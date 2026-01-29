TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourissima à Lille ouvre la saison des salons du tourisme pour Comexposium

ComExposium organise le Salon Mondial du Tourisme, Destination Nature et Tourissima à Lille


Alors que le calendrier 2026 se précise, Christel Marzullo, directrice des salons chez Comexposium dresse les perspectives de fréquentation du secteur. Avec 10 000 visiteurs attendus à Lille pour Tourissima et 73 000 à Paris pour le Mondial du Tourisme, les salons généralistes confirment leur solidité. En parallèle, l'événement Destination Nature affirme sa singularité avec 47 000 visiteurs prévus, illustrant la montée en puissance d'un public spécialisé en quête d'expertise outdoor.


10 000 visiteurs attendus à Lille pour Tourissima et 73 000 à Paris pour le Mondial du Tourisme ©Franck Foucha
10 000 visiteurs attendus à Lille pour Tourissima et 73 000 à Paris pour le Mondial du Tourisme ©Franck Foucha
L'industrie du tourisme entame l'année 2026 avec des indicateurs stables.

Si le Mondial du Tourisme et Destination Nature sont colocalisés à Paris Expo Porte de Versailles (du 12 au 15 mars 2026), ComExposium, l'organisteur insiste sur l'identité propre de chaque événement, marquée par des entrées distinctes.

Un système d'interpassages permet néanmoins une synergie entre les deux univers, offrant la visite de l'un pour l'achat d'un billet pour l'autre.

Outdoor et hyper-spécialisation : les nouveaux moteurs de croissance

Avec 27 millions de pratiquants de randonnée en France, le marché de l'aventure et des loisirs de plein air ne concerne plus uniquement des sportifs de haut niveau. Cette tendance se traduit par une mutation des critères de choix : là où le budget reste le principal levier du tourisme généraliste, le public de l’outdoor privilégie le cadre et l'expérience.

Christel Marzullo directrice des salons chez Comexposium observe : « Pour un passionné d'activités outdoor, quand il veut vivre sa passion à l'étranger, ce n'est pas forcément le budget qui va le bloquer au premier abord. C'est plus le cadre et ce sentiment de découverte. »

Pour répondre à cette demande, l'offre 2026 intègre des espaces techniques (vélo, montagne) et un village dédié à la Vanlife. L'objectif est de répondre à une quête de sens plus profonde : « On se déconnecte pour se reconnecter avec soi. C'est quelque chose qui suscite un vrai engouement », souligne la directrice.

Mais c'est Lille, avec le salon Tourissima (du 30 janvier au 1er février 2026) qui ouvrira le bal avec 230 experts du voyage.

Sécurisation et retour vers le conseil professionnel

L'évolution des comportements post-Covid profite directement aux agents de voyages et tour-opérateurs. On observe une demande croissante pour un accompagnement sur-mesure et une sécurisation des parcours, particulièrement sur les destinations complexes.

« Avant le Covid, on ne se posait pas trop la question et on pouvait aller sur Internet acheter un billet d'avion. Après le Covid, on a envie de plus de sécurité et de conseils avisés », explique Christel Marzullo.

Cette exigence de fiabilité se reflète dans la sélection des exposants. L'organisation rappelle que seuls les opérateurs détenteurs d'une immatriculation légale (Atout France) sont autorisés à commercialiser des prestations. Si des réceptifs étrangers sont présents pour promouvoir leurs territoires, leur rôle reste strictement consultatif afin de garantir une sécurité juridique totale aux acheteurs.

Tendances 2026 : la proximité et les grands classiques

Les intentions de départ pour cette année confirment une forte appétence pour le territoire national et le bassin méditerranéen :

France : La Bretagne maintient sa première place, suivie de la région Sud, de la Normandie et de la Corse.

Europe : L'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal forment le quatuor de tête.

International : L'Asie (Vietnam, Thaïlande, Japon) et l'Afrique du Nord (Maroc, Égypte, Tunisie) affichent des scores de recherche élevés.

Enfin, concernant le salon Mahana Lyon, l'organisation a décidé de ne pas tenir d'édition en 2026. Ce choix à été pris de façon à retravailler le format de l'institution lyonnaise afin de proposer un concept renouvelé pour 2027.

