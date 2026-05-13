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Croisière Claude François le tube qui embarque une nouvelle clientèle de croisiéristes

L'éclairage de Claude François Junior


Après deux premières éditions couronnées de succès, la Croisière Claude François revient en 2026 avec une formule désormais bien rodée : soirées disco, coaching danse avec les Clodettes, blind tests géants et concerts immersifs. Un produit affinitaire qui, au-delà de l’hommage musical, séduit de nombreux primo-croisiéristes et commence à s’installer comme un rendez-vous annuel à part entière.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 07:40

Le rendez-vous d’octobre semble avoir trouvé son rythme, avec une météo encore favorable en Méditerranée et des tarifs jugés plus accessibles hors haute saison @Croisiere Claude François
Le rendez-vous d’octobre semble avoir trouvé son rythme, avec une météo encore favorable en Méditerranée et des tarifs jugés plus accessibles hors haute saison @Croisiere Claude François
Exotismes
L’idée pouvait sembler improbable au départ.

Elle est désormais en train de s’installer durablement dans le paysage des croisières thématiques françaises.

Pour sa troisième édition, prévue du 11 au 18 octobre 2026 à bord du Costa Smeralda depuis Marseille, la Croisière Claude François mise une nouvelle fois sur l’univers festif et populaire de "Cloclo" pour réunir plusieurs centaines de passagers en Méditerranée.

Et le succès dépasse le simple cercle des admirateurs historiques du chanteur disparu en 1978. "On arrive à inscrire ce rendez-vous dans la durée avec 75 % de nouveaux passagers à chaque édition", explique Claude François Junior. Un chiffre qui illustre la capacité de ce produit thématique à recruter au-delà de sa communauté initiale.

Lors de la première édition, 53,7 % des passagers vivaient même leur baptême de croisière. Un résultat loin d’être anodin pour le secteur, alors que les compagnies cherchent précisément à attirer de nouveaux profils de clientèle.

Croisière Claude François : une "bulle hors du temps"

Claude François Junior à Marseille - Photo : @Manon Morelli
Claude François Junior à Marseille - Photo : @Manon Morelli
Autres articles
Le concept repose sur une immersion totale dans l’univers de Claude François et des années disco. Blind tests géants, karaokés, soirées dansantes, coaching chorégraphique avec les Clodettes Dani et Prisca, concerts et rencontres rythment la semaine à bord. "On a compris dès la première édition qu’on créait une vraie vibe. Les gens avaient tous 15 ans dans leur tête, ils avaient des étoiles dans les yeux", raconte Claude François Junior.

Le programme 2026 conservera les animations qui ont fait le succès des précédentes éditions, tout en apportant quelques nouveautés. Le traditionnel blind test "70’s", devenu l’un des rendez-vous favoris des passagers, sera reconduit, tout comme les séances de coaching danse inspirées des célèbres chorégraphies de Claude François.

La grande nouveauté de cette troisième édition sera la présence d’Alain Chamfort. L’artiste embarquera avec son spectacle "Le meilleur de moi-même", dans lequel il revient sur son parcours et sa relation avec Claude François, qui avait joué un rôle clé dans ses débuts.

Près de 19 % des participants voyagent seuls

La croisière rassemble entre 300 et 400 passagers selon les configurations de cabines. Tous les participants disposent d’un restaurant dédié et d’animations privatisées dans certains espaces du navire. Pour autant, le produit ne fonctionne pas comme une privatisation totale du bateau.

Les passagers de la croisière Claude François cohabitent avec les autres clients du Costa Smeralda, notamment lors des animations organisées sur le pont extérieur.

Autre enseignement intéressant : près de 19 % des participants voyagent seuls. Les organisateurs réfléchissent désormais à développer davantage les moments de rencontres entre passagers afin de renforcer encore la dimension communautaire du séjour. "On a vu des personnes qui ne se connaissaient pas faire connaissance avant la croisière sur Facebook pour voyager ensemble", explique Claude François Junior.

Un produit qui n'est pas ouvert à la distribution tierce

Face au succès rencontré, les organisateurs travaillent déjà sur une édition 2027. Le rendez-vous d’octobre semble avoir trouvé son rythme, avec une météo encore favorable en Méditerranée et des tarifs jugés plus accessibles hors haute saison, à partir de 1 700 euros par personne pour une semaine, animations comprises.

Le partenariat avec Costa Croisières semble également solidement installé. Claude François Junior insiste notamment sur l’importance du Costa Smeralda, navire propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), un critère qu’il considère comme essentiel aujourd’hui.

Particularité du dispositif : la Croisière Claude François n’est pas ouverte à la distribution tierce. Le produit est commercialisé exclusivement via une agence partenaire disposant des agréments nécessaires pour opérer ce type de voyage.

Un choix assumé par les organisateurs afin de conserver la maîtrise du produit et de préserver le budget consacré aux animations et à la programmation artistique.


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Tags : costa, croisière claude françois, croisieres
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