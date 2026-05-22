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Bon Air Club veut inventer une nouvelle génération de « camps de base » outdoor

Le premier établissement ouvrira à Saint-Léonard-des-Bois, dans la Sarthe, au cœur des Alpes Mancelles


Entre hôtellerie de plein air, hébergement insolite, et tourisme sportif Bon Air Club souhaite insuffler un nouveau concept basé sur les activités de pleine nature. "Donner du mouvement" tel est le crédo de cette nouvelle marque qui ouvrira dès cet été dans les Alpes Mancelles (Sarthe) un premier site qui comptera 36 hébergements.


Rédigé par le Vendredi 22 Mai 2026 à 07:37

Bon Air Club veut inventer une nouvelle génération de « camps de base » outdoor - Photo Bon Air Club
Bon Air Club veut inventer une nouvelle génération de « camps de base » outdoor - Photo Bon Air Club
CroisiEurope
Entre hôtellerie de plein air, tourisme sportif et micro-aventure, Bon Air Club entend créer une nouvelle catégorie d’hébergement touristique.

La jeune entreprise française ouvrira son premier site en juillet 2026 dans les Alpes Mancelles, avec l’ambition de déployer cinq « camps de base » outdoor en France d’ici cinq ans.

Créée en 2025 par Ségolène Desplanques, Grégory Thibord et Pierre-Yves Le Gal, la société mise sur les nouvelles attentes des voyageurs : « On a vu plusieurs tendances émerger : l’essor des activités outdoor, notamment chez des publics urbains, mais aussi un besoin de tourisme de proximité, avec davantage de flexibilité », explique Ségolène Desplanques co-fondatrice.

Le concept se situe « à la croisée du camping et de l’hôtellerie traditionnelle ». Mais la cofondatrice insiste sur la différence avec les modèles classiques de l’hôtellerie de plein air.

« Nous, ce qu’on propose, c’est une reconnexion à la nature par le mouvement. On est beaucoup plus sur le sport outdoor et l’aventure », explique-t-elle. Le premier site comptera à terme 40 hébergements sur huit hectares.

Le concept repose sur des « camps de base » ouverts quasiment toute l’année et pensés pour la pratique d’activités outdoor : trail, randonnée, gravel, kayak, escalade ou encore bivouac, accessibles à proximité.

Le premier établissement ouvrira à Saint-Léonard-des-Bois, dans la Sarthe

Bon Air Club a été créé en 2025 par Ségolène Desplanques, Grégory Thibord et Pierre-Yves Le Gal - Photo Bon Air Club
Bon Air Club a été créé en 2025 par Ségolène Desplanques, Grégory Thibord et Pierre-Yves Le Gal - Photo Bon Air Club
Le premier établissement ouvrira à b[Saint-Léonard-des-Bois, dans la Sarthe, au cœur des]b Alpes Mancelles. Situé à moins de 2h30 de plusieurs grandes métropoles, le site a été choisi pour son potentiel en matière d’activités de pleine nature.

Le projet, soutenu par Sarthe Tourisme et la Région Pays de la Loire, représente un investissement de 6,5 millions d’euros.

Le camp de base comprendra notamment 36 hébergements à l’ouverture, un refuge central avec restauration et mur d’escalade indoor, un spa forestier et plusieurs espaces de convivialité.

Pour renforcer cette dimension outdoor, le site proposera également du matériel en location et différents équipements dédiés aux activités sportives.

« On a un outdoor center avec du matériel à disposition, des vélos, du matériel d’escalade, des kits bivouac ou encore des équipements pour partir même quand il pleut », détaille Ségolène Desplanques.

Levées de fonds complétées par des financements bancaires.

Pour financer son développement, Bon Air Club a réalisé plusieurs levées de fonds, complétées par des financements bancaires.

« On a fait deux levées de fonds en parallèle : une pour la société siège et une autre pour financer le premier site », explique Ségolène Desplanques.

Selon la cofondatrice, le financement du premier camp de base repose principalement sur un pool bancaire composé de trois établissements, complété par des investisseurs privés et des soutiens régionaux.

« L’ordre de grandeur, c’est environ 7 millions d’euros d’investissement par site », précise-t-elle.

Un site par an pour constituer un réseau national de cinq camps de base

À terme, Bon Air Club prévoit d’ouvrir un site par an pour constituer un réseau national de cinq camps de base.

L’entreprise privilégie la réhabilitation de sites existants plutôt que la construction sur des terrains vierges, notamment en raison des contraintes liées à la zéro artificialisation nette (ZAN).

« Partir d’un terrain vierge pour monter une offre touristique devient quasi impossible aujourd’hui », estime Ségolène Desplanques.

La dirigeante évoque notamment la reprise d’anciens villages vacances ou de petites structures d’hébergements insolites confrontées à des difficultés économiques : « Beaucoup de porteurs de projets ont du mal à tenir dans la durée sans passer à l’échelle supérieure qui permettrait d'embaucher des salariés », souligne-t-elle.

Bon Air Club souhaite aussi développer le séminaire

Au-delà du tourisme de proximité, Bon Air Club souhaite également développer une activité BtoB autour des séminaires résidentiels.

Le modèle repose sur trois piliers : l’hébergement, la restauration et les séminaires d’entreprise.

Le site des Alpes Mancelles sera exploité dix mois par an, avec des hébergements conçus pour fonctionner en quatre saisons. « On n’est pas sur de la toile, mais principalement sur des hébergements en bois avec poêles et isolation renforcée », précise la cofondatrice.

Pour sa commercialisation, l’entreprise mise à la fois sur la vente directe et sur les plateformes spécialisées comme Booking.com ou Airbnb. Elle entend également nouer des partenariats avec des influenceurs et des marques présents sur le secteur l'outdoor.

Elle cible enfin les clientèles étrangères, notamment néerlandaises, belges et allemandes, réputées sensibles aux offres de tourisme de pleine nature.

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Tags : bon air club
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Commentaires

1.Posté par GUIGNARD le 22/05/2026 09:50 | Alerter
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Beau projet innovant, félicitations.
http://www.olela.fr

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