Norwegian Cruise Line prend livraison du Norwegian Luna

Le Norwegian Luna mise notamment sur les activités familiales et les attractions à sensations. Parmi les nouveautés figure l’Aqua Slidecoaster, une attraction hybride entre montagnes russes et toboggan aquatique, récemment récompensée par l’International Association of Amusement Parks and Attractions.



Le navire propose également le Luna Midway, un espace extérieur inspiré des parcs d’attractions, ainsi que le Moon Climber, un parcours d’obstacles multi-niveaux.



D’autres installations complètent l’offre de loisirs, comme la Luna Game Zone, dédiée aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle, ou encore le Glow Court, un terrain sportif doté d’un sol LED interactif qui se transforme en discothèque le soir.



Les passagers en quête de détente pourront quant à eux profiter du Mandara Spa ou du Vibe Beach Club, un espace réservé aux adultes.

