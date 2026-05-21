Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

easyJet plc a publié des résultats semestriels en recul pour son exercice 2026, dans un contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant. Malgré une perte avant impôt portée à 552 millions de livres sterling au premier semestre, le groupe souligne une demande toujours soutenue, notamment sur les réservations de dernière minute, et confirme ses objectifs de croissance à moyen terme.



Sur les six premiers mois clos au 31 mars 2026, la compagnie a vu son trafic progresser de 6 % sur un an, avec un coefficient de remplissage atteignant 90 %, soit deux points de plus qu’un an auparavant. La capacité exprimée en ASK (Available Seats Kilometer) a également augmenté de 8 %.



Dans son communiqué, easyJet explique que le conflit au Moyen-Orient a eu un impact direct sur l’activité, notamment à travers une hausse des coûts du carburant et une visibilité réduite sur les réservations à moyen terme. Le groupe précise toutefois que « les réservations au cours du mois de départ continuent d’afficher une bonne dynamique par rapport à l’an dernier ».



La hausse des coûts reste sensible. Le CASK (Cost per available seat kilometer) total progresse de 5 % sur un an, intégrant notamment 25 millions de livres sterling de coûts carburant supplémentaires enregistrés en mars.



Kenton Jarvis, CEO d’easyJet a décalré : « Malgré l’incertitude à court terme créée par le conflit au Moyen-Orient, easyJet est bien positionnée pour faire face à l’environnement actuel, soutenue par l’un des bilans les plus solides de l’aviation européenne. »



Pour les prochaines années, easyJet prévoit toutefois un ralentissement de sa croissance capacitaire à partir du premier semestre 2027. La compagnie confirme enfin son objectif de dépasser à moyen terme un milliard de livres sterling de résultat avant impôt, à mesure que les conditions de marché se stabiliseront.