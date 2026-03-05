TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Les massifs résistent grâce aux semaines centrales des vacances scolaires et aux marchés étrangers


Malgré un effet calendrier défavorable ayant pesé sur la fréquentation globale, les stations de montagne affichent un bilan solide pour les vacances d’hiver 2026, avec un taux d’occupation de 80%.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 11:02

Les stations de montagne françaises affichent un bilan solide pour l’hiver 2025-2026 - Depositphotos.com @hurricanehank
Les stations de montagne françaises affichent un bilan solide pour l’hiver 2025-2026 - Depositphotos.com @hurricanehank
Aer Lingus
Alors que les vacances d’hiver s’achèvent sur l’ensemble des zones scolaires, l’Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France dresse un bilan globalement solide pour la saison 2026.

Malgré un léger recul de fréquentation lié au calendrier, les stations de montagne affichent un taux d’occupation moyen de 80% et bénéficient d’excellentes conditions d’enneigement.

Autre point positif de la saison : la progression des nuitées étrangères de 3,7% par rapport à l’hiver dernier, tandis que la fréquentation des vacanciers français reste stable (+0,6%), confirmant leur fidélité à la montagne.

Plusieurs marchés sont en forte hausse, notamment les Espagnols (+13,2%), les Américains (+11,1%), les Belges (+8,3%), les Allemands (+6,6%) et les Suisses (+6,3%).

Les Britanniques demeurent la première clientèle étrangère des stations françaises, avec une progression de 1,5%.

Un taux d’occupation de 80%, impacté par le calendrier

Autres articles
Sur la période du 7 février au 7 mars 2026, l’ensemble des hébergements des stations françaises enregistre un taux d’occupation moyen de 80%, en baisse de 4,5% par rapport à la saison précédente.

Selon l’ANMSM, ce recul s’explique principalement par un décalage des vacances scolaires françaises et européennes.

En revanche, les deux semaines centrales (du 14 au 21 février et du 21 au 28 février) affichent des performances nettement supérieures, avec des taux d’occupation dépassant fréquemment les 90%, selon les types d’hébergements.

Pour Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM, "les semaines centrales ont confirmé la solidité de notre offre avec des taux de remplissage supérieurs à 90%, en hausse par rapport à l’hiver dernier".

Le président souligne également l’engagement des acteurs de la montagne en matière de sécurité, avec le lancement de la campagne nationale de prévention "RISKI", en partenariat avec le ministère des Sports, visant à sensibiliser les pratiquants aux bons comportements sur les pistes.

Un enneigement favorable qui soutient les activités neige

Cette saison, les conditions d’enneigement ont été jugées bonnes à très bonnes sur l’ensemble des massifs, avec des chutes régulières ayant permis de maintenir un indice de skiabilité satisfaisant du 7 au 25 février 2026.

Selon les données de Nordic France, les domaines situés au-dessus de 1 200 mètres ont bénéficié d’importantes quantités de neige mi-février, garantissant des conditions optimales pour les activités nordiques.

Les professionnels interrogés confirment une consommation des activités globalement stable (48%). Les activités de glisse profitent directement de cet enneigement, avec une progression de la fréquentation des écoles de ski. Les sorties en raquettes affichent également une tendance à la hausse pour 46% des acteurs.

Ce bon enneigement a aussi favorisé une meilleure répartition des nuitées sur un plus grand nombre de destinations, notamment en moyenne montagne, ce qui peut expliquer en partie la baisse mécanique du taux d’occupation global.

A lire aussi : Les domaines skiables français ont investi 555 M€ en 2025

Des perspectives encourageantes pour les vacances de printemps

Les premières projections pour le mois de mars sont jugées positives, avec un taux de réservation moyen de 50% pour l’ensemble des hébergements, en hausse de 8% par rapport à la saison précédente.

Pour les vacances de printemps, les niveaux de réservations anticipées affichent une relative stabilité.

Les professionnels comptent sur les offres promotionnelles mises en place sur cette période pour soutenir la fréquentation et prolonger la dynamique de la saison.


Lu 186 fois

Tags : neige, vacances d'hiver
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout

Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
Pour 2026 Ollandini Voyages continue ce qui fait sa singularité sur le marché du tourisme insulaire...
Dernière heure

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

ANA vise une croissance de 30% d’ici 2030

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA

Une expérience japonaise enrichissante : liaisons directes et découvertes régionales avec ANA
ANA (All Nippon Airways) est fière de perpétuer son héritage d'excellence, après avoir obtenu pour...
Les annonces

SLD VOYAGES - Technicien(ne) Production Groupes - CDI - (Dardilly (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES D'EXCEPTION - Chef de production Voyages culturels haut de gamme H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Viva Resorts by Wyndham : un tourisme responsable, inclusif et durable

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027

Ôvoyages lance ses Ateliers des Voyages d’Exception : cap sur 2026-2027
Distribution

Distribution

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"

Sylvie Perez (Mop Voyages) : "Malgré l’incertitude, nos clients apprécient notre accompagnement"
Partez en France

Partez en France

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026

Stations de ski : un bilan stable à 80% de remplissage pour l’hiver 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes

Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes
Production

Production

Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients

Crise au Moyen-Orient : Asia détaille les mesures prises pour ses clients
AirMaG

AirMaG

ANA vise une croissance de 30% d’ici 2030

ANA vise une croissance de 30% d’ici 2030
Transport

Transport

Trenitalia France ouvre les ventes été 2026

Trenitalia France ouvre les ventes été 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT

OpenAI renoncerait aux achats effectués directement dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica

Bahia Principe rouvre le Luxury Runaway Bay et rénove le Grand Jamaica
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection

Minor Hotels muscle sa présence en Afrique avec deux nouveaux NH Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance

Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises renforcent leur gouvernance
TravelJobs

Emploi & Formation

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026

Marseille : le Forum Emploi Tourisme revient le 10 mars 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias