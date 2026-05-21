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Hurtigruten enrichit ses croisières Signature avec trois nouveaux itinéraires en Norvège

publication de la brochure 2027-2028


Hurtigruten dévoile sa brochure 2027-2028 avec plusieurs nouveautés sur ses croisières premium Signature, mais aussi davantage de départs accompagnés en français et une extension de sa “Promesse des aurores boréales”.


Rédigé par le Jeudi 21 Mai 2026 à 09:11

Le MS Trollfjord est le vaisseau amiral des croisières Signature @Hurtigruten
Le MS Trollfjord est le vaisseau amiral des croisières Signature @Hurtigruten
CroisiEurope
Hurtigruten muscle son offre premium en Norvège pour les saisons 2027-2028. La compagnie vient de dévoiler sa nouvelle brochure avec plusieurs nouveautés sur ses croisières Signature, dont trois itinéraires “Edition Limitée” destinés à renforcer l’immersion le long des côtes norvégiennes.

Ces nouveaux voyages seront proposés, dans une formule tout compris avec boissons incluses et personnel francophone.
Parmi les principales nouveautés figure “L’Odyssée au cœur des fjords”, un itinéraire de huit jours entre Bergen et Ålesund proposé au printemps et à l’automne 2027-2028.

Hurtigruten promet ici une approche “plus lente et immersive” des fjords de l’ouest norvégien, avec des navigations au cœur du Sognefjord, du Hardangerfjord ou encore du Lysefjord, dans des zones difficilement accessibles aux grands paquebots.

Lancement de la ligne de l'Arctique

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Autre nouveauté : “L’Odyssée boréale”, une croisière hivernale de huit jours au départ de Tromsø vers Honningsvåg. L’itinéraire met l’accent sur les paysages arctiques norvégiens, les îles Lofoten, le Finnmark et les Alpes de Lyngen, avec plusieurs navigations panoramiques au-delà du cercle polaire.

La compagnie lance également “La Ligne de l’Arctique”, une traversée entre Copenhague et Tromsø, proposée dans les deux sens. Hurtigruten souligne que l’itinéraire permettra de passer deux fois le cercle arctique afin d’optimiser les chances d’observer des aurores boréales, avec notamment des nuitées à Alta et Tromsø.

Hurtigruten reconduit également ses deux croisières Signature phares : “La Ligne du Spitzberg”, entre Bergen et Longyearbyen, et “La Ligne du Cap Nord”, entre Oslo et Honningsvåg.

Ces itinéraires premium misent sur des escales prolongées, une restauration tout compris et une découverte plus approfondie des paysages norvégiens.

Express Côtier et la promesse des aurores boréales

En parallèle, la compagnie continue de mettre en avant son emblématique Express Côtier reliant Bergen à Kirkenes depuis plus de 130 ans. Hurtigruten prévoit également plusieurs départs accompagnés en français sur ses croisières thématiques autour des fjords, des îles Lofoten, du Cap Nord ou des aurores boréales.

La brochure 2027-2028 met aussi l’accent sur les extensions terrestres, les trains panoramiques et plus de 70 excursions optionnelles saisonnières.

Enfin, Hurtigruten prolonge dès le 20 septembre sa “Promesse des aurores boréales”, une garantie commerciale devenue l’un des marqueurs de la compagnie. Si aucune aurore boréale n’est observée durant certains voyages hivernaux éligibles de 11 jours ou plus, Hurtigruten offre à ses clients une nouvelle croisière classique l’année suivante.

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Tags : croisieres, hurtigruten
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