Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

La situation d’Air Antilles a connu son épilogue.
Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé, lundi 27 avril 2026, la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne avec cessation immédiate d’activité, mettant un terme à plusieurs mois d’incertitudes.
Cette décision intervient après une tentative de redressement judiciaire ouverte début février pour une durée de six mois.
À l’époque, la juridiction avait estimé que, malgré une trésorerie fortement dégradée et un état de cessation des paiements déclaré le 22 janvier 2026, un redressement restait envisageable.
Une période d’observation avait alors été accordée afin de permettre l’émergence d’un projet de reprise.
Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé, lundi 27 avril 2026, la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne avec cessation immédiate d’activité, mettant un terme à plusieurs mois d’incertitudes.
Cette décision intervient après une tentative de redressement judiciaire ouverte début février pour une durée de six mois.
À l’époque, la juridiction avait estimé que, malgré une trésorerie fortement dégradée et un état de cessation des paiements déclaré le 22 janvier 2026, un redressement restait envisageable.
Une période d’observation avait alors été accordée afin de permettre l’émergence d’un projet de reprise.
Air Antilles : des difficultés accumulées depuis fin 2025
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Air Antilles au bord du gouffre : la compagnie se déclare en cessation de paiements
Les difficultés d’Air Antilles trouvent leur origine dans la suspension de son certificat de transporteur aérien (CTA) le 8 décembre 2025, suivie dès le lendemain du retrait de sa licence d’exploitation.
À l’issue d’un audit, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait pointé des défaillances majeures dans le système de gestion de la sécurité, entraînant l’arrêt total des opérations.
Privée de recettes, la compagnie n’a pas réussi à relancer son activité dans des conditions suffisantes, malgré l’obtention d’une licence temporaire et l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le redémarrage s’est révélé très limité, avec un seul appareil exploité au lieu des quatre prévus initialement.
Parallèlement, plusieurs tentatives de recapitalisation engagées depuis fin 2024 ont pris du retard, aggravant une situation financière déjà fragile.
À l’issue d’un audit, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait pointé des défaillances majeures dans le système de gestion de la sécurité, entraînant l’arrêt total des opérations.
Privée de recettes, la compagnie n’a pas réussi à relancer son activité dans des conditions suffisantes, malgré l’obtention d’une licence temporaire et l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le redémarrage s’est révélé très limité, avec un seul appareil exploité au lieu des quatre prévus initialement.
Parallèlement, plusieurs tentatives de recapitalisation engagées depuis fin 2024 ont pris du retard, aggravant une situation financière déjà fragile.
Une reprise qui n’a pas abouti
Au cours de la procédure, une offre de reprise portée notamment par un pool d’investisseurs mené par le docteur Pierre Sainte-Luce avait été étudiée. Ce projet, qui prévoyait un apport financier et un repositionnement de la compagnie, n’a toutefois pas convaincu le tribunal.
L’unique offre formalisée ne proposait de préserver que 14 emplois sur les 116 que comptait l’entreprise. Malgré un projet jugé structuré sur le plan industriel, les juges ont estimé qu’il se heurtait à des obstacles financiers et juridiques trop importants. D’autres pistes ont également été écartées, certaines faute de garanties suffisantes ou de volet social.
Le tribunal a par ailleurs refusé toute cession partielle des actifs, privilégiant une décision globale au regard de l’intérêt général et de la sauvegarde des emplois.
Fondée en 2002, Air Antilles assurait des liaisons inter-îles dans les Caraïbes, notamment entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Sa disparition laisse désormais le champ libre à Air Caraïbes, qui devient le principal opérateur sur ces routes régionales.
L’unique offre formalisée ne proposait de préserver que 14 emplois sur les 116 que comptait l’entreprise. Malgré un projet jugé structuré sur le plan industriel, les juges ont estimé qu’il se heurtait à des obstacles financiers et juridiques trop importants. D’autres pistes ont également été écartées, certaines faute de garanties suffisantes ou de volet social.
Le tribunal a par ailleurs refusé toute cession partielle des actifs, privilégiant une décision globale au regard de l’intérêt général et de la sauvegarde des emplois.
Fondée en 2002, Air Antilles assurait des liaisons inter-îles dans les Caraïbes, notamment entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Sa disparition laisse désormais le champ libre à Air Caraïbes, qui devient le principal opérateur sur ces routes régionales.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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