Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026

Un poste itinérant pour valoriser l’offre Bivouacs

Le groupe Huttopia, via sa plateforme Bivouacs Huttopia, recherche un photographe ou vidéaste pour parcourir la France pendant l’été 2026. Pendant deux mois, la personne sélectionnée sera chargée de documenter en images des sites de bivouac en pleine nature, à bord d’un van aménagé mis à disposition.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 11 Mai 2026 à 17:59

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