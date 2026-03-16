Bahreïn et Qatar sont déconseillés aux Français

Il est conseillé aux ressortissants de suivre " les consignes diffusées par les autorités locales et françaises, de limiter les déplacements non essentiels, et de se mettre à l’abri en cas d’alerte.



Il est recommandé de rester à l’écart des zones abritant des installations de sécurité ou militaires et de sites relevant d’entités américaines, ainsi que des débris résultant d’interceptions de projectiles ", à Bahreïn.



La compagnie locale a repris ses vols depuis l'aéroport de Dammam, en Arabie saoudite (à 1 heure de route de Manama). Gulf Air se charge de l’acheminement par bus de Bahreïn vers Dammam et des formalités de visa de transfert en Arabie saoudite.



Du côté du Qatar, il est possible de quitter le pays par voie terrestre via l’Arabie saoudite.



Ce trajet se fait sous la responsabilité et l’appréciation des risques de chacun.



Le poste-frontière d’Abou Samra/Salwa vers l’Arabie saoudite est actuellement ouvert, puis un visa peut être obtenu en ligne ou à la frontière.