Hantavirus : les passagers débarqués, les croisières d’expédition sous le feu des projecteurs

“quasi normale”

assez élevée

“ni une croisière de luxe, ni une croisière de loisirs classique”

beaucoup d’ornithologues, des passionnés d’histoire et géographie et de lieux isolés, des botanistes, des spécialistes des cétacés ou des étoiles”.

Inutile de dramatiser à outrance comme certains médias l'ont fait. Cela ne facilite en rien la compréhension rationnelle de la situation.”

“Il n’y a eu ni annulations, ni situations traumatisantes pour l’activité”