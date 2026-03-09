IFTM : Marie Allantaz élargit ses missions et pilotera l’édition 2026 du salon

Marie Allantaz va assurer le pilotage global de l’édition 2026 de l'IFTM - Photo : IFTM - photo: IFTM
Le salon IFTM a annoncé l’extension du périmètre de mission de Marie Allantaz, qui accompagne l’événement depuis trois ans dans la curation et le développement des contenus ainsi que du programme de conférences.
Dans ce cadre, elle assurera désormais la direction éditoriale et stratégique du salon, ainsi que le pilotage global de son organisation jusqu’à l’édition 2026.
Avec vingt ans d’expérience dans les secteurs de l’hospitality, du tourisme de loisirs, du voyage d’affaires et de l’événementiel, Marie Allantaz a également développé des compétences dans l’enseignement et l’ingénierie pédagogique.
Dans ce cadre, elle assurera désormais la direction éditoriale et stratégique du salon, ainsi que le pilotage global de son organisation jusqu’à l’édition 2026.
Avec vingt ans d’expérience dans les secteurs de l’hospitality, du tourisme de loisirs, du voyage d’affaires et de l’événementiel, Marie Allantaz a également développé des compétences dans l’enseignement et l’ingénierie pédagogique.
Une feuille de route tournée vers les éditions 2027 et 2028
Autres articles
-
Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
-
IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
-
"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM
-
Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?
-
Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
Son parcours s’est construit autour des enjeux d’innovation, de transformation et de structuration des modèles et des organisations du secteur.
Dans le cadre de ses nouvelles missions, Marie Allantaz conduira l’édition 2026 dans sa globalité et participera à la construction de la trajectoire de développement des éditions 2027 et 2028.
La prochaine édition de l’IFTM se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 à Paris Porte de Versailles, Hall 1. L’Ouzbékistan sera le pays à l’honneur de cette édition.
A lire aussi : IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !
Dans le cadre de ses nouvelles missions, Marie Allantaz conduira l’édition 2026 dans sa globalité et participera à la construction de la trajectoire de développement des éditions 2027 et 2028.
La prochaine édition de l’IFTM se tiendra du 15 au 17 septembre 2026 à Paris Porte de Versailles, Hall 1. L’Ouzbékistan sera le pays à l’honneur de cette édition.
A lire aussi : IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !