaume-Uni.

Cette mixité donnait aux rues de Menton un parfum cosmopolite, renforcé par sa proximité avec la frontière italienne.

Le citron sous toutes ses formes

Autres articles
Mais le festival ne se limitait pas aux corsos de la Promenade du Soleil, à ses chars et à ses performances artistiques accompagnées de musique.

Le centre de Menton s'est complètement transformé pendant la Fête du Citron.

Les Jardins Biovès ont ainsi exposé des sculptures monumentales d’agrumes, accessibles librement et gratuitement.

Pour la 92ᵉ édition, portant sur le thème « Merveilles du vivant », baleine, tigre, perroquets géants ou encore Gaïa la « mère suprême » dans la mythologie avec la terre entre ses mains étaient à découvrir.

Comme chaque année, des food tours proposaient également de découvrir les spécialités locales autour des agrumes.

Des dégustations dans les champs de citron pour plonger les visiteurs au cœur des cultures de Menton, des ateliers pour enfants et adultes ou encore des expositions, des visites guidées autour de l’histoire et de l’écologie locale et pleins d'autres activités complétaient l’expérience.

La vieille ville et le patrimoine

La Fête du Citron est un grand festival annuel qui se déroule à Menton, sur la Côte d’Azur en France. C’est une combinaison unique de carnaval et de célébration des agrumes, surtout du citron - Photo : RS
La Fête du Citron est un grand festival annuel qui se déroule à Menton, sur la Côte d’Azur en France. C’est une combinaison unique de carnaval et de célébration des agrumes, surtout du citron - Photo : RS
Au-delà du festival, Menton dispose d'un patrimoine historique connu sur la Côte d'Azur.

Les ruelles étroites, les façades jaunes et les escaliers en pierre offrent un aperçu de l’architecture baroque de la ville.

La Basilique Saint-Michel Archange domine Menton, tandis que le Cimetière du Vieux Château propose un panorama sur la baie et le Cap Martin.

Les marchés et petites boutiques témoignent du mélange culturel franco-italien, tout comme les cafés et pâtisseries italiennes à déguster.

Excursions autour de Menton

La région autour de Menton offre également de nombreuses escapades.

Parmi les villages environnants, Roquebrune-Cap-Martin et ses petites ruelles colorées se découvrent presque comme un prolongement du festival.

Mais le grand coup de cœur des touristes reste souvent Sainte-Agnès.

Perché à près de 800 mètres , le village est considéré comme le plus haut d’Europe parmi ceux situés sur le littoral. « La vue change du tout au tout comparé à Menton et son style italien. On est plus sur une vue monégasque et un style médiéval », affirme Emmanuelle, touriste venue pour la première fois à la Fête du Citron.

Quel hébergement pendant le festival ?

La fête du Citron existe depuis 1934, mais ses origines remontent à des parades festives organisées dès les années 1870 pour animer Menton en hiver - Photo : RS
La fête du Citron existe depuis 1934, mais ses origines remontent à des parades festives organisées dès les années 1870 pour animer Menton en hiver - Photo : RS
Pour profiter pleinement de la Fête du Citron, le choix de l’hébergement est crucial.

Des hôtels familiaux comme le Pavillon Impérial, à quelques minutes à pied de la vieille ville et du bord de mer, offrent un cadre cosy, un accueil chaleureux et la possibilité de rejoindre les animations à pied.

Pour ceux qui cherchent plus de confort ou un hôtel avec spa, le Prince de Galles ou le Riva Art & Spa sont disponibles, tandis que des options économiques comme l’ibis budget ou l’Hôtel Lemon permettent de rester proches du centre sans exploser son budget.

L’édition 2027 se prépare déjà

Après la clôture de la Fête du Citron 2026, l’édition 2027 se prépare déjà.

Les dates exactes et le thème n’ont pas encore été communiqués, mais l’événement devrait se tenir comme les années précédentes, entre mi-février et début mars.

Le programme, annoncé en octobre, permet de faire, pour chaque édition, des offres complètes incluant hébergement, restauration, visites guidées, excursions dans les villages voisins et activités centrées sur le citron, que ce soit pour des familles, des groupes, des voyageurs internationaux et à des gammes de prix et de confort différents.

Lu 135 fois

Tags : Côte d'azur, Fête du Citron, menton
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Mars 2026 - 12:31 2025, année record pour le tourisme toulousain

Lundi 9 Mars 2026 - 17:00 Parc Astérix : la zone Égypte revisitée pour la saison 2026

Civitatis

Brand news Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Pour 2026 Ollandini Voyages continue ce qui fait sa singularité sur le marché du tourisme insulaire...
Dernière heure

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Minor Hotels : Alexis Boudrand nommé directeur du développement pour la France

Croisière fluviale : la Provence confirme son attractivité en 2025

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

2025, année record pour le tourisme toulousain

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport

Catalogne 2026, l’alliance parfaite entre culture et sport
La Catalogne ouvre grand ses portes à tous les passionnés d’architecture, de musique et de...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Cambrai (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDD - (Fougères (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid
Distribution

Distribution

Les séjours à l’étranger en 2025 encore en retrait par rapport à 2019

Les séjours à l’étranger en 2025 encore en retrait par rapport à 2019
Partez en France

Partez en France

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver

Menton : la Fête du Citron fait rayonner la Côte d’Azur en hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage en famille : Brand USA dévoile 50 expériences à travers les États-Unis

Voyage en famille : Brand USA dévoile 50 expériences à travers les États-Unis
Production

Production

Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)

Vols affrétés, clients rapatriés... le point avec Cyrille Fradin (Fram-Promovacances)
AirMaG

AirMaG

Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"

Guerre dans le Golfe : Air France propose des "prix régulés"
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026

Provence Travel Innovation dévoile les start-up de sa promotion 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Grecotel : le Creta Palace Resort rouvre après transformation

Grecotel : le Creta Palace Resort rouvre après transformation
HotelMaG

Hébergement

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028

Paris : un nouvel hôtel TRIBE prévu pour 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière fluviale : la Provence confirme son attractivité en 2025

Croisière fluviale : la Provence confirme son attractivité en 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias