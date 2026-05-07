De l'impact de la guerre au Moyen-Orient à l'hantavirus : les actualités marquantes du tourisme mondial

La revue de presse de la semaine du 4 juin 2026

Pression persistantes sur le transport aérien, relance de l’aviation régionale, essor de l’IA dans la promotion des destinations, succès du camping… Le point sur l’actualité touristique de la semaine

Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 10 Mai 2026 à 14:43

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