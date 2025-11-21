La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025

La montagne attire de plus en plus : les fréquentations hivernales comme estivales sont en hausse chaque année et continuent à progresser. La montagne fédère d’abord à proximité, mais séduit bien au-delà des frontières françaises.

Certaines stations débutent dès demain. Val Thorens ouvre le bal, suivie samedi prochain par Les Deux Alpes. Val d’Isère, Montgenèvre et Courchevel-Saint-Denis rejoindront le mouvement, sans oublier le Domaine Nordique et les stations des Rousses ou des Saisies

La neige est là, la neige est présente. Que demander de plus ?