OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

Si le commerce via IA conversationnelle semblait prometteur, sa mise en œuvre s’avère plus complexe que prévu. La plateforme européenne d’automatisation e-commerce Lengow également citée par Skift, estime que l’infrastructure technique est en grande partie prête, mais que les utilisateurs ne passent pas encore à l’acte d’achat.



Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : l’évolution des habitudes de consommation, la synchronisation en temps réel des prix et disponibilités, et les contraintes réglementaires liées à la fiscalité ou à la prévention de la fraude.



Dans ce contexte, Google pourrait devenir le principal laboratoire pour tester la viabilité du commerce conversationnel. L’entreprise développe son propre Universal Commerce Protocol, destiné à faciliter les achats automatisés via ses services. Cependant pour l'instant ce protocole est limité aux produits physiques référencés dans Merchant Center . Les services dont les voyages en sont exclus.