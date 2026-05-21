Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Selon, cet accord doit permettre aux agences de voyages de proposer des expériences plus complètes aux clients de la compagnie.De son côté,, souligne que ce partenariat vise à simplifier la distribution du contenu aérien pour les agences et les compagnies aériennes.opère actuellement depuis, dont Londres Gatwick depuis ce printemps, et dessertdestinations françaises.