Azureva célèbre ses 75 ans avec une nouvelle stratégie média

Une campagne à 360° pour booster les ventes


À l’occasion de ses 75 ans, Azureva lance une vaste campagne de communication pour accompagner la saison 2026 et soutenir les réservations dès le début de l’année. TV, streaming, cinéma, affichage, radio et digital : la marque déploie une stratégie multicanale d’envergure.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 12:35

Azureva lance une vaste offensive de communication pour accompagner la saison 2026 - Photo : Azureva
Azureva lance une vaste offensive de communication pour accompagner la saison 2026 - Photo : Azureva
TourMaG
À l’occasion de son 75e anniversaire, Azureva voit les choses en grand.

Pour accompagner le lancement de la saison 2026, l’acteur déploie un dispositif de communication multicanal, pensé pour maximiser sa visibilité dès les premiers mois de l’année et favoriser les réservations anticipées.

L’objectif est de capter l’attention des familles au moment clé de leur prise de décision, renforcer la notoriété spontanée de la marque dans ses zones de chalandise stratégiques et optimiser le taux de remplissage des établissements avant le début de la haute saison.

Une stratégie marketing à 360° qui s’inscrit dans une dynamique de croissance et de consolidation.

Une présence télévisuelle renforcée

Pour toucher au plus près les foyers, Azureva mise sur une présence accrue à la télévision au premier trimestre 2026.

La marque s’associe au parrainage de programmes à forte affinité avec sa cible familiale, notamment sur plusieurs chaînes nationales : TF1 avec "Demain nous appartient", France 5 avec "Échappées Belles" et M6 avec "Le Maillon Faible".

En parallèle, des séjours Azureva seront mis en jeu dans des émissions telles que "Slam" sur France 3, "Questions pour un champion" et "Tout le monde veut prendre sa place" sur France 2, renforçant l’ancrage de la marque dans l’univers du divertissement quotidien.

Le spot publicitaire diffusé à la télévision est également disponible sur YouTube, où il a déjà enregistré plus de 12 millions de vues en quatre semaines.

L’affichage pour ancrer la marque dans le quotidien

Au printemps 2026, Azureva investira également le cinéma à l’occasion de la sortie du film d’animation The Super Mario Bros. Movie.

La campagne sera déployée dans plus de 300 salles situées dans quatre départements stratégiques pour l’enseigne : Pays de la Loire, Gironde, Haute-Garonne et Rhône.

Diffusée pendant les deux premières semaines d’avril, cette opération vise à toucher simultanément parents et enfants.

Au premier trimestre, la marque renforce également son dispositif d’affichage extérieur. La campagne est déployée dans 15 agglomérations, contre 10 les années précédentes, aussi bien dans les territoires historiquement implantés que dans des zones à potentiel de développement.

En partenariat avec quatre réseaux d’afficheurs, le groupe privilégie des emplacements à forte visibilité, notamment sur les grands axes routiers et à proximité des zones commerciales, afin de toucher les automobilistes dans leurs déplacements quotidiens.

Un nouveau site pour soutenir les réservations

Enfin, Azureva consolide sa présence à la radio tout au long du premier trimestre 2026 en développant son partenariat avec France Bleu, dans le cadre du réseau désormais appelé ICI.

La marque est présente via des jeux-concours dans plusieurs régions, et s’impose également comme partenaire météo sur certains territoires.

En parallèle de cette offensive média, Azureva lance un nouveau site internet, plus intuitif et optimisé pour la réservation en ligne, afin de fluidifier le parcours client et soutenir la dynamique de ventes sur la période clé de janvier à mars.


