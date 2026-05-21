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Easyjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne !

l'offre « vol + hôtel » mis en avant directement sur le site d'easyjet


easyJet poursuit le développement de son activité tour-opérateur. easyJet holidays renforce sa distribution en Allemagne via un partenariat avec 500 agences de voyages et valorise son offre « vol + hôtel » sur le site de la compagnie aérienne.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 11:54

Eaysjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne ! - depositphotos.com Auteur Boarding2Now
Eaysjet Holidays bientôt revendu par 500 agences de voyages en Allemagne ! - depositphotos.com Auteur Boarding2Now
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easyJet holidays poursuit son développement européen à travers deux axes principaux : le renforcement de sa distribution en Allemagne et une nouvelle mise en avant de son offre « vol + hôtel » sur le site d’easyJet.

easyJet holidays vient d'annoncer avoir noué un partenariat avec 500 agences de voyages physiques dans la région de Berlin. Ces agences commenceront à commercialiser les forfaits du voyagiste au premier semestre 2027.

« Cette initiative marque une étape importante dans l’ambition du tour-opérateur de renforcer sa présence sur les principaux marchés émetteurs européens au-delà du Royaume-Uni. » indique un communiqué.

D’autres régions allemandes devraient suivre dans les prochains mois

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Le groupe souligne que le marché allemand présente des spécificités importantes, avec une majorité des ventes de voyages à forfait encore réalisées en agences physiques.

Kevin Keogh, directeur Europe d’easyJet holidays, précise :

« Comme la majorité des voyages à forfait en Allemagne sont vendus hors ligne, travailler étroitement avec des partenaires de distribution solides est clairement la bonne approche pour permettre aux vacanciers allemands d’accéder à nos offres attractives. »

Selon le groupe, Berlin constitue un point d’entrée naturel pour cette offensive B2B, la capitale allemande étant l’une des principales bases européennes d’easyJet. D’autres régions allemandes devraient suivre dans les prochains mois.

Le voyagiste pourrait-il nouer un partenariat du même type en France ? « Ce n'est pas à l'ordre du jour » nous répond un porte-parole.

L'offre « vol + hôtel » proposée directement sur le moteur vol d'easyjet

Parallèlement, easyJet holidays prépare une évolution de son parcours de réservation autour du produit « vol + hôtel ».

L’offre existe déjà dans le catalogue du voyagiste, mais sera désormais davantage mise en avant directement depuis le moteur de recherche vols du site easyJet. L’objectif : capter une clientèle qui recherche d’abord un billet d’avion avant d’envisager une formule packagée.

Selon le groupe, cette évolution vise particulièrement les clients adeptes de city breaks, dont le parcours d’achat débute généralement par une recherche aérienne classique. En proposant l’hôtel dès cette étape, easyJet holidays espère convertir davantage de voyageurs vers des offres dynamiques incluant transport et hébergement.

L’activité tour-opérateur du groupe continue par ailleurs d’afficher une croissance soutenue au 1er semestre de l’exercice 2026.

easyJet holidays a enregistré un bénéfice avant impôt de 61 millions de livres sterling, tandis que le nombre de clients a progressé de 22 %.

Des résultats positifs, alors qu'easyJet plc a essuyé perte avant impôt portée à 552 millions de livres sterling sur la période. (voir encadré).

Les résultats d'easyjet au premier semestre 2026

easyJet plc a publié des résultats semestriels en recul pour son exercice 2026, dans un contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient et la hausse des coûts du carburant. Malgré une perte avant impôt portée à 552 millions de livres sterling au premier semestre, le groupe souligne une demande toujours soutenue, notamment sur les réservations de dernière minute, et confirme ses objectifs de croissance à moyen terme.

Sur les six premiers mois clos au 31 mars 2026, la compagnie a vu son trafic progresser de 6 % sur un an, avec un coefficient de remplissage atteignant 90 %, soit deux points de plus qu’un an auparavant. La capacité exprimée en ASK (Available Seats Kilometer) a également augmenté de 8 %.

Dans son communiqué, easyJet explique que le conflit au Moyen-Orient a eu un impact direct sur l’activité, notamment à travers une hausse des coûts du carburant et une visibilité réduite sur les réservations à moyen terme. Le groupe précise toutefois que « les réservations au cours du mois de départ continuent d’afficher une bonne dynamique par rapport à l’an dernier ».

La hausse des coûts reste sensible. Le CASK (Cost per available seat kilometer) total progresse de 5 % sur un an, intégrant notamment 25 millions de livres sterling de coûts carburant supplémentaires enregistrés en mars.

Kenton Jarvis, CEO d’easyJet a décalré : « Malgré l’incertitude à court terme créée par le conflit au Moyen-Orient, easyJet est bien positionnée pour faire face à l’environnement actuel, soutenue par l’un des bilans les plus solides de l’aviation européenne. »

Pour les prochaines années, easyJet prévoit toutefois un ralentissement de sa croissance capacitaire à partir du premier semestre 2027. La compagnie confirme enfin son objectif de dépasser à moyen terme un milliard de livres sterling de résultat avant impôt, à mesure que les conditions de marché se stabiliseront.

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Tags : easyjet, easyjet holidays
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