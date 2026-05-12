Madagascar Airlines nomme un DG, Thierry de Bailleul charge l'Etat malgache

rentabilité, la remise en exploitation de cinq ATR opérationnels, une croissance de 123 % de la capacité offerte depuis 2022 et une progression de 60 % du chiffre d’affaires en deux ans

Au lieu d’encourager cet effort d’assainissement, certaines protections internes semblent avoir contribué à freiner ou neutraliser cette dynamique. Ces faits ne sont pas symboliques.



C’est le signe qu’une culture d’impunité à tous niveaux commençait à être remise en cause. Mais certains se sont empressés d’enrayer cette dynamique

Malgré cette situation, son mandat, centré sur une activité uniquement domestique, aurait permis de retrouver la "".De plus, la compagnie a pu réintégrer l’écosystème IATA et le BSP, indispensables à une reprise à court ou moyen terme de ses activités internationales.Il dit avoir mis au jour des irrégularités dans certaines fonctions achats, mais aussi des surfacturations sur plusieurs contrats, et avoir adressé des signalements au Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO).Des poursuites judiciaires, des inculpations et des incarcérations dans plusieurs dossiers ont eu lieu à la suite de ce travail.", a écrit Thierry de Bailleul dans un communiqué.