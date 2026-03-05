Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Cette saison, les conditions d’enneigement ont étésur l’ensemble des massifs, avec des chutes régulières ayant permis de maintenir un indice de skiabilité satisfaisant duSelon les données de Nordic France, les domaines situés au-dessus deont bénéficié d’importantes quantités de neige mi-février, garantissant des conditions optimales pour les activités nordiques.Les professionnels interrogés confirment une(48%). Les activités de glisse profitent directement de cet enneigement, avec une. Les sorties en raquettes affichent également une tendance à la hausse pour 46% des acteurs.Ce bon enneigement a aussi favorisé unesur un plus grand nombre de destinations, notamment en moyenne montagne, ce qui peut expliquer en partie la baisse mécanique du taux d’occupation global.