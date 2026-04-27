TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Échec des offres de reprise, la liquidation actée


Placée en redressement judiciaire en février 2026 après l’arrêt de ses opérations, Air Antilles n’a pas réussi à trouver de repreneur solide. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a finalement prononcé sa liquidation judiciaire, actant la disparition de la compagnie régionale.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 10:16

Air Antilles n’a pas réussi à trouver un repreneur solide - Depositphotos : @djulia86@gmail.com
Air Antilles n’a pas réussi à trouver un repreneur solide - Depositphotos : @djulia86@gmail.com
IFTM
La situation d’Air Antilles a connu son épilogue.

Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé, lundi 27 avril 2026, la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne avec cessation immédiate d’activité, mettant un terme à plusieurs mois d’incertitudes.

Cette décision intervient après une tentative de redressement judiciaire ouverte début février pour une durée de six mois.

À l’époque, la juridiction avait estimé que, malgré une trésorerie fortement dégradée et un état de cessation des paiements déclaré le 22 janvier 2026, un redressement restait envisageable.

Une période d’observation avait alors été accordée afin de permettre l’émergence d’un projet de reprise.

Air Antilles : des difficultés accumulées depuis fin 2025

Autres articles
Les difficultés d’Air Antilles trouvent leur origine dans la suspension de son certificat de transporteur aérien (CTA) le 8 décembre 2025, suivie dès le lendemain du retrait de sa licence d’exploitation.

À l’issue d’un audit, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) avait pointé des défaillances majeures dans le système de gestion de la sécurité, entraînant l’arrêt total des opérations.

Privée de recettes, la compagnie n’a pas réussi à relancer son activité dans des conditions suffisantes, malgré l’obtention d’une licence temporaire et l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Le redémarrage s’est révélé très limité, avec un seul appareil exploité au lieu des quatre prévus initialement.

Parallèlement, plusieurs tentatives de recapitalisation engagées depuis fin 2024 ont pris du retard, aggravant une situation financière déjà fragile.

Une reprise qui n’a pas abouti

Au cours de la procédure, une offre de reprise portée notamment par un pool d’investisseurs mené par le docteur Pierre Sainte-Luce avait été étudiée. Ce projet, qui prévoyait un apport financier et un repositionnement de la compagnie, n’a toutefois pas convaincu le tribunal.

L’unique offre formalisée ne proposait de préserver que 14 emplois sur les 116 que comptait l’entreprise. Malgré un projet jugé structuré sur le plan industriel, les juges ont estimé qu’il se heurtait à des obstacles financiers et juridiques trop importants. D’autres pistes ont également été écartées, certaines faute de garanties suffisantes ou de volet social.

Le tribunal a par ailleurs refusé toute cession partielle des actifs, privilégiant une décision globale au regard de l’intérêt général et de la sauvegarde des emplois.

Fondée en 2002, Air Antilles assurait des liaisons inter-îles dans les Caraïbes, notamment entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Sa disparition laisse désormais le champ libre à Air Caraïbes, qui devient le principal opérateur sur ces routes régionales.


Lu 214 fois

Tags : air antilles, liquidation judiciaire
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Agences de voyages : combien investir sur Google Ads pour acquérir un client en 2026 ? [ABO]

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

NOUVELLE CALEDONIE TOURISME - Appel d'offres de Représentation France/Europe de la Nouvelle-Calédonie en tant que destination touristique
APPEL D'OFFRES TOURISME

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Distribution

Distribution

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale

L’Épicurien du Voyage : du sur-mesure premium à l’ambition internationale
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong
Production

Production

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium

Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium
AirMaG

AirMaG

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon

COMO s’implante sur la Riviera avec la renaissance du Beauvallon
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral

Croisières à Nice : Éric Ciotti met fin au bras de fer et valide l’encadrement préfectoral
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée

Adagio lance "Adagio Business +", une offre dédiée aux séjours professionnels longue durée
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias