OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT - Depositphotos.com Auteur iama_sing
OpenAI semble revoir ses ambitions dans le domaine du commerce conversationnel. Selon OpenAI, la plateforme ChatGPT ne permettra finalement pas d’effectuer directement des achats ou des réservations en son sein.
Cette évolution, révélée par Skift, pourrait rassurer les grandes agences de voyage en ligne comme Expedia Group et Booking Holdings.
D’après les informations rapportées par Skift, OpenAI a décidé de recentrer sa stratégie e-commerce sur la recherche et la découverte de produits, plutôt que sur la transaction elle-même. La fonctionnalité de paiement direct, parfois évoquée comme une future étape de l’expérience utilisateur dans ChatGPT, serait finalement déléguée à des applications tierces.
Cette évolution, révélée par Skift, pourrait rassurer les grandes agences de voyage en ligne comme Expedia Group et Booking Holdings.
D’après les informations rapportées par Skift, OpenAI a décidé de recentrer sa stratégie e-commerce sur la recherche et la découverte de produits, plutôt que sur la transaction elle-même. La fonctionnalité de paiement direct, parfois évoquée comme une future étape de l’expérience utilisateur dans ChatGPT, serait finalement déléguée à des applications tierces.
ChatGPT : les utilisateurs ne passent pas encore à l’acte d’achat
Autres articles
-
Commerce agentique : Google va-t-il changer la donne dans le voyage avec l'IA ?
-
Google à la mode IA : quelle vie sans clic ni audience ? [ABO]
-
Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
-
Sora : nous avons testé le générateur de vidéos par IA
-
DeepSeek : l'IA chinoise qui bouscule la Silicon Valley
Si le commerce via IA conversationnelle semblait prometteur, sa mise en œuvre s’avère plus complexe que prévu. La plateforme européenne d’automatisation e-commerce Lengow également citée par Skift, estime que l’infrastructure technique est en grande partie prête, mais que les utilisateurs ne passent pas encore à l’acte d’achat.
Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : l’évolution des habitudes de consommation, la synchronisation en temps réel des prix et disponibilités, et les contraintes réglementaires liées à la fiscalité ou à la prévention de la fraude.
Dans ce contexte, Google pourrait devenir le principal laboratoire pour tester la viabilité du commerce conversationnel. L’entreprise développe son propre Universal Commerce Protocol, destiné à faciliter les achats automatisés via ses services. Cependant pour l'instant ce protocole est limité aux produits physiques référencés dans Merchant Center. Les services dont les voyages en sont exclus.
Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : l’évolution des habitudes de consommation, la synchronisation en temps réel des prix et disponibilités, et les contraintes réglementaires liées à la fiscalité ou à la prévention de la fraude.
Dans ce contexte, Google pourrait devenir le principal laboratoire pour tester la viabilité du commerce conversationnel. L’entreprise développe son propre Universal Commerce Protocol, destiné à faciliter les achats automatisés via ses services. Cependant pour l'instant ce protocole est limité aux produits physiques référencés dans Merchant Center. Les services dont les voyages en sont exclus.