TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

Un projet pourrait voir le jour dès 2027


L’Autorité italienne de la concurrence a validé les engagements du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire italien en faveur de l’ouverture du marché de la grande vitesse. Une décision saluée par SNCF Voyages Italia, qui attend désormais des garanties supplémentaires pour se lancer.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026

L'AGCM vient de s'exprimer en faveur de la libre concurrence sur le marché italien de la grande vitesse - Depositphotos.com, @Hans_Chr
L'AGCM vient de s'exprimer en faveur de la libre concurrence sur le marché italien de la grande vitesse - Depositphotos.com, @Hans_Chr
Aer Lingus
L’Autorité Italienne Garante de la Concurrence et du Marché (AGCM) a rendu une décision favorable à l’ouverture à la concurrence du marché italien de la grande vitesse.

Une étape accueillie avec satisfaction par SNCF Voyages Italia, filiale de SNCF Voyageurs.

L’Autorité a validé les engagements pris par le gestionnaire d’infrastructure Rete Ferroviaria Italiana afin de garantir des conditions d’accès équitables aux nouveaux opérateurs.

Pour SNCF Voyages Italia, cette décision constitue une première étape importante. Mais elle doit désormais être suivie de mesures concrètes, notamment l’attribution immédiate d’une partie des sillons ferroviaires demandés.

Sans cet accès aux capacités de circulation, le lancement du projet ne sera pas possible.

Un projet d’investissement prévu pour 2027

Autres articles
L’entreprise prévoit de lancer sa nouvelle offre de grande vitesse en septembre 2027.

Le projet repose sur l’introduction de 15 trains de nouvelle génération, avec pour objectif de transporter plus de 10 millions de passagers par an en Italie.

L’offre ambitionne de proposer davantage de capacité, "un confort optimal, des tarifs compétitifs et une expérience de voyage respectueuse de l'environnement", précise SNCF Voyages Italia dans un communiqué.

Le plan industriel prévoit 13 allers-retours quotidiens : 9 entre Turin et Naples, et 4 entre Turin et Venise.

Pour l’entreprise, ce volume d’activité est indispensable afin de rentabiliser les investissements engagés. Sans ces conditions minimales, le projet ne pourrait pas être pleinement mis en œuvre.

Un projet aux retombées économiques significatives, mais encore conditionné

Selon une étude menée avec l’Università Bocconi et son centre de recherche GREEN, le projet pourrait générer plus de 480 millions d’euros de retombées économiques par an.

Ces bénéfices incluraient une contribution à la croissance, de nouvelles recettes fiscales, la création de plus de 4 000 emplois directs et indirects, des gains de temps pour les voyageurs ainsi qu’une baisse moyenne des prix grâce à l’intensification de la concurrence.

Malgré la décision de l’Autorité de la concurrence, SNCF Voyages Italia estime toutefois que plusieurs conditions restent indispensables pour concrétiser son entrée sur le marché.

L’entreprise demande notamment un accès suffisant aux sillons ferroviaires supplémentaires, la possibilité d’exploiter des installations de maintenance en Italie et l’obtention des homologations nécessaires pour ses trains. Sans ces garanties, le lancement de la nouvelle offre ne pourrait pas être réalisé dans les délais envisagés.

SNCF Voyages Italia appelle l’ensemble des acteurs du secteur à collaborer pour permettre une entrée réussie sur le marché italien, dans le respect de la réglementation européenne.

A lire aussi : Trenitalia France ouvre les ventes été 2026


Lu 193 fois

Tags : italie, sncf voyageurs
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 4 Mars 2026 - 08:48 Trenitalia France ouvre les ventes été 2026

Vendredi 20 Février 2026 - 18:38 La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

Dernière heure

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

Guerre dans le Golfe : des vols Abou Dabi-Paris de nouveau ouverts à la vente

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Corbas (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CLUB MED/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Agency Sales Agent H/F - CDD - (Le Mans (72))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"
Partez en France

Partez en France

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes
Production

Production

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka

ÔVoyages à la manœuvre pour affréter un autre vol Maldives - Sri Lanka
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Qatar, Emirates... quelle est la situation des vols ?
Transport

Transport

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias