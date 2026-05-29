Guerre au Moyen-Orient : un colloque sur l’impact du conflit sur les droits des voyageurs

Les professionnels de la distribution sont bien placés pour le savoir : la guerre au Moyen-Orient a un impact considérable sur le secteur.



Dans les agences de voyages, le mois de mai s’annonce comme encore plus délicat que les précédents, déjà marqués par une baisse des réservations.



Se pose désormais la question de l’été, mais aussi de l’obtention de l’activité partielle, que le gouvernement ne semble pour le moment pas enclin à accorder aux réseaux de distribution.



Ce n’est pas le seul impact.



Durant toute une journée, les étudiants du Master II droit du tourisme et des transports de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne invitent à réfléchir aux conséquences de ce conflit sur le droit du tourisme et des transports.



Le colloque se tiendra le 18 juin 2026, de 9h30 à 16h.