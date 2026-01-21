Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026





L’opérateur du transport francilien annonce l’ouverture de plus de 600 postes en Île-de-France en 2026, avec un accent particulier mis sur les métiers de la conduite et de la maintenance ferroviaire.



Dans le détail, 400 conductrices et conducteurs de trains et de RER, 100 techniciennes et techniciens de maintenance et 100 agentes et agents de la relation client en gare seront recrutés au cours de l’année.



Une campagne de communication dédiée sera lancée dès février, suivie d'un forum régional de recrutement prévu en mars-avril.



Des objectifs de recrutement largement dépassés en 2025



2026 : priorité à la conduite et à la maintenance





Cette dynamique s’explique notamment par la mise en service du prolongement du RER E (EOLE) vers Mantes-la-Jolie, la poursuite du renouvellement du matériel roulant financé par Île-de-France Mobilités, mais aussi par les mobilités internes et les départs à la retraite.



Les besoins concernent en particulier les nouvelles générations de trains (RER NG, MI20), qui nécessitent des compétences techniques accrues ainsi que la modernisation des centres de maintenance.



Les postes proposés couvrent un large spectre de qualifications, du sans diplôme au Bac+3, avec des formations internes systématiquement proposées et rémunérées.



Conducteurs, techniciens de maintenance mécanique ou électrotechnique, agents de manœuvre, agents de production ou encore agents de relation client en gare : Transilien mise sur la diversité des profils et l’accessibilité de ses métiers.



Pour accompagner les candidats, l’entreprise met à disposition des outils immersifs comme le Quai des métiers Transilien ou encore des MOOC dédiés à la conduite et à la maintenance ferroviaire.



Pour 2026, Transilien ajuste ses objectifs tout en maintenant un volume conséquent de recrutements.



Formation, logement et évolution de carrière au cœur du dispositif