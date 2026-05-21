Hurtigruten enrichit ses croisières Signature avec trois nouveaux itinéraires en Norvège

Autre nouveauté : “L’Odyssée boréale”, une croisière hivernale de huit jours au départ de Tromsø vers Honningsvåg. L’itinéraire met l’accent sur les paysages arctiques norvégiens, les îles Lofoten, le Finnmark et les Alpes de Lyngen, avec plusieurs navigations panoramiques au-delà du cercle polaire.



La compagnie lance également “La Ligne de l’Arctique”, une traversée entre Copenhague et Tromsø, proposée dans les deux sens. Hurtigruten souligne que l’itinéraire permettra de passer deux fois le cercle arctique afin d’optimiser les chances d’observer des aurores boréales, avec notamment des nuitées à Alta et Tromsø.



Hurtigruten reconduit également ses deux croisières Signature phares : “La Ligne du Spitzberg”, entre Bergen et Longyearbyen, et “La Ligne du Cap Nord”, entre Oslo et Honningsvåg.



Ces itinéraires premium misent sur des escales prolongées, une restauration tout compris et une découverte plus approfondie des paysages norvégiens.