L’ancienne règle disait : si l’expéditeur connaît les détails de ma réservation, il est légitime. Cette règle est morte.



La nouvelle est plus simple : tout message que je n’ai pas initié est suspect, indépendamment de son contenu.



Si l’hôtel ou la plateforme prétend qu’il y a un problème, je ne clique sur rien, je n’appelle pas le numéro indiqué dans le message, je ne réponds pas au WhatsApp. Je vais sur le site officiel par mes propres moyens, je me connecte à mon espace, je regarde si une alerte y figure.



Booking ne demande jamais de paiement complémentaire par lien externe, par virement, ni par WhatsApp.



Aucun musée européen sérieux n’envoie de SMS de revalidation de billet. Le numéro de dossier dans le message n’est pas une preuve d’authenticité, c’est désormais le signal qu’il faut redoubler de prudence.



Voyager en 2026, c’est aussi accepter cette désillusion : vos données personnelles ont déjà fuité, quelque part, à un moment ou un autre.



La question n’est plus de l’éviter. Elle est de désapprendre les automatismes que les escrocs ont appris à exploiter.



Le SMS arrivera. Tout sera juste. Et c’est précisément à ce moment-là qu’il faudra ne pas cliquer.