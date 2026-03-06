Azureva célèbre ses 75 ans avec une nouvelle stratégie média

Au printemps 2026, Azureva investira également le cinéma à l’occasion de la sortie du film d’animation The Super Mario Bros. Movie.



La campagne sera déployée dans plus de 300 salles situées dans quatre départements stratégiques pour l’enseigne : Pays de la Loire, Gironde, Haute-Garonne et Rhône.



Diffusée pendant les deux premières semaines d’avril, cette opération vise à toucher simultanément parents et enfants.



Au premier trimestre, la marque renforce également son dispositif d’affichage extérieur. La campagne est déployée dans 15 agglomérations, contre 10 les années précédentes, aussi bien dans les territoires historiquement implantés que dans des zones à potentiel de développement.



En partenariat avec quatre réseaux d’afficheurs, le groupe privilégie des emplacements à forte visibilité, notamment sur les grands axes routiers et à proximité des zones commerciales, afin de toucher les automobilistes dans leurs déplacements quotidiens.