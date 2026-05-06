Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026

Le groupe Huttopia, via sa plateforme Bivouacs Huttopia, recherche un photographe ou vidéaste pour parcourir la France pendant l’été 2026 - Depositphotos.com @andrea.tabaro.gmail.com
Dans le cadre du développement de sa plateforme lancée en 2025, Bivouacs Huttopia souhaite enrichir sa banque de contenus visuels.
Le concept repose sur la réservation de bivouacs installés sur des terrains privés sélectionnés partout en France, permettant aux voyageurs en van, tente de toit ou tente classique de passer la nuit dans des espaces naturels autorisés.
L’objectif de cette mission estivale est de retranscrire l’expérience du voyage itinérant et les différents environnements proposés : bord de lac, forêts, vignobles ou encore zones de montagne.
Le ou la photographe retenu(e) partira entre juin et septembre 2026 pour une durée de deux mois. L’itinéraire sera réalisé à bord d’un van aménagé fourni par Bivouacs Huttopia. La mission pourra être effectuée seul(e) ou accompagné(e), selon le profil retenu.
Au fil du parcours, le candidat devra produire des contenus photo et vidéo destinés à illustrer les bivouacs visités, en mettant en avant les ambiances, les paysages et les moments de vie liés à l’itinérance.
Le concept repose sur la réservation de bivouacs installés sur des terrains privés sélectionnés partout en France, permettant aux voyageurs en van, tente de toit ou tente classique de passer la nuit dans des espaces naturels autorisés.
L’objectif de cette mission estivale est de retranscrire l’expérience du voyage itinérant et les différents environnements proposés : bord de lac, forêts, vignobles ou encore zones de montagne.
Le ou la photographe retenu(e) partira entre juin et septembre 2026 pour une durée de deux mois. L’itinéraire sera réalisé à bord d’un van aménagé fourni par Bivouacs Huttopia. La mission pourra être effectuée seul(e) ou accompagné(e), selon le profil retenu.
Au fil du parcours, le candidat devra produire des contenus photo et vidéo destinés à illustrer les bivouacs visités, en mettant en avant les ambiances, les paysages et les moments de vie liés à l’itinérance.
Un recrutement ouvert aux profils non professionnels
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Aucune expérience professionnelle en photographie n’est exigée. Le groupe met en avant avant tout un regard personnel, une sensibilité pour la nature, le voyage et la vanlife, ainsi qu’une capacité à raconter des histoires en images.
Les candidats doivent toutefois être titulaires du permis B depuis plus de trois ans et disponibles sur une période de deux mois entre juin et septembre 2026.
Les contenus produits seront ensuite utilisés pour alimenter la plateforme de réservation Bivouacs Huttopia et les différents supports de communication de la marque.
Les candidatures sont ouvertes via cette offre.
Les candidats doivent toutefois être titulaires du permis B depuis plus de trois ans et disponibles sur une période de deux mois entre juin et septembre 2026.
Les contenus produits seront ensuite utilisés pour alimenter la plateforme de réservation Bivouacs Huttopia et les différents supports de communication de la marque.
Les candidatures sont ouvertes via cette offre.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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