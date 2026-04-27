Le tribunal prononce la liquidation d’Air Antilles

Au cours de la procédure, une offre de reprise portée notamment par un pool d’investisseurs mené par le docteur Pierre Sainte-Luce avait été étudiée. Ce projet, qui prévoyait un apport financier et un repositionnement de la compagnie, n’a toutefois pas convaincu le tribunal.



L’unique offre formalisée ne proposait de préserver que 14 emplois sur les 116 que comptait l’entreprise. Malgré un projet jugé structuré sur le plan industriel, les juges ont estimé qu’il se heurtait à des obstacles financiers et juridiques trop importants. D’autres pistes ont également été écartées, certaines faute de garanties suffisantes ou de volet social.



Le tribunal a par ailleurs refusé toute cession partielle des actifs, privilégiant une décision globale au regard de l’intérêt général et de la sauvegarde des emplois.



Fondée en 2002, Air Antilles assurait des liaisons inter-îles dans les Caraïbes, notamment entre la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin. Sa disparition laisse désormais le champ libre à Air Caraïbes, qui devient le principal opérateur sur ces routes régionales.