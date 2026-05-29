Guerre au Moyen-Orient : un colloque sur l’impact du conflit sur les droits des voyageurs

Les professionnels de la distribution sont bien placés pour le savoir : la guerre au Moyen-Orient a un impact considérable sur le secteur.
Dans les agences de voyages, le mois de mai s’annonce comme encore plus délicat que les précédents, déjà marqués par une baisse des réservations.
Se pose désormais la question de l’été, mais aussi de l’obtention de l’activité partielle, que le gouvernement ne semble pour le moment pas enclin à accorder aux réseaux de distribution.
Ce n’est pas le seul impact.
Durant toute une journée, les étudiants du Master II droit du tourisme et des transports de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne invitent à réfléchir aux conséquences de ce conflit sur le droit du tourisme et des transports.
Le colloque se tiendra le 18 juin 2026, de 9h30 à 16h.
Dans les agences de voyages, le mois de mai s’annonce comme encore plus délicat que les précédents, déjà marqués par une baisse des réservations.
Se pose désormais la question de l’été, mais aussi de l’obtention de l’activité partielle, que le gouvernement ne semble pour le moment pas enclin à accorder aux réseaux de distribution.
Ce n’est pas le seul impact.
Durant toute une journée, les étudiants du Master II droit du tourisme et des transports de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne invitent à réfléchir aux conséquences de ce conflit sur le droit du tourisme et des transports.
Le colloque se tiendra le 18 juin 2026, de 9h30 à 16h.
Une table ronde sur le "Le transport aérien et la guerre"
Durant la journée, les participants pourront notamment assister à différentes tables rondes, dont l’une portera sur "Le transport aérien et la guerre". Y participeront Thierry Mazoyer, David Sprecher et Alexis Bessis, tous trois avocats à la Cour.
Ce n’est pas tout, puisqu’un contrôleur de CDG participera aussi à l’événement, tout comme Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint des EDV, mais aussi Chloé Rezlan, avocate bien connue des lecteurs de TourMaG.
Pour les personnes intéressées, il est possible de s’inscrire en cliquant ici.
Ce n’est pas tout, puisqu’un contrôleur de CDG participera aussi à l’événement, tout comme Guillaume Beurdeley, secrétaire général adjoint des EDV, mais aussi Chloé Rezlan, avocate bien connue des lecteurs de TourMaG.
Pour les personnes intéressées, il est possible de s’inscrire en cliquant ici.
Télécharger le programme complet du colloque :
Autres articles
-
"Avec l'IA, nous entrons dans l'ère de la fake news juridique" (Chloé Rezlan)
-
Les avocats américains jugent le code du tourisme "communiste" ! [ABO]
-
Voyages annulés ou problèmes à destination : Une jurisprudence qui chamboule tout ! [ABO]
-
Chloé Rezlan : "Le voyage, c’est aussi retrouver une part de soi qu’on ignorait"
-
Responsabilité des agences : après les ceintures, les lacets... [ABO]
Programme 2105.docx (265.33 Ko)