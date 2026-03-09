TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Parc Astérix : la zone Égypte revisitée pour la saison 2026

Le parc rouvre le 4 avril avec une extension de l’univers égyptien et plusieurs attractions rethématisées


Le Parc Astérix lancera sa saison 2026 le 4 avril prochain. À cette occasion, le parc poursuit le développement de sa zone consacrée à l’Égypte antique, avec plusieurs attractions rethématisées, une nouvelle offre de restauration et un spectacle revisité.


Lundi 9 Mars 2026

Le Parc Astérix lancera sa saison 2026 le 4 avril prochain - DepositPhotos.com/frederiquewacquier
Le Parc Astérix lancera sa saison 2026 le 4 avril prochain - DepositPhotos.com/frederiquewacquier
TourMaG
Pour la saison 2026, le Parc Astérix fait évoluer sa zone Égypte autour de La Place du Nil, avec une thématisation renforcée et plusieurs attractions transformées.

L’ancienne attraction Oxygénarium devient La Descente du Nil, avec de nouveaux décors et une file d’attente thématisée autour d’un parcours aquatique inspiré du fleuve égyptien. Les Chaises Volantes sont également revisitées et prennent le nom de L’Envol d’Ibis, une attraction familiale située à dix mètres de hauteur au-dessus d’un jardin aquatique.

Le parc annonce aussi l’ouverture d’un nouveau restaurant buffet, Les Comptoirs d’Épidemaïs, proposant une offre de cuisine orientale. Son ouverture est prévue en juin. Côté animation, le spectacle Les Offrandes de Cléopâtre sera également proposé dans une nouvelle version sur l’esplanade d’OzIris au printemps.

Attractions et restauration récompensées

Le parc rappelle également que l’attraction Cétautomatix, inaugurée en 2025, a été distinguée lors des Parksmania Awards 2025 comme meilleure nouvelle attraction. Accessible à partir d’un mètre, cette montagne russe tournoyante à propulsion plonge les visiteurs dans l’atelier du forgeron gaulois.

Côté restauration, le restaurant Les Fastes du Nil, situé dans la zone égyptienne, a été récompensé lors des Park World Excellence Awards 2025 dans la catégorie « Best Food or Retail Development ».

Enfin, le Parc Astérix propose jusqu’au 7 mai 2026 une offre permettant aux enfants de moins de 12 ans de bénéficier d’une entrée gratuite (du lundi au vendredi hors jours fériés) pour toute réservation d’un billet adulte daté effectuée en ligne.

Lu 104 fois

Tags : parc asterix
