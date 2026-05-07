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De l'impact de la guerre au Moyen-Orient à l'hantavirus : les actualités marquantes du tourisme mondial

La revue de presse de la semaine du 4 juin 2026


Pression persistantes sur le transport aérien, relance de l’aviation régionale, essor de l’IA dans la promotion des destinations, succès du camping… Le point sur l’actualité touristique de la semaine


Rédigé par le Dimanche 10 Mai 2026 à 14:43


Air Inter Région veut relancer les liaisons aériennes régionales

Air Inter Région (AIR) devrait relier les aéroports secondaires du littoral Atlantique en 2027.gordzam@gmail.com
Air Inter Région (AIR) devrait relier les aéroports secondaires du littoral Atlantique en 2027.gordzam@gmail.com
Une nouvelle compagnie aérienne française, Air Inter Région (AIR), prévoit de se lancer en 2027 avec un modèle centré sur les liaisons courtes entre aéroports secondaires du littoral Atlantique.

Le projet repose sur l’utilisation de petits avions d’une vingtaine de places, avec l’ambition d’intégrer à terme des appareils hybrides plus respectueux de l’environnement.

Portée par Franck Crépin, ancien cadre d’Airbus, Bombardier et Alstom, la compagnie veut proposer une alternative agile entre le train et l’aviation commerciale traditionnelle.

Une levée de fonds de 10 millions d’euros est actuellement en cours pour financer ce projet inspiré de l’esprit de l’ancienne Air Inter, mais adapté aux enjeux actuels de rentabilité et de décarbonation.

Plus à lire sur latribune.fr

Crise du kérosène : un été sous tension pour les compagnies aériennes

Alors que la guerre au Moyen-Orient dure, les compagnies aériennes ont déjà annulé environ 13 000 vols en mai@depositphotos/furtaev
Alors que la guerre au Moyen-Orient dure, les compagnies aériennes ont déjà annulé environ 13 000 vols en mai@depositphotos/furtaev
En raison de la flambée des prix du kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient, les compagnies aériennes ont déjà annulé environ 13 000 vols en mai et supprimé près de deux millions de sièges.

Les perturbations touchent particulièrement l’Europe occidentale et le Royaume-Uni, avec des compagnies comme Lufthansa, British Airways, KLM ou Turkish Airlines contraintes de réduire leurs programmes de vols.

Une info euronews.com

Aux USA, les offices de tourisme accélèrent sur l’IA pour rester visibles

Aux États-Unis, les offices de tourisme adopte l’IA pour rester visible sur la toile. @depositphotos/HAKINMHAN
Aux États-Unis, les offices de tourisme adopte l’IA pour rester visible sur la toile. @depositphotos/HAKINMHAN
Face à l’essor des moteurs de recherche basés sur l’IA, les organismes de gestion de destinations (OGD) cherchent à adapter leur stratégie numérique.

Selon Phocuswright, plus d’un voyageur américain sur deux a déjà utilisé l’IA générative pour préparer un voyage, poussant les offices de tourisme à revoir leur manière d’exister en ligne.

Le principal enjeu : rester visibles et continuer à apparaître comme des sources fiables d’information, alors que le trafic web organique baisse depuis l’arrivée des outils d’IA.

Un article de travelweekly.com

Croisière : les autorités veulent rassurer les voyageurs après des cas d’hantavirus

L’OMS se veut rassurante après des cas d’hantavirus en croisière. @depositphotos/nadtochiy
L’OMS se veut rassurante après des cas d’hantavirus en croisière. @depositphotos/nadtochiy
Les cas d’hantavirus détectés à bord du MV Hondius suscitent l’inquiétude, mais les autorités sanitaires se veulent rassurantes pour les voyageurs. Malgré plusieurs contaminations et trois décès, l’OMS estime que le risque de propagation reste faible.

Les autorités rappellent aussi que le virus n’est pas comparable au Covid-19 en matière de contagiosité. Les passagers du navire font désormais l’objet d’un suivi sanitaire renforcé, tandis que les opérations de rapatriement s’organisent aux Canaries.

Cet épisode relance néanmoins les questions de gestion sanitaire dans le tourisme de croisière, même si aucun risque de diffusion massive n’est envisagé à ce stade.

Source : franceinfo.fr

Lufthansa fait payer le bagage cabine sur certaines lignes européennes

Lufthansa lance une offre d’entrée de gamme avec bagage cabine payant à partir de 15 euros. @depositphotos/alexanderon
Lufthansa lance une offre d’entrée de gamme avec bagage cabine payant à partir de 15 euros. @depositphotos/alexanderon
Le groupe Lufthansa adopte à son tour les codes des compagnies low cost avec le lancement d’un nouveau tarif « Economy Basic » sur certaines lignes européennes.

Désormais, ce billet d’entrée de gamme inclut uniquement un petit sac placé sous le siège, tandis que la valise cabine devient une option payante à partir de 15 euros.

Cette nouvelle offre sera progressivement déployée sur plus de 300 routes opérées notamment par Lufthansa, SWISS ou Brussels Airlines.

Le bagage cabine reste toutefois inclus dans les tarifs supérieurs comme « Economy Light ».

A lire sur lefigaro.fr

Ryanair veut interdire l’alcool tôt le matin dans les aéroports face aux débordements

Le patron de Ryanair souhaite interdire la vente d’alcool et limiter la consommation à deux boissons par passager dans les aéroports. @depositphotos/Chalabala
Le patron de Ryanair souhaite interdire la vente d’alcool et limiter la consommation à deux boissons par passager dans les aéroports. @depositphotos/Chalabala
Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, appelle à interdire la vente d’alcool dans les aéroports tôt le matin, estimant que cela contribue à la hausse des comportements perturbateurs à bord des avions. Selon lui, la compagnie doit désormais détourner presque un vol par jour en raison de passagers ivres ou indisciplinés.

Il propose également de limiter la consommation à deux boissons par passager dans les aéroports. L’alcool à bord d’un avion en état d’ivresse est déjà illégal et peut entraîner de lourdes sanctions.

A lire sur theguardian.com

Hausse du kérosène : plusieurs compagnies aériennes sous pression

Les experts de l’aérien évoquent un risque accru de faillites, rachats ou rapprochements dans les prochains mois.@depositphotos/AntonMatyukha
Les experts de l’aérien évoquent un risque accru de faillites, rachats ou rapprochements dans les prochains mois.@depositphotos/AntonMatyukha
Après la faillite de Spirit Airlines, fragilisée par l’envolée du prix du kérosène, d’autres compagnies aériennes pourraient à leur tour rencontrer de graves difficultés. Les experts du secteur évoquent un risque accru de faillites, rachats ou rapprochements dans les prochains mois.

Une nouvelle phase de consolidation, qui pourrait avoir des conséquences sur l’offre et les prix des billets d’avion.

A lire sur latribune.fr

Le camping séduit de plus en plus de vacanciers et se digitalise

En Allemagne, environ 6,7 millions de personnes ont pratiqué le camping au cours des trois dernières années. @depositphotos/monkeybusiness
En Allemagne, environ 6,7 millions de personnes ont pratiqué le camping au cours des trois dernières années. @depositphotos/monkeybusiness
Le camping connaît une popularité croissante et attire désormais des profils très variés.

En Allemagne, environ 6,7 millions de personnes ont pratiqué le camping ces trois dernières années, que ce soit en tente, en caravane ou en camping-car. Cette forme de vacances est particulièrement appréciée des 30-69 ans et se fait le plus souvent en couple ou en famille.

Avec le développement du camping-car, l’organisation des séjours devient plus complexe et nécessite davantage de préparation (règles de circulation, poids des véhicules, péages). En parallèle, la réservation s’est largement digitalisée : près de 72 % des séjours sont désormais réservés en ligne, contre une majorité encore analogique il y a quelques années.

Un article à retrouver sur reisevor9.de

Transats réservés à la piscine : TUI condamné à indemniser un vacancier

TUI condamné à indemniser un vacancier qui n’a pas pu profiter de son transat à la piscine. @depositphotos/PR-PhotoDesign
TUI condamné à indemniser un vacancier qui n’a pas pu profiter de son transat à la piscine. @depositphotos/PR-PhotoDesign
Autres articles
Un vacancier allemand a obtenu gain de cause contre le tour-opérateur TUI après un séjour en Grèce où tous les transats de l’hôtel étaient systématiquement « réservés » dès le matin par d’autres clients.

Faute de places disponibles, lui et sa famille n’ont pas pu profiter normalement de la piscine malgré une formule tout compris payée plus de 7 000 euros.

Estimant l’offre non conforme, la justice allemande a jugé que les voyageurs sont en droit d’attendre un accès suffisant aux équipements annoncés.

TUI, qui proposait initialement 350 euros d’indemnisation, a finalement été condamné à verser près de 1 000 euros de dommages et intérêts.

Une info bfmtv.com

Le saviez-vous ? 🌍 12 nouveaux géoparcs mondiaux classés par l’UNESCO

Le Géoparc Dahar entre dans le réseau UNESCO. @depositphotos/skazarphoto
Le Géoparc Dahar entre dans le réseau UNESCO. @depositphotos/skazarphoto
L’UNESCO vient d’ajouter 12 nouveaux sites à son réseau mondial de géoparcs, portant le total à 241 territoires dans 51 pays. Ces espaces, répartis notamment en France, en Grèce, en Irlande, en Tunisie (premier géoparc du pays) ou encore en Uruguay, sont reconnus pour leur patrimoine géologique exceptionnel.

Ils racontent l’histoire de la Terre sur des millions d’années : volcans, canyons, fossiles, plateaux calcaires ou déserts anciens. Mais au-delà de la science, ces géoparcs associent aussi protection de l’environnement, tourisme durable et valorisation des cultures locales.

Avec une surface cumulée de plus de 882 000 km², ces territoires deviennent de véritables “musées à ciel ouvert”, où les communautés locales jouent un rôle central dans la transmission des savoirs et le développement durable.

La liste à retrouver sur le site de l'unesco

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Tags : revue de presse
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