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Bahreïn et Qatar sont déconseillés aux Français

Bahreïn a intercepté 125 missiles et 211 drones


Ce sont deux des pays où la reprise des vols est la plus difficile et la plus lente. Le Bahreïn et le Qatar sont actuellement déconseillés par le Quai d'Orsay aux ressortissants français.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 11:35

Qatar : il est possible de quitter le pays par l'Arabie saoudite - Depositphotos
Qatar : il est possible de quitter le pays par l'Arabie saoudite - Depositphotos
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La guerre en Iran se poursuit et les conséquences dans la région demeurent importantes.

En effet, le régime des mollahs continue de bombarder ses voisins, comme ce fut le cas pour l'aéroport de Dubaï ce lundi 16 mars 2026. Que ce soit le Qatar ou le Bahreïn, les deux pays sont régulièrement visés par des attaques de drones, se trouvant sur le chemin direct de l'Arabie saoudite.

Dans ces conditions, les vols dans ces deux pays sont ceux qui reprennent le moins vite.

Le Quai d'Orsay a changé ses préconisations pour ces deux pays. Il déconseille aux Français de se rendre au Bahreïn et au Qatar.


Qatar : il est possible de quitter le pays par l'Arabie saoudite

Autres articles
Il est conseillé aux ressortissants de suivre "les consignes diffusées par les autorités locales et françaises, de limiter les déplacements non essentiels, et de se mettre à l’abri en cas d’alerte.

Il est recommandé de rester à l’écart des zones abritant des installations de sécurité ou militaires et de sites relevant d’entités américaines, ainsi que des débris résultant d’interceptions de projectiles", à Bahreïn.

La compagnie locale a repris ses vols depuis l'aéroport de Dammam, en Arabie saoudite (à 1 heure de route de Manama). Gulf Air se charge de l’acheminement par bus de Bahreïn vers Dammam et des formalités de visa de transfert en Arabie saoudite.

Du côté du Qatar, il est possible de quitter le pays par voie terrestre via l’Arabie saoudite.

Ce trajet se fait sous la responsabilité et l’appréciation des risques de chacun.

Le poste-frontière d’Abou Samra/Salwa vers l’Arabie saoudite est actuellement ouvert, puis un visa peut être obtenu en ligne ou à la frontière.

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Tags : bahrein, qatar
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