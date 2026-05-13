Croisière Claude François le tube qui embarque une nouvelle clientèle de croisiéristes

Le concept repose sur une immersion totale dans l’univers de Claude François et des années disco. Blind tests géants, karaokés, soirées dansantes, coaching chorégraphique avec les Clodettes Dani et Prisca, concerts et rencontres rythment la semaine à bord. "On a compris dès la première édition qu’on créait une vraie vibe. Les gens avaient tous 15 ans dans leur tête, ils avaient des étoiles dans les yeux" , raconte Claude François Junior.



Le programme 2026 conservera les animations qui ont fait le succès des précédentes éditions, tout en apportant quelques nouveautés. Le traditionnel blind test "70’s", devenu l’un des rendez-vous favoris des passagers, sera reconduit, tout comme les séances de coaching danse inspirées des célèbres chorégraphies de Claude François.



La grande nouveauté de cette troisième édition sera la présence d’Alain Chamfort. L’artiste embarquera avec son spectacle "Le meilleur de moi-même" , dans lequel il revient sur son parcours et sa relation avec Claude François, qui avait joué un rôle clé dans ses débuts.