Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Conduite, maintenance et relation client


Après une année 2025 marquée par des recrutements records, Transilien SNCF Voyageurs ouvre plus de 600 postes en Île-de-France en 2026. Conducteurs de trains et de RER, techniciens de maintenance et agents de la relation client en gare sont particulièrement recherchés, dans un contexte de modernisation du réseau francilien et d’amélioration continue de l’offre de transport.


Rédigé par le Vendredi 23 Janvier 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026 - Depositphotos.com, @anusak5537
CroisiEurope
Après une année 2025 marquée par des recrutements records, Transilien SNCF Voyageurs poursuit sur sa lancée.

L’opérateur du transport francilien annonce l’ouverture de plus de 600 postes en Île-de-France en 2026, avec un accent particulier mis sur les métiers de la conduite et de la maintenance ferroviaire.

Dans le détail, 400 conductrices et conducteurs de trains et de RER, 100 techniciennes et techniciens de maintenance et 100 agentes et agents de la relation client en gare seront recrutés au cours de l’année.

Une campagne de communication dédiée sera lancée dès février, suivie d’un forum régional de recrutement prévu en mars-avril.

Des objectifs de recrutement largement dépassés en 2025

Depuis 2022, Transilien SNCF Voyageurs a fait du recrutement une priorité stratégique.

En 2025, pour la troisième année consécutive, les objectifs ont été dépassés grâce à une mobilisation renforcée des équipes RH et opérationnelles.

Plus de 950 agentes et agents ont été recrutés, alors que 800 étaient initialement prévus, soit +18% par rapport à l’objectif.

Parmi eux, 500 conductrices et conducteurs de trains et de RER (contre 400 attendus), 230 agents de la relation client en gare, 140 techniciennes et techniciens de maintenance, mais aussi des profils cadres, ingénieurs et spécialistes des systèmes d’information.

Ces résultats sont le fruit de nombreuses actions menées sur le terrain : plus de 100 événements de recrutement en Île-de-France, un forum XXL au Théâtre Mogador, des campagnes de communication ciblées, des interventions en milieu scolaire ou encore des partenariats renforcés avec France Travail afin de recruter au plus près des bassins d’emploi.

"Ces résultats démontrent l’attractivité et le dynamisme des métiers de SNCF Voyageurs et prouvent la capacité de Transilien à recruter et former en nombre", souligne Alain Ribat, directeur Transilien de SNCF Voyageurs.

2026 : priorité à la conduite et à la maintenance

Pour 2026, Transilien ajuste ses objectifs tout en maintenant un volume conséquent de recrutements.

Cette dynamique s’explique notamment par la mise en service du prolongement du RER E (EOLE) vers Mantes-la-Jolie, la poursuite du renouvellement du matériel roulant financé par Île-de-France Mobilités, mais aussi par les mobilités internes et les départs à la retraite.

Les besoins concernent en particulier les nouvelles générations de trains (RER NG, MI20), qui nécessitent des compétences techniques accrues ainsi que la modernisation des centres de maintenance.

Les postes proposés couvrent un large spectre de qualifications, du sans diplôme au Bac+3, avec des formations internes systématiquement proposées et rémunérées.

Conducteurs, techniciens de maintenance mécanique ou électrotechnique, agents de manœuvre, agents de production ou encore agents de relation client en gare : Transilien mise sur la diversité des profils et l’accessibilité de ses métiers.

Pour accompagner les candidats, l’entreprise met à disposition des outils immersifs comme le Quai des métiers Transilien ou encore des MOOC dédiés à la conduite et à la maintenance ferroviaire.

Formation, logement et évolution de carrière au cœur du dispositif

Au-delà du recrutement, Transilien SNCF Voyageurs affirme son engagement en matière d’accompagnement des salariés.

Les nouveaux entrants bénéficient de formations qualifiantes gratuites, de possibilités d’évolution interne, plus de 70% des cadres étant issus de la promotion interne, et d’une offre de logement garantie, avec des solutions proposées à moins de 20 km du lieu de travail.

Acteur engagé en faveur de l’inclusion, Transilien développe depuis plusieurs années des dispositifs d’alternance et de partenariats avec les lycées et les écoles de la deuxième chance. En 2025, l’entreprise comptait plus de 660 alternants, soit 5,4% de ses effectifs, un objectif désormais atteint.

Enfin, Transilien SNCF Voyageurs poursuit ses efforts en matière de féminisation des métiers, notamment dans la conduite et la maintenance des trains, secteurs historiquement masculins.

Toutes les offres d’emploi sont à retrouver sur emploi.sncf.com.


Emploi & Formation

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias