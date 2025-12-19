Dans les Alpes du Sud, des réservations stables pour Noël 2025

Dans les Alpes du Sud, la saison hivernale débute sur une dynamique globalement stable - DepositPhotos.com, Gudella
Après un bon démarrage de saison, marqué par une hausse de trois points du taux d’occupation sur les trois premières semaines de décembre 2025, les Alpes du Sud abordent les vacances de Noël avec des niveaux de réservation comparables à ceux de l’hiver précédent.
Le taux d’occupation atteint actuellement 76%, contre 77% à la même période l’an dernier.
Un léger décalage est toutefois observé sur la première semaine des vacances scolaires, du 20 au 26 décembre, avec un taux de réservation de 63%, soit trois points de moins qu’en 2024.
Cette baisse relative reste contenue et ne remet pas en cause l’attractivité globale de la destination sur l’ensemble des fêtes de fin d’année.
A lire aussi : Hiver 2025-2026 : les stations du Sud-Est ouvrent leurs pistes !
Une fin d’année et une saison d’hiver bien orientées
La dynamique est nettement plus favorable sur la semaine du Nouvel An.
À ce stade, 89% des hébergements sont déjà réservés, soit deux points de plus qu’à la même date l’an dernier.
À l’échelle de la saison hivernale, le taux de réservation prévisionnel s’établit à 40%, en avance d’un point sur l’an dernier.
Le pic de fréquentation est attendu lors de la première semaine des vacances d’hiver de la zone B, du 14 au 21 février 2026, avec un taux de réservation déjà estimé à 78% à deux mois de l’échéance.
A lire aussi : La ligne Nice–Breil–Tende rouvre après 15 mois de travaux
