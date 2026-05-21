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Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Les agences de voyages auront accès à davantage de tarifs et de services additionnels de la compagnie britannique.


Amadeus et Jet2.com prolongent leur partenariat afin d’élargir l’accès des agences de voyages aux contenus de la compagnie aérienne. Le nouvel accord permettra notamment de distribuer davantage de catégories tarifaires et de services additionnels via la plateforme Amadeus.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 14:16

Jet2.com opère actuellement depuis 14 bases au Royaume-Uni. Photo: Jet2.com
Jet2.com opère actuellement depuis 14 bases au Royaume-Uni. Photo: Jet2.com
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Amadeus et Jet2.com prolongent leur partenariat.

Dans le cadre de ce partenariat, Amadeus a intégré la dernière version de l’API Ticketless Access de Jet2.com afin d’enrichir les fonctionnalités proposées aux agences de voyages partenaires.

Les professionnels pourront désormais accéder à davantage de services additionnels, notamment les bagages et la réservation de sièges, directement via Amadeus Travel Platform.

Une collaboration renforcée entre les deux groupes

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Selon Doug Turner, responsable des partenariats de distribution et des ventes indirectes chez Jet2.com, cet accord doit permettre aux agences de voyages de proposer des expériences plus complètes aux clients de la compagnie.

De son côté, Frédéric Saunier, directeur des activités de distribution aérienne chez Amadeus, souligne que ce partenariat vise à simplifier la distribution du contenu aérien pour les agences et les compagnies aériennes.

Jet2.com opère actuellement depuis 14 bases au Royaume-Uni, dont Londres Gatwick depuis ce printemps, et dessert neuf destinations françaises.

A lire aussi : Amadeus démarre 2026 en croissance malgré le ralentissement observé au Moyen-Orient

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Tags : jet2
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