Jet2.com élargit son offre de services disponibles via Amadeus

Amadeus et Jet2.com prolongent leur partenariat.
Dans le cadre de ce partenariat, Amadeus a intégré la dernière version de l’API Ticketless Access de Jet2.com afin d’enrichir les fonctionnalités proposées aux agences de voyages partenaires.
Les professionnels pourront désormais accéder à davantage de services additionnels, notamment les bagages et la réservation de sièges, directement via Amadeus Travel Platform.
Dans le cadre de ce partenariat, Amadeus a intégré la dernière version de l’API Ticketless Access de Jet2.com afin d’enrichir les fonctionnalités proposées aux agences de voyages partenaires.
Les professionnels pourront désormais accéder à davantage de services additionnels, notamment les bagages et la réservation de sièges, directement via Amadeus Travel Platform.
Une collaboration renforcée entre les deux groupes
Selon Doug Turner, responsable des partenariats de distribution et des ventes indirectes chez Jet2.com, cet accord doit permettre aux agences de voyages de proposer des expériences plus complètes aux clients de la compagnie.
De son côté, Frédéric Saunier, directeur des activités de distribution aérienne chez Amadeus, souligne que ce partenariat vise à simplifier la distribution du contenu aérien pour les agences et les compagnies aériennes.
Jet2.com opère actuellement depuis 14 bases au Royaume-Uni, dont Londres Gatwick depuis ce printemps, et dessert neuf destinations françaises.
A lire aussi : Amadeus démarre 2026 en croissance malgré le ralentissement observé au Moyen-Orient
De son côté, Frédéric Saunier, directeur des activités de distribution aérienne chez Amadeus, souligne que ce partenariat vise à simplifier la distribution du contenu aérien pour les agences et les compagnies aériennes.
Jet2.com opère actuellement depuis 14 bases au Royaume-Uni, dont Londres Gatwick depuis ce printemps, et dessert neuf destinations françaises.
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