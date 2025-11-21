TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025

Convivialité, performance et montagne en partage


Pour la saison hivernale 2025-2026, la montagne française fait le plein et confirme son rôle de locomotive touristique nationale. Hausse significative du taux d’occupation, stations en effervescence et appel collectif à la solidarité : cette nouvelle saison démarre sous le signe de la performance économique et sociale, portée par l’innovation et l’engagement des acteurs du secteur.


Rédigé par le Vendredi 21 Novembre 2025

La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025 - ©AmeliaBrille
La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025 - ©AmeliaBrille
DITEX
La montagne française s’apprête à ouvrir ses portes sur une saison hivernale déjà annoncée prometteuse, avec un taux d’occupation en hausse de 10% par rapport à N-2 et de 8% par rapport à l’année dernière, selon l’Observatoire National des Stations de Montagne.

Les premiers chiffres confirment un engouement toujours renouvelé, porté par 2/3 de vacanciers français et une clientèle internationale fidèle, comme le souligne Jean-Luc Boch président de l’ANMSM, "La montagne attire de plus en plus : les fréquentations hivernales comme estivales sont en hausse chaque année et continuent à progresser. La montagne fédère d’abord à proximité, mais séduit bien au-delà des frontières françaises."

Vincent JAY, Directeur de France Montagnes, annonce un calendrier d’ouvertures dense, signe du dynamisme du secteur, "Certaines stations débutent dès demain. Val Thorens ouvre le bal, suivie samedi prochain par Les Deux Alpes. Val d’Isère, Montgenèvre et Courchevel-Saint-Denis rejoindront le mouvement, sans oublier le Domaine Nordique et les stations des Rousses ou des Saisies."

Ce sont donc des dizaines de destinations qui s’activent, souvent sous le regard émerveillé des visiteurs, "La neige est là, la neige est présente. Que demander de plus ?", souffle Jean-Luc Boch, résumant le sentiment général.

Une fréquentation en hausse et une clientèle très engagée

Les taux d’occupation pour les vacances de Noël et du Nouvel An affichent une progression de 7% par rapport à 2024, avec une prévision de 64% pour la période.

La diversité des massifs conforte cette vitalité : 69% de fréquentation prévue dans les Alpes du Nord, 53% dans les Alpes du Sud, et 38% dans les Pyrénées.

L’ensemble du secteur bénéficie donc d’un retour massif des visiteurs, appuyé par la hausse des locations saisonnières (+13% en décembre, +20% sur Noël) et une progression des résidences de tourisme de +7%.​​

Vincent Jay insiste sur cette dynamique, "Chaque territoire affirme sa vitalité. Derrière chaque réservation, il y a l’engagement des élus locaux, la créativité des professionnels et la fidélité des habitants qui incarnent l’âme de leur territoire."

Solidarité, engagement collectif et économie locale

La montagne française met également l’accent sur la solidarité, valeur historique du milieu comme le rappelle Anne Marty, présidente de Domaines Skiables de France, "Nous avons un système assurantiel unique, où toutes les stations cotisent au bénéfice des plus fragiles. Les grands domaines n’en bénéficient jamais, alors que les petits en profitent régulièrement. Cela permet de venir au secours de ceux qui rencontrent des difficultés, surtout après des hivers contrastés. "

Parmi les initiatives, citons le pôle solidarité piloté par Fabrice Boutet et le parrainage entre exploitants pour accompagner personnellement les 100 plus petits. L’accompagnement psychologique et le partage de compétences renforcent le dispositif collectif, reflet d’un secteur qui ne cesse d’innover pour garantir équité, sécurité et qualité de vie à tous les professionnels, comme aux saisonniers.

Eric Brèche, Président des Écoles du Ski Français, insiste, "Le métier de moniteur attire toujours, avec plus de 1600 jeunes chaque année et un fort lien intergénérationnel. L’essentiel reste de vivre au pays, d’y former les futurs champions et de transmettre cette passion." L’école française de la montagne développe même l’apprentissage hors neige, pour valoriser les quatre saisons et étendre les bonnes pratiques à la découverte du milieu.

Le secteur multiplie par ailleurs les actions d’inclusion. Le fonds Génération Montagne vise à faciliter l’accès aux enfants et aux personnes en situation de handicap, "L’idée, c’est que le plus grand nombre puisse vivre au mieux à la montagne, et que chaque visiteur reparte avec des étoiles dans les yeux", conclut Anne Marty.

Vers des Jeux olympiques exemplaires et une diversification accélérée

La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, attribués aux Alpes françaises, est un moteur de mobilisation et d’exemplarité. "Ce sera la montagne française tout entière qui doit en profiter. 95% des infrastructures seront réutilisées, un défi inédit et un exemple de sobriété", rappelle Jean-Luc Boch, saluant le budget maîtrisé et la mobilisation des acteurs locaux.

Diversification et transition écologique restent au cœur des préoccupations : adaptation au changement climatique, développement de nouveaux métiers, campagnes solidaires (descente aux flambeaux…), rendent la montagne toujours plus attractive, inclusive et durable.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias