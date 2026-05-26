Air France coupe l'accès aux réservations "groupes" des non IATA

Sur le papier, les agences concernées peuvent toujours demander une accréditation IATA. Mais dans les faits, il paraît impossible d’obtenir une accréditation, même pour le premier niveau (GoLite) et de former les équipes avant l’échéance du 1er juillet 2026.



Obtenir le précieux sésame ne se limite pas à une simple adhésion administrative. « Il faut une accréditation mais aussi l'accès à un GDS, avec la formation qui va avec pour deux personnes en billetterie », précise ce responsable d'agence, sans compter que tout ceci à un coût.



« Financièrement, je ne peux pas embaucher quelqu’un pour gérer les émissions », ajoute une dirigeante.



Quant à faire émettre directement le billet par Air France, les agences que nous avons interrogé déplore des tarifs plus élevés que ceux pratiqués par les agences partenaires.



Certains groupistes redoutent également un effet de monopole et/ou d’embouteillage auprès des agences émettrices, au moment même où les opérateurs vendent les groupes pour 2027.



Du côté des Entreprises du Voyage, Valérie Boned, Présidente du syndicat patronal s'étonne de pas avoir été informée en amont de cette décision : « Depuis nous avons pris contact avec Air France. Nous leur avons demandé de revoir leur position et au minimum de donner davantage de temps aux agences pour entreprendre les démarches nécessaires. Ils m'ont assuré travailler sur le sujet. J'ai bon espoir que la compagnie reporte au moins sa décision au 1er septembre. »



Une situation d’autant plus délicate que les validations commerciales prennent davantage de temps, notamment du côté des CSE, dans un contexte économique et géopolitique qui pousse de nombreux clients à temporiser avant de s’engager.



De manière générale, la politique groupes des compagnies aériennes tend a se resserrer.



« Depuis quelques années, on voyait bien que les conditions groupes se durcissaient », explique une professionnelle interrogée par TourMaG.



A titre d'exemple, les options de réservation ont été raccourcies, passant parfois d’un mois à seulement quatorze jours pour confirmer un groupe. Des stratégies mises en oeuvre aussi par d'autres compagnies à l'image de TAP Air Portugal ou Lufthansa.



Contacté par nos soins, Air France n'a pas souhaité faire de commentaire.