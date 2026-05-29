Enfin, à une nuance près, car le Lyonnais pense qu’un déblocage du détroit d’Ormuz pourrait tout débloquer.



" Le loisir est en crise, par chance les groupes et les business travel se maintiennent. Tant que le détroit restera fermé et que la guerre continuera, il sera compliqué de relancer la machine.



Il faut attendre que cela passe. Nous faisons le dos rond, c’est long.



Nous occupons les équipes avec des formations et d’autres initiatives. Pour le moment, je ne suis pas inquiet outre mesure pour la profession. En revanche, cela peut faire mal à l’industrie si cela dure dans le temps.



Et pour relancer l’activité, je suis contre la baisse des prix. Il ne faut pas casser les prix, ni faire de publicité avec ce genre d’opérations, car cela envoie un mauvais message aux clients. Puis, on ne peut tout simplement pas vendre à perte, " estime le président du directoire de Selectour.



La solution est dans les mains de Donald Trump.



Et alors que le président américain ne semble plus savoir comment se défaire de ce conflit, la Coupe du monde de football arrive à grands pas. Il ne fait nul doute qu’une guerre opposant deux participants à ce même Mondial serait mal perçue par la presse mondiale et pourrait gâcher les festivités.



Ce timing sera-t-il favorable à une paix durable entre les États-Unis et l’Iran ? Les prochains jours nous le diront.



En attendant une reprise des ventes, les professionnels tapent aux portes de l’État, qui ne semble pas davantage préoccupé par la situation des agents de voyages.



" De ce que j’entends dans le secteur, beaucoup d’acteurs sont en difficulté et certains sont extrêmement inquiets.



Et nous en faisons partie, car avec un tel mois de mai, nous n’allons pas couvrir les salaires des collaborateurs. Nous sommes dans une crise profonde d’anxiété, alimentée par le traitement médiatique. Il y a eu le conflit au Moyen-Orient, puis la flambée des prix du baril, la crainte d’une pénurie de kérosène, l’hantavirus sur le bateau de croisière... et maintenant, on en est à la canicule.



Sur l’activité partielle, qui devient un sujet important de discussion, les demandes sont refusées dans la profession, à quelques rares exceptions près ", se lamente un patron ayant préféré conserver l’anonymat.