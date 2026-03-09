Norwegian Cruise Line prend livraison du Norwegian Luna

De gauche à droite : Marco Lunardi, Senior Vice President du chantier naval de Marghera chez Fincantieri, et Robert Lundberg, capitaine du Norwegian Luna @© Rocket Aerial LLC-NCL
La flotte de Norwegian Cruise Line s’agrandit. La compagnie a officiellement réceptionné le Norwegian Luna, son 21ᵉ navire, au chantier naval Fincantieri.
Deuxième unité de la classe Prima Plus ce paquebot de nouvelle génération affiche une jauge de 156 000 tonnes et peut accueillir 3 565 passagers répartis dans 1 809 cabines.
Avec ce nouveau navire, Norwegian Cruise Line poursuit le développement de sa flotte autour d’une offre combinant divertissement, restauration variée et expériences immersives.
À bord, les passagers auront le choix entre 17 options de restauration et 18 bars et lounges, dans une configuration pensée pour offrir davantage d’espaces ouverts et de lieux de convivialité.
Des attractions pensées pour les familles
Le Norwegian Luna mise notamment sur les activités familiales et les attractions à sensations. Parmi les nouveautés figure l’Aqua Slidecoaster, une attraction hybride entre montagnes russes et toboggan aquatique, récemment récompensée par l’International Association of Amusement Parks and Attractions.
Le navire propose également le Luna Midway, un espace extérieur inspiré des parcs d’attractions, ainsi que le Moon Climber, un parcours d’obstacles multi-niveaux.
D’autres installations complètent l’offre de loisirs, comme la Luna Game Zone, dédiée aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle, ou encore le Glow Court, un terrain sportif doté d’un sol LED interactif qui se transforme en discothèque le soir.
Les passagers en quête de détente pourront quant à eux profiter du Mandara Spa ou du Vibe Beach Club, un espace réservé aux adultes.
Spectacles et gastronomie au programme
Côté divertissement, le navire proposera plusieurs productions originales, dont « Elton: A Celebration of Elton John », un spectacle musical consacré au chanteur britannique, ainsi que « HIKO: Innovation Meets Wonder », mêlant acrobaties, danse contemporaine et scénographie multimédia.
La restauration s’articule autour de plusieurs restaurants inclus et d’adresses de spécialités. Parmi elles figurent Le Bistro, restaurant français signature de la compagnie, ou encore Sukhothai, consacré à la cuisine thaïlandaise.
Le Indulge Food Hall, avec neuf comptoirs culinaires inspirés de différentes cuisines du monde, complète l’offre. Au sommet de l’offre d’hébergement se trouve The Haven, le concept « navire dans le navire » de Norwegian Cruise Line, avec suites privatives, restaurant réservé et service de majordome.
Après une traversée transatlantique depuis Civitavecchia, le Norwegian Luna fera ses débuts à Miami le 23 mars 2026. Le navire sera officiellement baptisé le 27 mars à PortMiami. En France, la compagnie est représentée par Cruisepro.
