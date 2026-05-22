Bon Air Club veut inventer une nouvelle génération de « camps de base » outdoor

Au-delà du tourisme de proximité, Bon Air Club souhaite également développer une activité BtoB autour des séminaires résidentiels.



Le modèle repose sur trois piliers : l’hébergement, la restauration et les séminaires d’entreprise.



Le site des Alpes Mancelles sera exploité dix mois par an, avec des hébergements conçus pour fonctionner en quatre saisons. « On n’est pas sur de la toile, mais principalement sur des hébergements en bois avec poêles et isolation renforcée », précise la cofondatrice.



Pour sa commercialisation, l’entreprise mise à la fois sur la vente directe et sur les plateformes spécialisées comme Booking.com ou Airbnb. Elle entend également nouer des partenariats avec des influenceurs et des marques présents sur le secteur l'outdoor.



Elle cible enfin les clientèles étrangères, notamment néerlandaises, belges et allemandes, réputées sensibles aux offres de tourisme de pleine nature.