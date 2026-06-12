Laurent Abitbol : "Les TO ne doivent pas casser les prix, car ils détruisent un métier"

Face à cette embellie et aux conditions de soutien du chômage partiel très peu avantageuses, Laurent Abitbol a décidé de reporter une possible demande. Il faut dire aussi qu’à de très rares exceptions, tous les dossiers du secteur ont été refusés par Bercy.



"Le chômage partiel coûte cher aux salariés, ce n’est pas possible de le faire à nos salariés.



Nous avons fait des économies, le groupe Marietton arrive à ne pas perdre d’argent. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Jusqu’en septembre, pas de chômage partiel, on verra d’ici là , a-t-il déclaré.



Avant de rebondir : " C’est ma spécialité de gérer quand il y a une crise, et je peux aussi remercier le COMEX pour son travail.



C’est dans les crises qu’il faut investir. Je ne peux pas le dire encore, mais on continue de regarder.



L’année dernière, nous avons acheté cinq entreprises, nous allons faire quelque chose d’assez gros. Nous devons investir maintenant.



Quand ça va bien, je n’ai pas envie d’investir, ma psychologie est bizarre. Si on reste - je parle de mon groupe - à -20% d’avril à décembre, ça passe. J’ai même envisagé un scénario où le business travel était en repli de -10%" , poursuit-il.



Par chance, il existe quelques pans de l’industrie qui résistent, comme le business travel, les groupes et le MICE. Ces deux derniers sont toujours en hausse (+13%), malgré le conflit.