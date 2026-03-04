La SNCF se prépare à débarquer sur le marché de la grande vitesse italienne

L'AGCM vient de s'exprimer en faveur de la libre concurrence sur le marché italien de la grande vitesse - Depositphotos.com, @Hans_Chr
L’Autorité Italienne Garante de la Concurrence et du Marché (AGCM) a rendu une décision favorable à l’ouverture à la concurrence du marché italien de la grande vitesse.
Une étape accueillie avec satisfaction par SNCF Voyages Italia, filiale de SNCF Voyageurs.
L’Autorité a validé les engagements pris par le gestionnaire d’infrastructure Rete Ferroviaria Italiana afin de garantir des conditions d’accès équitables aux nouveaux opérateurs.
Pour SNCF Voyages Italia, cette décision constitue une première étape importante. Mais elle doit désormais être suivie de mesures concrètes, notamment l’attribution immédiate d’une partie des sillons ferroviaires demandés.
Sans cet accès aux capacités de circulation, le lancement du projet ne sera pas possible.
Un projet d’investissement prévu pour 2027
L’entreprise prévoit de lancer sa nouvelle offre de grande vitesse en septembre 2027.
Le projet repose sur l’introduction de 15 trains de nouvelle génération, avec pour objectif de transporter plus de 10 millions de passagers par an en Italie.
L’offre ambitionne de proposer davantage de capacité, "un confort optimal, des tarifs compétitifs et une expérience de voyage respectueuse de l'environnement", précise SNCF Voyages Italia dans un communiqué.
Le plan industriel prévoit 13 allers-retours quotidiens : 9 entre Turin et Naples, et 4 entre Turin et Venise.
Pour l’entreprise, ce volume d’activité est indispensable afin de rentabiliser les investissements engagés. Sans ces conditions minimales, le projet ne pourrait pas être pleinement mis en œuvre.
Un projet aux retombées économiques significatives, mais encore conditionné
Selon une étude menée avec l’Università Bocconi et son centre de recherche GREEN, le projet pourrait générer plus de 480 millions d’euros de retombées économiques par an.
Ces bénéfices incluraient une contribution à la croissance, de nouvelles recettes fiscales, la création de plus de 4 000 emplois directs et indirects, des gains de temps pour les voyageurs ainsi qu’une baisse moyenne des prix grâce à l’intensification de la concurrence.
Malgré la décision de l’Autorité de la concurrence, SNCF Voyages Italia estime toutefois que plusieurs conditions restent indispensables pour concrétiser son entrée sur le marché.
L’entreprise demande notamment un accès suffisant aux sillons ferroviaires supplémentaires, la possibilité d’exploiter des installations de maintenance en Italie et l’obtention des homologations nécessaires pour ses trains. Sans ces garanties, le lancement de la nouvelle offre ne pourrait pas être réalisé dans les délais envisagés.
SNCF Voyages Italia appelle l’ensemble des acteurs du secteur à collaborer pour permettre une entrée réussie sur le marché italien, dans le respect de la réglementation européenne.
A lire aussi : Trenitalia France ouvre les ventes été 2026
