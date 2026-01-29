Tourissima à Lille ouvre la saison des salons du tourisme pour Comexposium

L'évolution des comportements post-Covid profite directement aux agents de voyages et tour-opérateurs. On observe une demande croissante pour un accompagnement sur-mesure et une sécurisation des parcours, particulièrement sur les destinations complexes.



« Avant le Covid, on ne se posait pas trop la question et on pouvait aller sur Internet acheter un billet d'avion. Après le Covid, on a envie de plus de sécurité et de conseils avisés », explique Christel Marzullo.



Cette exigence de fiabilité se reflète dans la sélection des exposants. L'organisation rappelle que seuls les opérateurs détenteurs d'une immatriculation légale (Atout France) sont autorisés à commercialiser des prestations. Si des réceptifs étrangers sont présents pour promouvoir leurs territoires, leur rôle reste strictement consultatif afin de garantir une sécurité juridique totale aux acheteurs.