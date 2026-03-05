Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Les stations de montagne françaises affichent un bilan solide pour l’hiver 2025-2026 - Depositphotos.com @hurricanehank
Alors que les vacances d’hiver s’achèvent sur l’ensemble des zones scolaires, l’Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France dresse un bilan globalement solide pour la saison 2026.
Malgré un léger recul de fréquentation lié au calendrier, les stations de montagne affichent un taux d’occupation moyen de 80% et bénéficient d’excellentes conditions d’enneigement.
Autre point positif de la saison : la progression des nuitées étrangères de 3,7% par rapport à l’hiver dernier, tandis que la fréquentation des vacanciers français reste stable (+0,6%), confirmant leur fidélité à la montagne.
Plusieurs marchés sont en forte hausse, notamment les Espagnols (+13,2%), les Américains (+11,1%), les Belges (+8,3%), les Allemands (+6,6%) et les Suisses (+6,3%).
Les Britanniques demeurent la première clientèle étrangère des stations françaises, avec une progression de 1,5%.
Un taux d’occupation de 80%, impacté par le calendrier
Sur la période du 7 février au 7 mars 2026, l’ensemble des hébergements des stations françaises enregistre un taux d’occupation moyen de 80%, en baisse de 4,5% par rapport à la saison précédente.
Selon l’ANMSM, ce recul s’explique principalement par un décalage des vacances scolaires françaises et européennes.
En revanche, les deux semaines centrales (du 14 au 21 février et du 21 au 28 février) affichent des performances nettement supérieures, avec des taux d’occupation dépassant fréquemment les 90%, selon les types d’hébergements.
Pour Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM, "les semaines centrales ont confirmé la solidité de notre offre avec des taux de remplissage supérieurs à 90%, en hausse par rapport à l’hiver dernier".
Le président souligne également l’engagement des acteurs de la montagne en matière de sécurité, avec le lancement de la campagne nationale de prévention "RISKI", en partenariat avec le ministère des Sports, visant à sensibiliser les pratiquants aux bons comportements sur les pistes.
Un enneigement favorable qui soutient les activités neige
Cette saison, les conditions d’enneigement ont été jugées bonnes à très bonnes sur l’ensemble des massifs, avec des chutes régulières ayant permis de maintenir un indice de skiabilité satisfaisant du 7 au 25 février 2026.
Selon les données de Nordic France, les domaines situés au-dessus de 1 200 mètres ont bénéficié d’importantes quantités de neige mi-février, garantissant des conditions optimales pour les activités nordiques.
Les professionnels interrogés confirment une consommation des activités globalement stable (48%). Les activités de glisse profitent directement de cet enneigement, avec une progression de la fréquentation des écoles de ski. Les sorties en raquettes affichent également une tendance à la hausse pour 46% des acteurs.
Ce bon enneigement a aussi favorisé une meilleure répartition des nuitées sur un plus grand nombre de destinations, notamment en moyenne montagne, ce qui peut expliquer en partie la baisse mécanique du taux d’occupation global.
Des perspectives encourageantes pour les vacances de printemps
Les premières projections pour le mois de mars sont jugées positives, avec un taux de réservation moyen de 50% pour l’ensemble des hébergements, en hausse de 8% par rapport à la saison précédente.
Pour les vacances de printemps, les niveaux de réservations anticipées affichent une relative stabilité.
Les professionnels comptent sur les offres promotionnelles mises en place sur cette période pour soutenir la fréquentation et prolonger la dynamique de la saison.
